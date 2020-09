در سیستم عامل جدید iOS 14 اپل برای اولین بار به کاربران این اجازه را داد تا بتوانند که اپ‌های پیش فرض این سیستم عامل مانند Safari و ایمیل را با اپ‌های که خودشان دوست دارند جایگزین کنند.

اما اکنون به نظر می‌رسد که این قابلیت تغییر اپ‌های پیش فرض ممکن است که به صورت موقتی باشد. بعد از نصب سیستم عامل iOS 14 بسیاری از کاربران متوجه شدند که بعد از خاموش و روشن کردن آیفون یا آیپدشان، اپ‌های دیگری که به عنوان اپ پیش فرض برای سافاری یا ایمیل انتخاب شده‌اند با اپ‌های پیش فرض سیستم عامل iOS برای مرورگر و ایمیل جایگزین می‌شوند.

بررسی‌ها نشان می‌دهند که این مشکل بر روی مدل‌های مختلف آیفون و آیپد که دارای سیستم عامل iOS 14 و iPadOS 14 هستند، وجود دارد. به احتمال زیاد در این مورد با یک باگ روبه‌رو هستیم که اپل به احتمال زیاد با منتشر کردن به‌روزرسانی بعدی برای این سیستم عامل آن را رفع خواهد کرد.

با توجه به این موضوع که شکایت‌های زیادی علیه سیاست‌های انحصار طلبانه‌ی اپل وجود دارد به نظر نمی‌رسد که این اتفاق در زمان خاموش و روشن کردن آیفون در iOS 14 جز ویژگی‌های آن باشد.

برای بسیاری از کاربران رخ دادن این اتفاق مسئله‌ی مهمی نخواهد بود چون بسیاری از کاربران دیوایس‌های خود را به ندرت خاموش و روشن می‌کنند.

در روز چهارشنبه شاهد منتشر شدن سیستم عامل‌های جدید iOS 14 و iPadOS 14 بودیم. بعد از نصب این سیستم عامل‌های جدید، بسیاری از کاربران اپ‌های مانند گوگل کروم و مایکروسافت Edge را به عنوان اپ پیش فرض به جای Safari انتخاب کردند.

علاوه‌بر این، کاربران زیادی هم اپ‌های مایکروسافت Outlook و Spark را جایگزین اپ ایمیل این سیستم عامل کردند. به طور حتم رخ دادن این اتفاق در زمان خاموش و روشن شدن دستگاه خبر خوشحال کننده‌ی برای این کاربران نخواهد بود.

باید ببینیم که اپل در رابطه با رخ دادن این مشکل چه واکنشی را نشان خواهد داد.

منبع: The Verge

