گوگل به کاربران گوشی‌های پیکسل وعده می‌دهد که در صورت خرید این گوشی‌ها، ۳ نسخه جدید اندروید را دریافت می‌کنند. حالا سامسونگ اعلام کرده که گوشی‌های پرچم‌دار این شرکت هم از این مزیت بهره‌مند خواهند شد. این خبر انتهای رویداد آنپکد اعلام شد و سپس سخنگوی سامسونگ آن را تایید کرده است.

این یعنی گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ و گلکسی Z Fold 2 اندروید ۱۱، ۱۲ و ۱۳ را دریافت خواهند کرد. به غیر از این گوشی‌ها، گوشی‌های گلکسی اس ۱۰، نوت ۱۰، اس ۲۰ و گلکسی فولد هم مشمول این قانون هستند.

باید خاطرنشان کنیم گوشی‌های گلکسی اس ۱۰ و نوت ۱۰ همراه با اندروید ۹ پای عرضه شده‌اند و سپس اندروید ۱۰ را دریافت کرده‌اند. با توجه به اعلام سامسونگ، این گوشی‌ها اندروید ۱۱ و بعد از آن اندروید ۱۲ را دریافت می‌کنند. گوشی‌های اس ۲۰ و نوت ۲۰ از همان ابتدا مبتنی بر اندروید ۱۰ هستند و به همین خاطر اندروید ۱۱ و سپس ۱۲ و ۱۳ را دریافت خواهند کرد.

این احتمال هم وجود دارد که پرچم‌داران ۲۰۱۹ سامسونگ تا اندروید ۱۳ و پرچم‌داران ۲۰۲۰ این شرکت تا اندروید ۱۴ به‌روزرسانی شوند. روی هم رفته باید منتظر بمانیم تا ببینیم سامسونگ برای زمان‌بندی آپدیت اندروید این گوشی‌ها دقیقا چه برنامه‌ای دارد.

منبع: Android Authority

