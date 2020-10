واتساپ به عنوان یک پیام‌رسان پراستفاده، به نسبت دیگر اپلیکیشن‌های اجتماعی قابلیت‌های کمتری دارد. اما بعد از شیوع ویروس کرونا قابلیت‌های خوبی به این برنامه اضافه شد که از جمله جدیدترین آن‌ها، امکان بی‌صدا کردن اعلانات واتساپ برای همیشه است.

طی این روزها خبرهای زیادی مبنی بر انتشار قابلیت‌های خوب برای واتساپ شنیدیم. برای مثال قرار شد به‌زودی پشتیبانی از تشخیص چهره به این اپلیکیشن اضافه شود که ظاهرا اندرویدی‌ها طی روز‌های آتی آن را دریافت خواهند کرد. روز گذشته اما وب‌سایت Neowin مدعی شد امکان بی‌صدا کردن اعلانات واتساپ برای مدت زمان بیش از ۱ سال نیز به آن اضافه شده.

همانطور که می‌دانید، در حال حاضر کاربران می‌توانند اعلانات واتساپ را نهایتا به مدت ۱ سال غیرفعال کنند که البته به اندازه‌ی کافی طولانی است. منتها در بروزرسانی جدیدی که برای این اپلیکیشن منتشر شده، این گزینه با «Always» (همیشه) جایگزین شده تا کاربران بتوانند این اعلانات را برای همیشه بی‌صدا کنند.

شمار کاربران واتس‌اپ از مرز ۲ میلیارد عبور کرد

برای بی‌صدا کردن اعلانات مربوط به هر گروه، کافی است روی آن نگه داشته و گزینه‌ی اعلانات در بالای صفحه را انتخاب کنید. بدین ترتیب منویی برایتان به نمایش در می‌آید که باید از بین سه زمان ۸ ساعت، یک هفته و همیشه، یک گزینه را مطابق با آنچه که مد نظرتان است تیک بزنید.

این بروزرسانی هم برای اندرویدی‌ها منتشر شده و هم برای کاربران iOS. کاربرانی هم که از نسخه‌ی واتساپ وب استفاده می‌کنند می‌توانند با کلیک راست روی چت مورد نظر، گزینه‌ی Mute Notifications را انتخاب کنند تا برای همیشه هیچ اعلانی از آن گفت‌و‌گو دریافت نکنند.

اگر واتساپ شما از این قابلیت بهره نمی‌برد، کافی است به اپ استور یا پلی استور رفته و چک کنید آیا بروزرسانی جدیدی برای واتساپ منتشر شده یا خیر.

همگام‌سازی پیام‌ها در واتساپ اندروید و iOS به زودی میسر می‌شود

منبع: PhoneArena

The post اکنون می‌توانید اعلانات واتساپ را برای همیشه بی‌صدا کنید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala