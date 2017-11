تخفیفات ویژه آخر هفته Steam را از دست ندهید ؛ Klei Entertainment آتش به مال خود زد!

ساعاتی پیش شبکه Steam اقدام به انتشار لیست جدیدی از تخفیفات ویژه آخر هفته‌ی خود کرد. بنابر گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dualshockers، این هفته استودیو Klei Entertainment، عناوین منتشر شده از سوی خود را با تخفیفاتی قابل ملاحظه در دسترس PCبازان قرار داد؛ از جمله بازی‌های قابل ملاحظه موجود در این لیست می‌توان به Don’t Starve اشاره داشت.

آنطور که از این لیست پیداست، بسیاری از بازی‌های محبوب و حایز اهمیت این ناشر با تخفیفی ویژه جهت فروش قرار گرفته که این میزان تخفیف تا 75 درصد نیز می‌رسد.

لیست بازی‌هایی که با 75 درصد تخفیف پیشنهاد شده‌اند:

بازی قیمت اصلی قیمت نهایی باتخفیف Don’t Starve $14.99 $3.74 Mark of the Ninja $14.99 $3.74 Mark of the Ninja: Special Edition DLC $17.99 $4.49 Shank $9.99 $2.49 Shank 2 $9.99 $2.49 Invisible Inc. $19.99 $4.99 Invisible Inc. Contingency Plan $23.99 $5.99 Eets Munchies $6.99 $1.74





لیست بازی‌هایی که با تخفیفی کمتر از 75 درصد پیشنهاد شده‌اند:

بازی قیمت اصلی قیمت فعلی Darkest Dungeon $24.99 $9.99 Darkest Dungeon Ancestral Edition $48.96 $23.36 Crypt of the NecroDancer Amplified Pack $21.98 $6.82 Don’t Starve Together $14.99 $8.99 Don’t Starve Mega Pack $39.96 $12.71 Viking Squad $14.99 $7.49





در پیشنهادی استثنایی یک مجموعه‌ای شامل عناوین زیر را تنها با پرداخت 19.72 دلار می‌توانید خریداری کنید. این در حالی بوده که قیمت مجموعه زیر در حالت معمولی مبلغی بالغ بر 84.92 دلار است.

Mark of the Ninja

Mark of the Ninja: Special Edition DLC

Don’t Starve

Don’t Starve Together

Don’t Starve: Reign of Giants

Don’t Starve Shipwrecked

Invisible Inc.

Invisible Inc. Contingency Plan

این پیشنهاد ویژه تا 22 آبان در شبکه Steam ادامه خواهد داشت. شما PCبازان هم‌اکنون می‌توانید با مراجعه به این لینک اقدام به خرید عنوان دلخواه خود بکنید.

منبع متن: pardisgame