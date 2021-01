در هفته‌ی گذشته فیسبوک به کاربرانی که از اپ واتساپ استفاده می‌کردند با نشان دادن پیامی گفت که این کاربران برای ادامه‌ی استفاده‌ی خود از این اپ، باید با قوانین جدید این شرکت درباره‌ی حفظ حریم خصوصی موافقت کنند.

با وجود اینکه این خبر در ابتدا عادی به نظر می‌رسید، اما مشخص شد که قوانین جدید مربوط به حفظ حریم خصوصی اپ واتساپ، کاربران را مجبور می‌کند که به شرکت واتساپ اجازه دهند تا اطلاعاتشان را با شرکت فیسبوک و دیگر شرکت‌های وابسته به آن به اشتراک بگذارد.

در حدود سه سال پیش واتساپ از این قابلیت رونمایی کرده و وعده داده بود که انجام این کار به کارکرد صحیح، بهبود، درک، سفارشی‌سازی و پشتیبانی از بازاری که این اپ به آن خدمات می‌دهد، کمک می‌کند. اما کاربران در آن زمان می‌توانستند که از فعال کردن آن خودداری کنند.

متاسفانه باید بگوییم که امسال شاهد اجباری شدن این کار هستیم و کاربرانی که مایل به انجام این کار نیستند دیگر نمی‌توانند که بعد از روز ۸ فوریه (۲۰ بهمن) از اپ واتساپ استفاده کنند. اکنون به نظر می‌رسد که این تصمیم فیسبوک مبنی بر انجام این کار، عواقب شدیدی را بر روی پایگاه اطلاعاتی کاربران واتساپ داشته است.

تلگرام که یکی دیگر از اپ‌های پیام‌رسان است که کاربران آن در مقایسه با واتساپ کمتر است، به‌تازگی اعلام کرده که تعداد بسیار زیادی از کاربران بعد از منتشر شدن این خبر توسط فیسبوک، به این پیام‌رسان آمده‌اند. برای بار اول بنیان‌گذار تلگرام، پاول دروف، در هفته‌ی اول ماه ژانویه (دی) اعلام کرد که تعداد کاربران این پیام‌رسان از مرز ۵۰۰ میلیون کاربر ماهانه گذشته است.

واتساپ تغییر تصاویر پس‌زمینه برای چت‌های گوناگون را امکان‌پذیر کرد

مهم‌تر از این موضوع این است که بعد از منتشر شدن خبر جدید توسط اپ واتساپ مبنی بر تغییرات قوانین مربوط به حفظ حریم خصوصی، تلگرام اعلام کرد که این اپ با هجوم بسیار زیاد کاربران مواجه شده است. دروف اعلام کرد در کمتر از ۷۲ ساعت، در حدود ۲۵ میلیون کاربر جدید به تلگرام آمده‌اند. دروف همچنین در گزارش خود گفته است که بیشتر این کاربران از قاره‌ی آسیا (%۳۸)، اروپا (%۲۷) و آمریکای لاتین (%۲۱) هستند.

به نظر می‌رسد که رخ دادن این موضوع اتفاق مهمی در مقایسه با سال گذشته است. در سال گذشته فقط یک و نیم میلیون کاربر به صورت روزانه در اپ تلگرام ثبت نام می‌کردند. دروف در نهایت گفته است با وجود اینکه مقدار دانلود اپ تلگرام در گذشته هم زیاد بود، اما رخ دادن این اتفاق متفاوت با دفعه‌های قبلی است.

چرا ایلان ماسک می‌گوید اپ سیگنال را جایگزین واتساپ کنید؟

منبع: PhoneArena

The post هجوم میلیون‌ها کاربر به تلگرام بعد از درخواست واتساپ برای دسترسی به اطلاعات appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala