مرورگر مایکروسافت Edge به تازگی بهبودهای چشم‌گیری را دریافت کرده است. با وجود اینکه این مرورگر جدید هنوز با برخی از رقبای خودش فاصله دارد، اما اضافه شدن این بهبودها باعث شده است که کاربران از این مرورگر به شکل بیشتری نسبت به نسخه‌ی قبلی آن استفاده کنند.

با وجود اینکه این مرورگر جدید بر پایه «کرومیوم» (Chromium) توسعه داده شده است و هم اکنون بسیار از کاربران از آن به عنوان جایگزینی برای مرورگرهای محبوب کروم و فایرفاکس استفاده می‌کنند؛ اما کاربرانی که از سیستم عامل لینوکس استفاده می‌کنند، هنوز نمی‌توانند که این مرورگر جدید را بر روی این سیستم عامل نصب کنند. این نسخه‌ی جدید تاکنون تنها برای سیستم عامل‌های ویندوز و مک عرضه شده است.

اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که پس از مدت‌ها باید شاهد عرضه شدن این مرورگر جدید برای سیستم عامل لینوکس باشیم. با توجه به اطلاعات منتشر شده که از نسخه‌ی تحت توسعه مایکروسافت Edge به دست آمده است می‌توان گفت، مرورگر محبوب مایکروسافت بالاخره در ماه اکتبر (مهر ماه) به لینوکس خواهد آمد.

اگر قصد دارید تا از این نسخه‌‌ی تحت توسعه هم اکنون و قبل از ارائه‌‌ی نسخه‌‌ی نهایی، بر روی سیستم عامل لینوکس استفاده کنید، ممکن است که در هنگام استفاده از آن با باگ‌های مختلفی روبه‌رو شوید. البته به طور حتم مهندس‌های مایکروسافت سعی خواهند کرد تا تمامی باگ‌های این مرورگر در زمان استفاده از آن در سیستم عامل لینوکس را، برطرف کنند.

کاربرانی که از سیستم عامل لینوکس استفاده می‌کنند، می‌توانند بعد از منتشر شدن نسخه‌‌ی نهایی این مرورگر در مهر ماه، دو کار را برای استفاده از آن انجام دهد. در روش اول کاربران می‌توانند که با مراجعه به سایت Edge Insider این مرورگر را دانلود کنند. در روش دوم این کاربران باید با استفاده از Package Manager سیستم عامل لینوکس اقدام به نصب این مرورگر کنند.

بسیار از کاربران در توییتر به منتشر شدن این خبر واکنش‌های خوبی را نشان داده‌اند و ابراز کرده‌اند که بی صبرانه منتظر آمدن این مرورگر به لینوکس و استفاده از آن هستند.

مایکروسافت از کاربران درخواست کرده است که بعد از استفاده از این مرورگر در لینوکس، نظرات خود را در رابطه با آن با این شرکت به اشتراک بگذارند. کاربران برای انجام این کار می‌توانند که نظرات خودشان را در فروم Edge Insider به اشتراک بگذارند یا که برای اکانت توییتر Edge Dev بفرستند.

به نظر می‌رسد که تفاوت چندانی میان این نسخه از مرورگر مایکروسافت Edge و نسخه‌های ارائه شده برای سیستم ‌عامل‌های دیگر مانند ویندوز و مک نباشد. با توجه به این موضوع شما می‌توانید که به راحتی افزونه‌های مورد نظر خود را به این مرورگر اضافه کنید و از تمامی بهبود‌های صورت گرفته به خاطر توسعه آن بر پایه کرومیوم در سیستم عامل لینوکس بهره‌مند شوید.

نکات و ترفندهای استفاده از مایکروسافت ورد

منبع: TECHSPOT

The post مرورگر مایکروسافت Edge این ماه به لینوکس می‌آید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala