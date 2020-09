برای اولین بار، اپل در کنفرانس WWDC 2020 که به صورت آنلاین برگزار شد از سیستم عامل جدید خودش برای آیفون به نام iOS 14 رونمایی کرد.

در آن رویداد آنلاین شاهد برخی بهبودهای قابل توجه و همچنین ویژگی‌های جدیدی در سیستم عامل iOS 14 بودیم. به طور حتم بسیاری از کاربران سال‌هاست که منتظر آمدن بسیاری از این ویژگی‌ها به سیستم عامل iOS بودند.

در این مقاله قصد داریم که با هم نگاهی گذرا به مهمترین ویژگی‌های سیستم عامل جدید اپل یعنی iOS 14 داشته باشیم.

اضافه شدن ویجت‌ها

از مهمترین تغییراتی که بالاخره شاهد رخ دادن آن در سیستم عامل iOS 14 هستیم، اضافه شدن ویجت‌ها به صفحه‌ی هوم آیفون است. اپل بعد از سال‌ها تصمیم گرفته است تا دستی به سر و گوش صفحه‌‌ی معروف هوم در آیفون‌های خودش بکشد.

در این سال‌ها، تنها در زمان معرفی از سیستم عامل iOS 7 شاهد تغییرات گسترده‌ای در صفحه‌ی هوم بودیم. اپل در زمان رونمایی از سیستم عامل iOS 7 از زبان طراحی جدیدی در آن استفاده کرد و از اپ‌های با طراحی جدید و با پیروی از سبک طراحی «مسطح» (Flat) در این سیستم عامل استفاده کرد.

به جرات می‌توان گفت که بعد از iOS 7، اضافه شدن ویجت‌ها به صفحه‌ی هوم در iOS 14 از مهم‌ترین تغییرات ظاهری هستند که بعد از سال‌ها شاهد رخ دادن آن‌ها در صفحه‌ی هوم هستیم.

به ‌طور حتم اضافه شدن ویجت‌ها و قابلیت App library برای نمایش بهتر اپ‌ها، در نتیجه مرتب شدن صفحه‌ی هوم آیفون، برای همیشه نحوه‌ی تعامل کاربران با تلفن همراه‌شان را تغییر خواهد داد.

اپل ویجت‌ها را به گونه‌ای طراحی کرده است که آن‌ها می‌توانند اطلاعات مورد نیاز کاربران را بر روی صفحه‌ی هوم به آن‌ها نشان دهند. قبل از این نسخه ی جدید، کاربران مجبور بودند که برای استفاده از ویجت‌ها از صفحه‌ی قرار گرفته در سمت چپ صفحه‌ی هوم استفاده کنند.

اکنون شما می‌توانید که به راحتی از این ویجت‌ها در اندازه‌ی دلخواه خود استفاده کنید و آ‌ن‌ها را در هر جای صفحه‌ی هم که دوست دارید، در کنار دیگر اپ‌های‌تان، قرار دهید.

در iOS 14 شما می‌توانید در صورتی که از ویجت خاص استفاده می‌کنید، اپ آن برنامه را از صفحه‌ی هوم خود حذف کنید. طراحی این ویجت‌ها به گونه‌ای است که آن‌ها به شکل مناسبی در کنار دیگر المان‌هایی صفحه‌ی هوم مانند اپ‌ها، قرار می‌گیرند.

یکی دیگر از قابلیت‌های این ویجت‌ها این است که در صورتی که از ویجت Smart Stack استفاده کنید، می‌توانید تنها با استفاده از یک ویجت به تمامی اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشید، درست مانند صفحه‌ی اصلی اپل واچ.

قابلیت App Library

یکی دیگر از قابلیت‌های جذاب اپل در iOS 14 برای هرچه مرتب‌تر شدن صفحه هوم استفاده از App Library است.

