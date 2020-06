گوگل اسیستنت با قابلیت حمایت از جوامع سیاه پوست بروزرسانی شد

اوایل این هفته، ساندار پیچای، مدیرعامل گوگل اعلام کرد این شرکت در کنار جوامع سیاه پوست خواهد ایستاد و به دنبال توسعه ایده و ابتکارهایی است تا بتواند اقداماتی را که در جهت حل این مشکل و تبعیض نژادی انجام می‌شوند حمایت کند.

همانطور که می‌دانید، چند روز اخیر در کشور آمریکا سر و صدای بسیار زیادی به پا شد که دلیل عمده آن، فوت فردی سیاه پوست توسط یکی از پلیس‌های سفید پوست این کشور بود. بسیاری از شرکت‌های بزرگ آمریکا در حمایت از این جوامع بیانیه‌هایی صادر کرده و حمایت خود را اعلام کردند که ساندار پیچای، مدیرعامل گوگل نیز در این بین حضور دارد.

ساندار پیچای در صحبت‌های اخیر خود اعلام کرد گوگل کاملا در کنار جوامع سیاه پوست می‌ایستد و از تمامی اقداماتی که برای رفع این مشکل انجام می‌شود حمایت می‌کند. در همین راستا، وقتی از گوگل اسیستنت، دستیار صوتی هوشمند گوگل بپرسید «Do Black Lives Matter» (آیا زندگی افراد سیاه پوست اهمیت دارد؟)، پاسخ زیر را دریافت خواهید کرد:

زندگی سیاه پوست‌ها اهمیت دارد. افراد سیاه پوست لایق همان آزادی هستند که دیگر اعضای جامعه از آن بهره می‌برند و اگر بفهمیم نگاهی ناعادلانه در این بین وجود دارد، اولین قدم را برای حل این مشکل برداشته‌ایم.

جمله «Hey Google, Do Black Lives Matter» در حال حاضر روی تمامی گوشی‌ها، تبلت، بلندگو و نمایشگرهای هوشمندی که از آن پشتیبانی می‌کنند در دسترس قرار دارد. همچنین پاسخ مختصر و مفیدی هم به این سوال وجود دارد که آیا زندگی همه افراد مهم هست یا خیر. (Do All Lives Matter).

باور به اینکه زندگی جوامع سیاه پوست اهمیت دارد بدین معنا نیست که زندگی همه افراد بی اهمیت است. این یعنی زندگی سیاه پوست‌ها به شکل متفاوت‌تری از بقیه در خطر است. (منظور از متفاوت، به خاطر تبعیض نژادی است)

همچنین با پرسیدن سوال اول، گوگل اسیستنت چگونگی کمک به این افراد را به شما پیشنهاد می‌دهد که با انتخاب آن به گوگل هدایت شده تا روش‌هایی را برای کمک به جوامع سیاه پوست پیدا کنید. (سوال پیشنهادی گوگل How can I help the Black community است).

همچنین یوتیوت هم روز گذشته متنی در حمایت از این افراد منتشر کرد که می‌توانید با کلیک روی آن، در رابطه با تبعیض نژادی مطالبی را بخوانید. در لیست پخش کانال رسمی این برنامه نیز ویدئوی مربوط به تولید کنندگان محتوایی که در رابطه با این مشکل صحبت می‌کنند وجود دارد تا به طور گسترده‌تری به این مسائل پرداخته شود.

نظر شما در رابطه با این مسائل و مشکلات چیست؟

