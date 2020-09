دو هفته‌ی پیش خبری منتشر شد مبنی براینکه بروزرسانی جدید ویندوز ۱۰ می‌تواند به دلیل دفرگ کردن بیش از حد، باعث بروز مشکلاتی برای SSD شود که ظاهرا این مسأله در آپدیت اخیر برطرف شده.

همانطور که احتمالا در جریان هستید، آپدیتی که پیش‌تر برای کاربران اینسایدر ویندوز ۱۰ منتشر شد، باعث می‌شد بعد از هر بار بوت سیستم، ویندوز به صورت خودکار شروع به دفرگ کردن SSD کند. فرایند دفرگ کردن با سازماندهی و مرتب کردن فایل‌ها، دسترسی به آن‌ها را در درایوها سریع‌تر می‌کند. اما بدیهی است این عمل روی حافظه‌ای نظیر SSD به خاطر سرعت بالا تاثیر چندانی نخواهد گذاشت و حتی ممکن است در صورت انجام چند باره‌ی آن، محدودیت نوشتاری SSD شکسته شود. بنابراین در بدترین حالت توصیه می‌شد ماهانه یک بار SSD خود را در صورتی که بسیار بهم ریخته است، دفرگ کنید.

البته برخی از کاربران از وجود چنین مشکلی در آپدیت اوایل امسال خبر داده بودند. اینسایدرهای ویندوز، در ماه ژانویه متوجه این مشکل شدند که وجود یک باگ در ویندوز ۱۰، روی سیستم بهینه‌سازی درایو‌ها تاثیر مخربی گذاشته و از عملکرد صحیح آن جلوگیری می‌کند. از آن جایی که SSD قطعه‌ی گران قیمتی به حساب می‌آید، بسیاری‌ها از این بابت که ممکن است این فرایند به طول عمر آن صدمه وارد کند ابراز نگرانی کردند.

مایکروسافت اولین بار در نسخه‌ی ۱۹۵۵۱ ویندوز ۱۰ این مشکل را حل کرده بود اما به نظر می‌رسید همه چیز آنطور که این شرکت انتظار داشت پیش نرفت و در ماه مه، با انتشار نسخه‌ی ۲۰۰۴ نیز وجود مشکلی جدید گزارش شد. در این نسخه، سیستم بهینه‌سازی درایو آخرین فرایند دیفرگمنت را ثبت نمی‌کرد و این بدان معنا بودن که ویندوز این عمل را بسیار بیشتر از آنچه که باید انجام می‌داد.

با همه‌ی این تفاسیر، به نظر می‌رسد در بروزرسانی جدید با شماره‌ی KB4571756، مشکل حل شده و همه چیز به وضعیت سابق برگشته. مایکروسافت حتی در آن زمان هم از وجود این مشکل آگاه بود و تلاش می‌کرد هرچه زودتر آن را برطرف کند که خوشبختانه این اتفاق نیز رخ داد.

ویندوز ۱۰ به گونه‌ای طراحی شده که SSD را هر ماه یک بار دفرگ می‌کند و باید تاریخ آخرین باری که این عمل را انجام می‌دهد ثبت کند تا بدین ترتیب کاربر بار دیگر آن را دفرگ نکند. بنابراین اگر در سیستم خود از SSD استفاده می‌کنید، توصیه می‌شود به ویندوز اجازه دهید ماهانه یک بار حافظه را دفرگ کند.

لازم به ذکر است کاربران معمولی می‌توانند نسخه‌ی جدید ویندوز ۱۰ را که پیش‌تر برای اینسایدرها در دسترس بود، دریافت کنند. برخی از کاربران با شناختی که از مایکروسافت دارند از این بابت نگران هستند که شاید مجددا این مشکل حل نشده باشد اما از آن جایی که گزارشی از سوی اینسایدرها از این بابت منتشر نشده، ظاهرا باید به مایکروسافت اعتماد کنیم.

منبع: Tech Radar

