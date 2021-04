پس از لغو کامل کنفرانس I/O گوگل در سال گذشته، اکنون این شرکت اعلام کرد که کنفرانس ۲۰۲۱ را به صورت مجازی و رایگان برگزار خواهد کرد.

کنفرانس I/O گوگل که به طور معمول در ماه می (اردیبهشت) برگزار می‌شود، مهم‌ترین رویداد سالانه‌ی این شرکت است که در آن جدیدترین اطلاعیه‌های مرتبط با پلتفرم‌های خود را اعلام می‌کند و اکنون گوگل از مجازی و رایگان بودن رویداد ۲۰۲۱ برای همه خبر می‌دهد.

این اعلام به‌روزرسانی‌ها شامل سیستم عامل اندروید به همراه تغییر از نسخه‌ی برنامه‌نویس به نسخه‌ی بتا و دستیار صوتی گوگل است. در سال ۲۰۱۹ همچنین این رویداد شاهد برگزاری Made by Google بود که به سخت‌افزارهای ارائه شده توسط گوگل اختصاص دارد و طی آن از Pixel 3a/XL و Nest Hub Max رونمایی شد.

با برگزاری مجازی «گوگل آی/او» (Google I/O) این شرکت هم به روند برگزاری کنفرانس توسعه‌دهندگان اپل WWDC (۷ تا ۱۱ ژوئن) و رویداد بیلد مایکروسافت (۲۵ تا ۲۷ می) می‌پیوندد. این رویداد معمولا در سالن شورلاین (Shoreline Amphitheater) در دفتر مرکزی گوگل برگزار می‌شود.

گوگل سال گذشته با توجه به همه‌گیری کرونا و محدودیت‌های مرتبط با آن، تصمیمی بی‌سابقه گرفت و کنفرانس ۲۰۲۰ را لغو کرد. بعدتر اما در تابستان تیم اندروید یک رویداد چند هفته‌ای برگزار کرد و تیم‌های دیگر هم میزبان رویدادهای کوچک‌تر بودند.

امسال هم خبری از دروغ اول آوریل گوگل نیست

امسال تصمیم گوگل بر برگزاری رویداد I/O 2021 است اما همانند سال گذشته، در ابتدا اشاره‌ی مستقیمی به زمان دقیق این رویداد نداشت بلکه با یک معما آن را طرح کرد که رمزگشایی آن تاریه ۱۸ تا ۲۰ می (۲۸ تا ۳۰ اردیبهشت) را نشان می‌دهد.

هم‌اکنون وب‌سایت رویداد I/O 2021 گوگل برای نام‌نویسی فعال است. رویدادی که هم بر کاربران و هم بر توسعه‌دهندگان تمرکز دارد و شاهد برگزاری جلسات فنی، کارگاه‌های آموزشی، دورهمی‌ها و موارد دیگر خواهد بود.