تا قبل از رونمایی از سیستم عامل iOS 14 کاربرانی که تعداد بسیار زیادی اپ داشتند، مجبور بودند که زمان‌ زیادی را برای مرتب کردن این اپ‌ها و قرار دادن آن‌ها در «پوشه» (Folder) مناسب، صرف کنند. بعد از انجام دادن این کار، مدت‌ها طول می‌کشید تا کاربران بتوانند که محل هر یک از اپ‌ها را به حافظه‌ی خود بسپارند.

اپل برای کمک به کاربران و مرتب کردن هرچه بیشتر صفحه هوم از قابلیتی به نام App Library در iOS 14 استفاده کرد. شما با استفاده از این قابلیت جدید می‌توانید که به سرعت بیشتری تمامی اپ‌های خود را مرتب کنید و در پوشه‌های متناسب با نوع آن‌ها قرار دهید.

اگر این سوال برای شما پیش آمده است که چه تفاوتی میان استفاده از پوشه و این قابلیت جدید وجود دارد، باید بگوییم که این قابلیت به صورت خودکار تمامی این کار‌ها را برای شما انجام می‌دهد. به طور حتم مرتب شدن خودکار اپ‌ها، در وقت شما در هنگام مرتب سازی اپ‌ها صرفه جویی خواهد کرد.

شما با مراجعه به این صفحه‌ی جدید علاوه‌بر مشاهده‌‌ی اپ‌ها در دسته بندی‌های متناسب، می‌توانید که با استفاده از نوار جست‌و‌جو قرار گرفته در قسمت بالایی به راحتی اپ مورد نظر خود را انتخاب کنید.

زمانی که بر روی این نوار جست‌و‌جو بزنید علاوه بر موضوع گفته شده، تمامی اپ‌ها را هم به ترتیب حروف الفبا مشاهده خواهید کرد. با استفاده از این قابلیت می‌توانید که اپ‌ مورد نیاز خود را با سرعت بیشتری پیدا کنید.

در iOS 14 تماس گرفته شده با آیفون کمتر مزاحم کارهای شما می‌شود

اپل بالاخره در iOS 14 از طراحی جدیدی برای نوتیفیکیشن تماس تلفنی برقرار شده با آیفون استفاده کرد. در این نسخه‌ی جدید، زمانی که در حال کار کردن با تلفن همراه خود باشید و تماسی با شما گرفته شود، این تماس گرفته شده دیگر تمامی صفحه‌ی آیفون را به خود اختصاص نخواهد داد.

درiOS 14 در هنگام برقراری تماس با آیفون‌تان تنها بنر کوچکی در بخش بالایی صفحه ظاهر می‌شود که می‌توانید در صورتی که قصد ندارید به آن پاسخ دهید، این بنر را به سمت بالا بفرستید.

انجام این کار موجب قطع شدن تماس گرفته شده با آیفون نخواهد شد و شما می‌توانید به ادامه‌ی کار‌های خود بپردازید. اگر که اشغال شدن تمامی صفحه در زمان برقراری تماس تلفنی با آیفون را ترجیح می‌دهید، می‌توانید که آن را در قسمت تنظیمات فعال کنید.

مهم‌ترین ویژگی‌های iOS 14 که آیفون شما را دگرگون خواهند کرد

قابلیت تصویر در تصویر

با وجود اینکه اپل در زمان رونمایی از سیستم عامل iOS 9 این قابلیت را در آیپد‌های ساخت خودش قرار داده بود اما از آن زمان تاکنون کاربران نمی‌توانستند که از این قابلیت در آیفون‌های خود استفاده کنند.

بالاخره در سیستم عامل iOS 14 شاهد اضافه شدن قابلیت تصویر در تصویر به آیفون‌های اپل هستیم. با توجه به این موضوع کاربران می‌توانند که علاوه‌بر انجام دادن کارهای دیگر خود به تماشای فیلم‌های مورد علاقه‌شان هم ادامه دهند.

با وجود اینکه استفاده از قابلیت تصویر در تصویر در آیپد‌های ساخت این شرکت که دارای نمایشگرهای بزرگ‌تری هستند کاربردی‌تر است، اما باز هم آمدن این قابلیت به سیستم عامل iOS 14 خبر خوشحال کننده‌ای برای طرفداران اپل خواهد بود.

اپ Message و مموجی

اپل با اضافه کردن قابلیت‌های بیشتر به اپ Message در iOS 14 آن را به اپ کامل‌تری برای فرستادن پیام تبدیل کرده است. شما در iOS 14 می‌توانید که از قابلیت «نام بردن» (Mention) در گفت‌وگوهای گروهی استفاده نمایید.

حتی اگر نمایش نوتیفیکیشن در زمان فرستادن پیام در گروهی خاص را غیر فعال کرده باشید، در زمان نام بردن از شما، نوتیفیکیشنی در رابطه با این موضوع بر روی نمایشگر ظاهر خواهد شد.

علاوه‌بر این موضوع، شما می‌توانید که به تنها یک پیام مشخص در گفت‌و‌گو‌های گروهی «جواب» (Reply) بدهید. از دیگر قابلیت‌های اضافه شده به اپ Message در iOS 14 می‌توان به قرار دادن گفت‌و‌گو‌های مهم در قسمت بالایی این اپ اشاره کرد.

در نسخه‌ی جدید از سیستم عامل iOS می‌توانید که از تصاویر خاصی یا حتی ایموجی‌ها در نام گروه استفاده کنید. شما همچنین می‌توانید که میموجی‌های جدید‌تری را با قابلیت‌های بیشتر برای شخصی سازی، برای خود درست کنید.

Siri با طراحی جدید

اپل در iOS 14 تصمیم گرفته است که کاربران در زمان استفاده از آیفون‌های خود با هیچ‌گونه مزاحمتی رو‌به‌رو نشوند. با توجه به این موضوع، اپل دستیار صوتی خودش را که در زمان استفاده تمامی صفحه را به خود اختصاص می‌داد با الهام گرفتن از گوگل Assistant از نو طراحی کرده است.

در سیستم عامل جدید، زمانی که از دستیار صوتی سیری استفاده کنید، این دستیار اطلاعات خواسته شده را با استفاده از بنر کوچکی در قسمت بالایی نمایشگر، به شما نشان خواهد داد. این طراحی جدید باعث خواهد شد که بتوانید در کنار دیگر کار‌های خود از این دستیار صوتی هم استفاده کنید.

استفاده از از این طراحی جدید به طور حتم باعث بهبود تجربه‌ی کاربران در زمان استفاده از دستیار صوتی اپل خواهد شد.

ویدیوی اپل برای معرفی iOS 14 و قابلیت‌‌های جدید آن

دیگر بهبود‌های صورت گرفته در iOS 14

تغییرات گفته شده در قسمت بالایی این مقاله، اصلی‌ترین تغییرات رخ داده در سیستم عامل iOS 14 هستند. البته این سیستم عامل دارای بهبود‌های جزئی بسیار زیادی است که به طور حتم پرداختن به همه‌ی آن‌ها در این مقاله امکان پذیر نیست.

ضربه زدن به قسمت پشتی آیفون برای انجام برخی از کارها

در این سیستم عامل جدید شما می‌توانید که در قسمت تنظیمات برای آیفون خود تعریف کنید تا در زمان ضربه زدن به قسمت پشتی دستگاه کار خاصی را برای شما انجام دهد. به عنوان مثال می‌توانید این قابلیت را به گونه‌ای تعریف کنید که در صورت زدن ۲ ضربه، اپ دوربین برای شما باز شود.

برای استفاده از این قابلیت باید آیفون شما دارای قطعه‌ی سخت افزاری خاصی باشد، به همین دلیل این قابلیت در آیفون X و مدل‌های جدید‌تر از آن پشتیبانی می‌شود.

جست‌وجوی ایموجی

همانگونه که می‌دانید زمانی که بخواهید از کیبورد سیستم‌عامل iOS برای فرستادن ایموجی خاصی استفاده کنید، باید ایموجی مورد نظر خود در میان انبوهی از ایموجی‌های دیگر، پیدا کنید. در iOS 14 برای اینکه بتوانید ایموجی خود را به شکل راحت‌تری پیدا کنید اپل قابلیت جست‌وجوی ایموجی را در این سیستم عامل قرار داده است.

قابلیت خاص برای کمک به افراد دارای مشکلات شنوایی

یکی دیگر از قابلیت‌های iOS 14 که به طور حتم برای کمک به افراد دارای مشکلات شنوایی طراحی شده است، نمایش نوتیفیکیشن در زمان شنیدن صدای خاص است. این افراد می‌توانند آیفون خود را به گونه‌ای تنظیم نمایند که در زمان شنیدن صدایی مانند زنگ در، پارس سگ و غیره، آیفون به این اشخاص نوتیفیکیشن را در رابطه با این موضوع نشان دهد.

وصل کردن ایرپاد به شکل ساده‌تر به دستگاه‌های مختلف در اکو سیستم اپل

در iOS 14 زمانی که شما در حال استفاده از ایرپاد باشید می‌توانید به شکل راحت‌تری ایرپادهای خود را با دستگاه‌های دیگر مانند آیپد وصل کنید. به عنوان مثال اگر اپرپاد شما به آیفون‌تان وصل باشد می‌توانید به سرعت هر‌چه تمام‌تر در زمانی که آیپد خود را در دست بگیرید ایرپاد خود را به آیپدتان وصل کنید.

سیستم‌عامل iOS 14 عمر باتری ایرپاد را افزایش می‌دهد

از دیگر قابلیت‌های دیگر این سیستم عامل می‌توان به موارد زیر هم اشاره کرد:

قرار گیری NFC Tag Reader در کنترل سنتر.

تنظیم زمان‌های متنوع برای زنگ زدن ساعت جهت بیدار شدن، در روز‌های مختلف هفته.

علاوه‌بر این موضوع، اپل در سیستم iOS 14 نگاه ویژه‌ای را هم به افزایش امنیت کاربران و حفظ حریم خصوصی آن‌ها در زمان استفاده از آیفون داشته است.

نتیجه‌گیری

اگرچه iOS 14 در زمان استفاده حسی مانند استفاده از اندروید را نخواهد داشت اما در سال‌های گذشته هر دو سیستم عامل iOS و اندروید با نگاه کردن به روی دست یکدیگر، بیشتر از پیش به یکدیگر شبیه شده‌اند. با توجه به این موضوع، می‌توان گفت تمامی ویژگی‌های یک سیستم عامل در سیستم عامل دیگر هم یافت می‌شود.

به طور حتم، این موضوع در نهایت به نفع کاربران خواهد بود. مهم نیست که چه سیستم عاملی برای اولین بار از یک ویژگی خاص استفاده کرده‌ است، چیزی که مهم است این است که انجام این کارها و وجود رقابت در نهایت منجر به بهبود تجربه‌ی کاربری در زمان استفاده از دستگاه خواهد شد.

تصور کنید که اگر این سیستم عامل‌ها نمی‌خواستند که از ویژگی‌های یکدیگر الهام بگیرند، اکنون کاربران با چه مشکلاتی در زمان استفاده از تلفن‌های همراه خود روبه‌رو بودند.

در سیستم عامل iOS 14 شاهد به وجود آمدن ویژگی‌هایی هستیم که کاربران این سیستم عامل سال‌هاست که به دنبال آن‌ها هستند. اضافه شدن این ویژگی‌ها به سیستم عامل iOS، علاوه‌بر بهبود تجربه‌ی کاری کاربران در هنگام استفاده از آیفون، باعث خواهد شد که کسانی که قصد دارند از سیستم عامل اندروید به آیفون مهاجرت کنند هم این کار را به شکل راحت‌تری انجام دهند.

شما هم اکنون می‌توانید که با رفتن به قسمت «تنظیمات» (Settings) در آیفون خود، این نسخه‌ی جدید را بر روی تلفن همراه خود نصب کنید.

چه زمانی iOS 14 را نصب کنیم؟

