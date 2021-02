اگر همانند گذشته همه چیز طبق برنامه پیش برود باید بگوییم که به احتمال زیاد تنها چهار ماه تا زمان عرضه‌ی اولین نسخه‌ی بتا از سیستم‌ عامل بعدی iOS فاصله داریم.

همچنین باید بگوییم که بعد از منتشر شدن اولین نسخه‌ی بتا از سیستم عامل بعدی iOS، تنها در حدود سه ماه طول خواهد کشید تا غول دنیای تکنولوژی کوپرتینویی نسخه‌ی نهایی این سیستم عامل را برای آیفون‌هایی که از آن پشتیبانی می‌کنند ارائه دهد.

با توجه به این موضوع و مدت زمان باقی مانده تا رونمایی و عرضه‌ی نسخه‌ی نهایی از سیستم عامل iOS 15، باید بگوییم که اپل هنوز فرصت زیادی را دارد تا میزان نصب سیستم عامل iOS 14 را بر روی آیفون‌های پشتیبانی کننده از این سیستم عامل را افزایش دهد.

البته باید بگوییم که نسخه‌ی کنونی سیستم عامل iOS هم تاکنون مورد استقبال کاربران قرار گرفته است و آخرین نسخه از این سیستم عامل بر روی %۸۶ از آیفون‌های که در چهار سال گذشته از آن‌ها رونمایی شده، نصب شده است.

همچنین باید بگوییم که این اطلاعات جدید که در صفحه‌ی مربوط به توسعه‌دهندگان سایت اپل منتشر شده است، نشان می‌دهد که آخرین نسخه از سیستم عامل iOS 14 اکنون بر روی %۸۰ آیفون‌های پشتیبانی کننده از آن در سرتاسر جهان نصب شده است.

برای اطلاع بیشتر باید بگوییم که اپل این اطلاعات جدید را با استفاده از اپ استور بدست آورده است و این اطلاعات نشان دهنده‌ی میزان نصب این سیستم عامل تا تاریخ ۲۴ فوریه (۶ اسفند) است.

همچنین باید بگوییم که گزارش قبلی اپل که در ۱۵ دسامبر ۲۰۲۰ (۲۵ آذر) منتشر شده بود نشان داد که در آن زمان آخرین نسخه از سیستم عامل iOS بر روی %۸۱ از آیفون‌های عرضه شده در چهار سال گذشته نصب شده بود و در آن زمان میزان نصب این سیستم عامل بر روی تمامی آیفون‌های پشتیبانی کننده از آن در سرتاسر جهان به %۷۲ می‌رسید.

مقایسه میزان نصب سیستم عامل iOS 14 بر روی آیفون‌های پشتیبانی کننده از آن در بازه‌های زمانی متفاوت نشان می‌دهد که با وجود فاصله‌ی زمانی دو ماهه میان این دو گزارش منتشر شده، اما پیشرفت چندانی از لحاظ میزان نصب سیستم عامل iOS 14 بر روی آیفون‌ها رخ نداده است.

البته باید بگوییم که یکی از دلایل کند شدن رشد نصب سیستم عامل iOS 14 بر روی آیفون‌های در این بازه‌ی زمانی دو ماهه این است که اپل در ماه سپتامبر (شهریور) نسخه‌ی نهایی از این سیستم عامل را منتشر کرد.

اپل در حدود سه ماه بعد یعنی در ماه دسامبر (آذر) گزارشی را درباره‌ی میزان نصب این سیستم عامل بر روی آیفون‌ها منتشر کرده است. در نتیجه می‌توانیم بگوییم که در این بازه زمانی سه ماهه میان ماه‌های سپتامبر (شهریور) تا دسامبر (آذر) میزان نصب این سیستم عامل بر روی آیفون‌ها فوق‌العاده‌ بوده است.

برای مقایسه با سیستم عامل قبلی iOS، یعنی iOS 13، باید بگوییم که در همین زمان اما در سال گذشته میزان نصب این نسخه از سیستم عامل iOS بر روی آیفون‌های عرضه شده در چهار سال گذشته نسبت به پارسال و تمامی آیفون‌های پشتیبانی کننده از iOS 13، به‌ترتیب %۷۷ و %۷۰ بوده است.

همچنین باید بگوییم که بعد از رسیدن به ماه ژوئن (خرداد) ۲۰۲۰ سیستم عامل iOS 13 بر روی %۹۲ آیفون‌های عرضه شده در چهار سال گذشته و %۸۱ تمامی آیفون‌های پشتیبانی کننده از آن نصب شده بود.

با توجه به اینکه در بازه‌ی زمانی یکسان میزان نصب سیستم عامل iOS 14 بر روی آیفون‌ها بیشتر از iOS 13 است، انتظار داریم که تا رسیدن به ماه خرداد سال آینده میزان نصب سیستم عامل iOS 14 بر روی آیفون‌های مختلف افزایش پیدا کند و از عدد‌های گزارش شده برای iOS 13 فراتر برود.

البته باید این نکته هم توجه کرد که در آن زمان اپل به توسعه‌دهندگان اجازه خواهد داد که‌ نسخه‌ی بتای سیستم عامل بعدی iOS یعنی iOS 15 را بر روی آیفون‌های خود نصب کنند.

علاوه‌بر iOS این گزارش منتشر شده توسط اپل نشان دهنده‌ی میزان نصب سیستم عامل iPadOS 14 هم هست. البته باید بگوییم که میزان نصب این سیستم عامل در مقایسه با iOS کمتر است. اطلاعات منتشر شده توسط اپل نشان می‌دهند که در مقایسه با گزارش قبلی منتشر شده قبل از تعطیلات سال نو میلادی، میزان نصب این سیستم عامل از %۷۵ نصب بر روی آیپد‌های عرضه شده در چهار سال گذشته و %۶۱ تمامی آیپد‌های پشتیبانی کننده از این سیستم عامل، به‌ترتیب به %۸۴ و %۷۰ در زمان کنونی رسیده است.

برای مقایسه باید بگوییم که سیستم عامل iPadOS 13 تا آخر ماه ژانویه‌ی (دی) ۲۰۲۰ تنها بر روی %۷۹ از آیپد‌های عرضه شده در چهار سال گذشته نسبت به پارسال و %۵۷ کلیه‌ آیپد‌های پشتیبانی کننده از آن نصب شده بود.

در نهایت باید بگوییم که در این مقاله قصد نداریم تا این اعداد شگفت‌انگیز میزان نصب این سیستم‌های جدید اپل را با رقیب اصلی این سیستم عامل یعنی اندروید ۱۱ مقایسه کنیم. زیرا همان‌گونه که می‌دانید میزان نصب اندروید ۱۱ بر روی‌ گوشی‌های هوشمند اندرویدی و به‌خصوص تبلت‌ها اندرویدی ناامید کننده است.

البته باید بگوییم که اگر هم قصد انجام چنین مقایسه‌ای را داشتیم، نمی‌توانستیم که این کار را انجام دهیم زیرا گوگل همانند اپل اطلاعات مربرط به میزان نصب این سیستم عامل را منتشر نمی‌کند.

منبع: PhoneArena

