گوگل با به‌روزرسانی برنامه‌ی نمای خیابان خود در نقشه ویژگی تازه‌ای به نام «عکس‌های متصل» (Connected Photos) را معرفی کرده است تا هر کاربری با تلفن همراه خود بتواند در برنامه‌ی Street View مشارکت داشته باشد.

برنامه‌ی نمای خیابان گوگل سال‌هاست که با همکاری کشورهای گوناگون تصاویر سراسرنما (Panorama) از خیابان‌های جهان ارائه می‌دهد. اما خودروهای عکاسی گوگل تنها در اختیار خود این شرکت قرار دارند. اکنون گوگل با یک ویژگی تازه از تصاویر عادی دستگاه‌های همراه کاربران به عنوان تکمیل‌کننده‌ی برنامه‌ی نمای خیابان استفاده خواهد کرد.

این ویژگی که هم‌اکنون برای اندروید ارئه شده است به کاربران امکان می‌دهد تا هنگام حرکت در خیابان به ضبط تصاویر متصل بپردازند. تصاویر گرفته شده توسط هسته‌ی واقعیت افزوده (ARCore) ضبط می‌شوند که همان بستری است که برای ویژگی «نمای زنده» (Live View) در حالت پیمایش (رانندگی) گوگل مپ استفاده می‌شود. گفتنی است حالت رانندگی برای ایران فعال نیست.

هوش مصنوعی تصاویر تهیه شده را می‌چرخاند و جهت صحیح آن‌ها را تنظیم می‌کند. سپس با استفاده از برچسب‌های مکانی آن‌ها در نقاط صحیح قرار می‌دهد تا برای مرور توسط کاربران روی گوگل مپ دردسترس باشد.

گوگل از Community Feed در گوگل مپ رونمایی کرد

پیش از این ویژگی کاربران برای ضبط تصاویر پیوسته‌ی نمای خیابان (Street View) به یک دوربین ۳۶۰ تأیید شده توسط گوگل و استفاده از حالت ویدیو نیاز داشتند که با توجه به قیمت، استفاده از آن برای همه‌ی کاربران مقدور نبود. اما اکنون با استفاده از هر گوشی و دستگاه همراهی که اپلیکیشن به‌روز شده‌ی نمای خیابان گوگل در آن نصب باشد، می‌توان بدون نیاز به تجهیزات اضافی تصاویر نمای خیابان را با استفاده از حالت «ایجاد» (Create) این اپلیکیشن تهیه کرد. هرچند برخلاف تصاویر ۳۶۰ که همه‌ی جهت‌ها در آن مشخص بود، این تصاویر به صورت افقی و ثابت هستند اما امکان پیمایش به جلو و عقب را دارند.

به گفته‌ی گوگل درحالی که تحت برنامه‌ی رسمی نمای خیابان بیش از ۱۷۰ میلیارد تصویر از ۱۰ میلیون مایل در سراسر جهان تهیه شده است، هنوز بسیاری از نقاط در این برنامه گنجانده نشده‌اند و به همین دلیل این شرکت سال‌ها به دنبال راهی برای ایجاد راهی تازه در جهت مشارکت مردم در این برنامه بوده است.

تصاویر ساخته شده توسط ویژگی Connected Photos در برنامه‌ی نمای خیابان، به صورت خطوط آبی نقطه‌چین روی نقشه‌ی گوگل دیده می‌شود. همچنین در مناطقی که تصاویر رسمی نمای خیابان (استریت ویو) از سوی خود گوگل قرار داده شده است، این تصاویر توسط یک خط آبی ممتد مشخص می‌شوند. گفتنی است با وجود اینکه تصاویر ۳۶۰ تنها توسط دو نقشه‌ی گوگل و اپل توسعه داده می‌شود، ویژگی مشابه Connected Photos از گذشته توسط برخی دیگر از بسترهای نقشه مانند مپیلاری به‌کار گرفته می‌شود.

این تصاویر کمک می‌کند تا داده‌های گوگل مپ از همیشه به‌روزتر برای مردم ارائه شود. علاوه بر نمایش این تصاویر برای کاربران، هوش مصنوعی گوگل هم با استفاده از این ویژگی درک بهتری از تغییرات خیابان‌ها و مکان‌های گوناگون خواهد داشت و می‌تواند تغییرات جزئیاتی مانند نام، نشانی و حتی ساعت کاری نقاط گوناگون را بهتر از گذشته روی نقشه اعمال کند.

فالو کردن کاربران در گوگل مپ امکان‌پذیر شد

گوگل همانند گذشته تأکید بسیاری بر رعایت حریم خصوصی در عکس‌های خود دارد و همان‌طور که طبق قوانین نقشه چهره‌ی افراد و پلاک‌ها نباید در عکس‌ها مشخص باشند، این موارد در تصاویر گرفته شده در بخش Connected Photos هم تار می‌شود. علاوه بر این گزارش عکس‌های ناقض این قوانین و همچنین مشارکت‌های نادرست آسان‌تر از گذشته شده است.

گوگل در به‌روزرسانی تازه‌ی خود همچنین نشان‌های کاربری تازه‌ای را بر مبنای مسافت تصویربرداری شده معرفی کرده است. بدین ترتیب اکنون هر کاربری می‌تواند تنها با تلفن همراه خود در برنامه‌ی نمای خیابان مشارکت داشته باشد. این ویژگی هم‌اکنون برای اندروید دستگاه‌هایی که با ARCore گوگل سازگاری دارند در شهرهای تورنتو، نیویورک، ایالت نیویورک و آستین تگزاس و همچنین کشورهای نیجریه، اندونزی و کاستاریکا دردسترس است و طبق اعلام گوگل به‌زودی مناطق بیش‌تری را هم دربر می‌گیرد.

تور مجازی گوگل با همکاری ناسا به سطح مریخ هم رسید

عکس کاور: نمایی از کاربری ویژگی Connected Photos در برنامه‌ی نمای خیابان (استریت ویو) گوگل

Credit: Google

منبع: Google Blog

The post گوگل با معرفی Connected Photos ساخت نمای خیابان را آسان‌تر کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala