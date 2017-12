آبروی صنعت گیم… | برترین عناوین کمپانی Sony

بعد از کلی مقالات مختلف که در مورد برترین بازی های کمپانی های گوناگون بود و عاشق خیلی از آن ها هم بودم، سرانجام رسیدم به مطلبی که رنگ و بویش برای من از تمام آن مقالات و حتی بازی ها و کمپانی هایی که عاشقشان بودم و هستم، کاملا متفاوت است و برای من […]

بعد از کلی مقالات مختلف که در مورد برترین بازی های کمپانی های گوناگون بود و عاشق خیلی از آن ها هم بودم، سرانجام رسیدم به مطلبی که رنگ و بویش برای من از تمام آن مقالات و حتی بازی ها و کمپانی هایی که عاشقشان بودم و هستم، کاملا متفاوت است و برای من عطر دیگری دارد. سونی و پلی استیشن و بازی های آن هرگز برای من تنها یک عشق نبوده و نیستند. سونی و پلی استیشن برای من خود زندگی هستند و مانند یک عضو خانواده از کودکی همراهشان بزرگ شده ام و تا همین امروز که در حال نگارش این مطلب هستم همراه و یار وفادار و صمیمی من هستند. خوشحال کننده ترین و شادترین لحظات زندگیم را در کنارشان گذرانده ام و خندیده ام و در ناراحت کننده ترین و غمگین ترین لحظات زندگی ام نیز در آن ها غرق شده ام و به من کمک کرده اند تا ناراحتی را پشت سر بگذارم. شاید برای خیلی ها حتی خیلی از شما قابل لمس نباشد اما پلی استیشن هایم برای من یک شخصیت هستند و شخصیت دارند. گاهی وقت ها که مدتی سراغشان نمی روم حس می کنم از من ناراحت می شوند. سراغشان می روم و دستی بر سر و رویشان می کشم و گرد و خاکشان را با دستمال می گیرم. آن ها باعث خلق بهترین و شیرین ترین و ناب ترین لحظات زندگی من و خالق بهترین خاطرات من هستند و با آن ها به دنیاهایی رفته ام که کسی در خوابش هم نمی بیند. سونی و پلی استیشن بخش خیلی بزرگی از زندگی من بوده و هستند و خواهند بود و هیچ گاه هیچ کمپانی دیگری برای من به مانند سونی خاص نخواهد بود.

در صنعت بازی های رایانه ای وقتی نام سونی می آید اولین وجهه ای که به آن توجه می شود و از آن نام برده می شود، صاحب کنسول بودن این کمپانی و در واقع کنسول پلی استیشن است اما باید به این موضوع هم توجه کرد که سونی یکی از بزگترین و برترین بازیسازان نیز هست و در واقع هیچ شرکتی در دنیا به اندازه سونی فرنچایز ناب و بی نظیر در اختیار ندارد و به اندازه سونی شاهکار خلق نکرده است. در وقع اگر اکنون کنسول پلی استیشن پادشاه بی رقیب عرصه کنسول های بازی در نسل هشتم است و معتبرترین نام در صنعت بازی از دیرباز تا امروز محسوب می شود، دلیل اصلی آن به بازی های انحصاری باز می گردد که سونی در طول تاریخ برای کنسول هایش ساخته است. در واقع بازی های مولتی پلتفرم که خب بر روی تمام دستگاه ها عرضه می شوند و تفاوتی ایجاد نمی کنند اما آن چه برای سونی تفاوت ایجاد کرده انحصاری های قدرتمند و بی نظیر و متنوعش است که هیچ شرکتی در تعداد و تنوع این انحصاری ها به گرد پای سونی هم نمی رسد.

دست روی هر سبک، به واقع هر سبکی که بگذارید سونی در آن انحصاری فوق العاده قدرتمند و شاهکار داشته و دارد و دقیقا همین انحصاری هایش هستند که نام پلی استیشن را به برند یک جهانی در عرصه گیم تبدیل کرده اند. در خیلی از مقالات قبلی برای این که لیست به عدد مناسبی برسد باید بازی هایی را که آن شرکت ها ناشرش هم بودند را در لیست می آوردم اما برای سونی همین که بخواهیم فقط بازی هایی که خودش و استودیوهایش ساخته اند را نام ببریم تعداد بازی های لیست از حد نرمال هم بسیار بیشتر می شوند و واقعا وقتی که این مطلب را می نوشتم تازه مشاهده کردم که سونی چقدر فرنچایز انحصاری بی نظیر تاکنون داشته است. یعنی وقتی در حال خواندن این لیست هستید این را در ذهننان داشته باشید که اینها فقط انحصاری های ساخته خود سونی هستند و تازه شاهکارهای انحصاری مانند Bloodborne و Ratchet and Clank و Resistance و Journey و …. در این لیست قرار داده نشده اند وگزنه باید می رفتیم سراغ مقاله ای دو سه قسمتی.

در این مطلب قصد داریم تا به ۱۷ عدد از برترین بازی های ساخته و منتشر شده توسط کمپانی بزرگ Sony در تاریخ بازی های رایانه ای اشاره کنیم و آن ها را همراه شما برشماریم. عناوینی که هر کدام برای ما خاطرات زیادی را رقم زده اند و بسیار محبوب هستند و در واقع می توان گفت بزرگترین بازی های این صنعت محسوب می شوند. به مانند همیشه و در مقالات ۱۰ برتر و ۲۰ برتر و … قبل از شروع این مطلب باید نکاتی را ذکر کنم که از شما عزیزان خواهشمندم آن ها را مطالعه نمایید تا شک و شبهه ای برای شما دوستان پیش نیاید. مهمترین و اساسی ترین نکته در مورد این مطلب آن است که توجه داشته باشید که در این مطلب، همان طور که قبل تر اشاره شد تنها بازی هایی قرار گرفته اند که علاوه بر انتشار، وظیفه ساخت آن ها را نیز شرکت Sony و زیرشاخه های آن بر عهده داشتند و در واقع، بازی هایی که هم سازنده و هم ناشر بازی، این کمپانی بزرگ بوده است در لیست قرار دارند. پس با این توصیف عناوینی مانند بلادبورن که ساخته فرام سافتور است و یا رچت و کلنک و رزیستنس که ساخته اینسامنیاک گیمز هستند و ….. در لیست ما جایی ندارند و تنها عناوینی را شاهد هستید که خود سونی در ساختشان نقش مستقیم داشته است. همچنین توجه داشته باشید که از هر فرنچایز سعی شده است تا بهترین نسخه آن از لحاظ موفقیت و متا و فروش و اقبال جهانی در این مطلب قرار بگیرد و شاهد دو بازی از یک فرنچایز مشترک نخواهید بود. همچنین دوستان توجه کنند که این مطلب در مورد “با ارزش ترین و مهم ترین و بهترین فرنچایزهای Sony” نیست که بخواهید بگویید چرا فلان بازی اول نیست و …. بلکه این مطلب در مورد “۱۷ تک عنوان قدرتمند و برتر این شرکت فارغ از وضعیت فرنچایزشان” است که به این موضوع توجه داشته باشید.

این سه نکته که خدمت شما عرض کردم مهم ترین مواردی بود که باید هنگام خواندن مقاله در نظر داشته باشید تا نظراتی عجیب و غریب را شاهد نباشیم. قطعا جدا از این لیست که بنده تهیه کرده ام تعداد بسیار زیادی گزینه های دیگر وجود داشته اند که می توانستند در این مطلب حاضر باشند اما به هر حال تعداد محدودیت دارد و نویسنده، انتخاب هایی را که از نظر خود برتر بوده اند در لیست جای داده است. پس دقت کنید که این مقاله، “بازی های برتر شرکت Sony” به انتخاب بنده است، زیرا که اساس چنین مقالاتی این گونه است و سلیقه شخصی نیز بسیار اهمیت دارد. همچنین لازم به ذکر است که رتبه بندی و ترتیبی که در این لیست برای بازی های مختلف لحاظ شده است کاملا نظر شخصی نویسنده است و هیچ معیار و میزانی برای درست یا غلط بودن آن وجود ندارد زیرا پای سلیقه مطرح است البته سلیقه منطقی، نه این که مثلا کسی یک بازی خیلی خیلی معمولی Sony را بیاورد و در جایگاه اول لیست برترین بازی تاریخ این شرکت قرار دهد و بگوید این سلیقه من است زیرا که این توهین به شعور مخاطب است اما به هر حال سلیقه شخصی نیز در چنین مقالاتی بسیار اهمیت دارد. قطعا در رده بندی این بازی ها سلائق و علائق با هم متفاوت است و بر اساس تجربه و خاطراتی که هر شخص دارد جایگاه ها را تعیین می کند و قاعدتا هر شخصی از هر عنوانی که بیشتر از آن خاطره داشته باشد و به آن علاقمند باشد، آن را بالاتر قرار خواهد داد.

البته ما در این مطلب سعی کرده ایم تا عناوینی را قرار دهیم که یک وفاق جمعی بین بسیاری از بازیبازان دنیا در مورد فوق العاده بودن آن ها برقرار است و بدون شک بازی های این لیست در خیلی از ویدئوها و مطالب مربوط به برترین عناوین شرکت Sony، با مطلب ما مشترک هستند. در نظر داشته باشید که عنوانی که مثلا من در رتبه ششم قرار داده ام دلیلی بر این نیست که آن بازی حتما و به صورت وحی منزل، ششمین بازی برتر این کمپانی است، بلکه برای من این گونه است و شاید برای شما اول یا دهم باشد و یا شاید اصلا در لیست شما حضور نداشته باشد. نکته بعدی این که تمامی گزینه های این لیست بر اساس داشته ها و اطلاعات نویسنده گرد آوری شده اند و در این مطلب قرار گرفته اند. شاید شما عقیده داشته باشید که مثلا بازی دیگری می توند به جای فلان شماره از این لیست قرار بگیرد و یا جایگاه آن فرق کند. در اینجا نیز معیار و میزان ثابتی نداریم و عقل و منطق در کنار احساس و خاطرات است که در ذهن هر شخص با هم ترکیب می شوند و اسم هایی مختلف را به عنوان خروجی بیرون می دهند. پس بهتر است تا این مطلب را به عنوان یک مقاله سرگرم کننده که به همراه آن برخی خاطراتتان را مرور خواهید کرد، نگاه کنید. با بیان این نکات اگر تا کنون به خواندن مقاله ادامه داده اید از شما دعوت می کنم تا در ادامه مطلب “برترین عناوین شرکت Sony” با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

۱۷ – Parappa The Rapper

سازنده: Sony Interactive Entertainment, NanaOn-Sha, SIE Japan Studio

ناشر: Sony Interactive Entertainment

ژانر: Rhythm

پلتفرم مقصد: PlayStation 4, PlayStation, PlayStation Portable, PlayStation 2

سال انتشار: ۱۹۹۶

امتیاز متا: ۹۲/۱۰۰

برخی از بازی ها هستند که با وجود این که در زمان عرضه خود یک شاهکار بوده اند و موفقیت زیادی را کسب نموده اند ولی به طور عجیبی دیگر خبری از آن ها نمی شنویم و نسخه جدیدی از آن ها عرضه نمی شود و بعد زا یکی دو شماره، کم کم به فراموشی سپرده می شوند. البته این موضوع می تواند به مواردی مانند تغییر سلیقه بازیبازان در طول زمان و خیلی موضوعات دیگر بستگی داشته باشد ولی به هر حال حیف است که از بازی های قدیمی شاهکار، مخصوصا بازی هایی که در سبک های خاص بوده اند و زیاد شبیه آن ها نمی بینیم، دیگر خبری نشود و برای همیشه از یاد بروند. یکی از این عناوین که تقریبا داشت به چنین سرنوشتی دچار می شد یکی از شاهکارهای کنسول اول پلی استیشن به نام Parappa The Rapper بود که خوشبختانه در نسل هشتم مجددا سونی آن را به یاد ما انداخت تا این بازی برای همیشه فراموش نشود و سونی نشان دهد که این بازی عنوانی ارزشمند برای این شرکت محسوب می گردد. عنوان Parappa The Rapper که در ژانرRhythm قرار داشت توسط Sony Interactive Entertainment و NanaOn-Sha ساخته و در سال ۱۹۹۶ و سپس در طول سال های بعد توسط کمپانی Sony Interactive Entertainment برای پلتفرم های PlayStation 4, PlayStation, PlayStation Portable وPlayStation 2 منتشر گردید. در واقع این بازی در ابتدا یک عنوان نسل پنجمی انحصاری برای پلی استیشن بود که سبکی خاص و کاملا بدون مشابه داشت و مورد توجه بسیار زیادی هم قرار گرفت. یک نسخه پورت شده از این بازی نیز در سال ۲۰۰۶ برای پلی استیشن پرتابل منتشر گردید و در سال ۲۰۱۷ و بیستمین سالگرد انتشار بازی نیز یک نسخه ریمستر و بازسازی شده از این عنوان برای کنسول پلی استیشن ۴ نیز عرضه شد.

خالقین این بازی یک تهیه کننده موسیقی به نام Masaya Matsuura به همراه هنرمندی به نام Rodney Greenblat بودند. بازیاز یک استایل گرافیکی بسیار خاص و منحصر به فرد بهره مند بود و گیم پلی آن نیز بر اساس موسیقی رپ قرار داشت و باید بگوییم در واقع این بازی نخستین عنوان با ژانر ریتم بود که در دنیای بازی های رایانه ای منتشر گردید. Parappa The Rapper دو نسخه دنباله داشت که یکی از آنها عنوانی اسپین آف برپایه گیتار به نام Um Jammer Lammy بود که در سال ۱۹۹۹ برای پلی استیشن منتشر شد و همینطور یک نسخه دنباله اصلی به نام PaRappa the Rapper 2 که در سال ۲۰۰۱ برای پلی استیشن ۲ عرضه گردید و دیگر بعد از آن بود که حدود ۱۶ سال خبری از این فرنچایز نبود تا زمان انتشار نسخه بازسازی شده برای کنسول پلی استیشن ۴٫ حتی یک سری انیمه نیز بر اساس این فرنچایز در سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ در ژاپن پخش شد و چند سری انیمیشن اسپین آف کوتاه نیز در سال ۲۰۱۶ بر اساس دنیای این سری منتشر گردید. Parappa The Rapper پس از انتشار بی نهایت موفق عمل کرد و به دلیل سبک خاص و خلاقیت فوق العاده ای که در آن به کار رفته بود بازخوردهای فوق العاده ای را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود و نهایتا امتیاز متای باورنکردنی ۹۲/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان شاهکار است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین بسیار موفق شرکت Sony شود.گیم پلی بازی به این شکل بود که شخصیت اصلی بازی یعنی Parappa باید راه خود را در طول ۶ مرحله مختلف با رپ کردن پیش می برد و باید با توجه به مکانیک هایی که بازی تعریف کرده بود سعی می کرد رقبای خود را در رپ کردن شکست دهد و مانند یک دوئل رپ واقعی پیروز شود که این موضوع ا جذابیت های خیلی زیادی همراه بود. امیدوار هستیم که در آینده شاهد تکمیل ۳ گانه این سری زیبا با معرفی بازی سوم باشیم. در نهایت باید گفت بدون شک بازی Parappa The Rapper جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی Sony ساخته و منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Sony” در جایگاه هفدهم قرار می گیرد.

۱۶ – Twisted Metal: Black

سازنده: Incognito Entertainment

ناشر: Sony Interactive Entertainment

ژانر: Vehicular Combat

پلتفرم مقصد: PlayStation 2, PlayStation Network, PlayStation 4

سال انتشار: ۲۰۰۱

امتیاز متا: ۹۱/۱۰۰

بدون هیچ تردیدی سونی پادشاه تنوع عناوین انحصاری در دنیای بازی های رایانه ای محسوب می شود. هر نوع سبکی در دنیای بازی های رایانه ای دارای عناوینی انحصاری قدرتمند بر روی کنسول های سونی بوده است و از عناوین تعاملی گرفته تا شوتر و هک اند اسلش و پازل و پلتفرمر و … همگی دارای شاهکارهایی انحصاری برای دارندگان این کنسول ها بوده و هستند. حتی ژانرهایی خاص یا طرفداراین خاص نیز در کنسول های سونی دارای بازی های انحصاری از زمان قدیم تا به امروز بوده اند. از یک عنوان ژانر ریتم و موسیقی و رپ کردن که در شماره قبلی لیست مشاهده کردید و به نوعی اولین بازی کامل سبک خود محسوب می شده است، گرفته تا یک فرنچایز در سبک مبارزات ماشینی یا همان ماشین جنگی خودمان که زمانی که کمتر کسی می دانست اصلا این سبک چیست، سونی باکیفیت ترین عنوان این ژانر را انحصارا بر روی کنسول های خود داشت و کلوپ های کشور خودمان نیز پر بود از بازیبازانی که در حال تجربه ماشین جنگی بودند و بازیبازانی خاص و خفن به حساب می آمدند. حتما می دانید که صحبت از فرنچایز Twisted Metal است (الان دارید می گید “نه پس لابد نمی دانیم!!! حتما اسم این شماره لیست رو هم بلد نیستیم بخونیم که بفهمیمی صحبت از چیه!!!!”…. باشه خب ببخشید آقا!!!). این فرنچایز که کار خود را از نسل پنجم و بر روی کنسول پلی استیشن آغاز کرد یکی از برترین و البته باید گفت برترین سری بازی سبک خود محسوب می شود که از نسل پنجم تا امروز شاهد عرضه عناوین مختلفی از این بازی به صورت انحصاری بر روی کنسول های سونی بوده ایم. البته نسخه دوم این سری دارای یک نسخه رایانه های شخصی نیز هست که نسبت به نسخه پلی استیشن دارای گرافیک و جزییات بسیار پایین تری است. از این فرنچایز تا به امروز ۸ بازی اصلی و ۳ نسخه اسپین آف عرضه شده است و البته یکی دو بازی نیز که قرار بود از این سری ساخته شوند کنسل شدند مانند Twisted Metal: Apocalypse که قرار بود در نسل هفتم برای پلی استیشن ۳ منتشر شود. عناوین اصلی این سری که کار خود را از سال ۱۹۹۵ آغاز کرده است شامل ۴ بازی شماره دار از نسخه ۱ تا ۴ (نسخه ۱ و ۲ برای پلی استیشن، نسخه ۳ و ۴ برای پلی استیشن ۲)، سپس بازی Twisted Metal: Black برای پلی استیشن ۲، بازی Twisted Metal: Head-On برای پلی استیشن پرتابل، بازی Twisted Metal: Head-On: Extra Twisted Edition برای پلی استیشن ۲ و بازی Twisted Metal در سال ۲۰۱۲ برای پلی استیشن ۳ هستند که جدید ترین بازی سری نیز به حساب می آید.

انتخاب برترین بازی بین عناوین موفق و زیبای این سری کار سختی است اما در این لیست تصمیم گرفتیم تا بازی Twisted Metal: Black را به عنوان نماینده این فرنچایز در لیست قرار دهیم. عنوان Twisted Metal: Black که در ژانر Vehicular Combat قرار داشت توسط Incognito Entertainment ساخته و در سال ۲۰۰۱ توسط کمپانی Sony Interactive Entertainment انحصارا برای پلتفرم PlayStation 2 منتشر گردید. در نسل هشتم نیز این بازی از طریق قابلیت اجرای بازی های پلی استیشن ۲ بر روی پلی استیشن ۴ در دسترس علاقمندان قرار گرفت. این بازی در واقع پنجمین نسخه سری محسوب می شود و بعد از انتشار آن یک نسخه رایگان به نام Twisted Metal: Black Online که تنها شامل بخش چند نفره آنلاین بود نیز منتشر گردید. لازم به ذکر است که هر دو بازی Twisted Metal: Black و Twisted Metal: Black Online در برنامه Sony Greatest Hits نیز قرار گرفتند. یک نسخه استاندارد دانلودی از بازی Twisted Metal: Black، در بازی انحصاری پلی استیشن ۳ در سال ۲۰۱۲ که با نام Twisted Metal منتشر شد قرار گرفته بود. تنوع ماشین ها در این بازی هم فوق العاه بود و شخصیت های جدید و قدیمی با ماشین های آشنا یا جدید در این بازی حضور داشنند که البته در راس آن ها نماد ترسناک این سری یعنی شخصیت Sweet Tooth یا همان دلقک خندان مخوف با ماشین بستنی فروشی اش قرار داشت که اتفاقا بر روی کاور بازی نیز صورت او قرار گرفته بود. Twisted Metal: Black پس از انتشار بی نظیر عمل کرد و بازخوردهای خیلی مثبتی را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود و نهایتا امتیاز متای عالی ۹۱/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان شگفت انگیز است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین بسیار موفق شرکت Sony شود. در مجموع بایستی گفت بدون تردیدبازی Twisted Metal: Black یکی از برترین عناوین ماشین جنگی در طول تاریخ و جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی Sony ساخته و منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Sony” در جایگاه شانزدهم قرار می گیرد.

۱۵ – Infamous

سازنده: Sucker Punch Productions

ناشر: Sony Interactive Entertainment

ژانر: Action-adventure, platformer

پلتفرم مقصد: PlayStation 3



سال انتشار: ۲۰۰۹

امتیاز متا: ۸۵/۱۰۰

عنوان Infamous بازی خیلی خوش ساخت و اوریجینالی بود. این بازی که در ژانر Action-adventure و platformer قرار داشت توسط Sucker Punch Productions ساخته و در سال ۲۰۰۹ توسط کمپانی Sony Interactive Entertainment به طور انحصاری برای پلتفرم PlayStation 3 منتشر گردید. گیم پلی بازی فوق العاده بود. قدرت های فراطبیعی جذاب و هیجان انگیزی در بازی وجود داشت، شهری بزرگ و آزادی عمل بالا برای گشت و گذار در اختیار شما بود. کلی فعالیت مختلف برای انجام دادن وجود داشت و کلی ماموریت مختلف در نقشه بود که بسیاری از آن ها در لحظه ایجاد می شدند و مثلا باید شهروندی را نجات می دادیم. کلی آیتم مختلف برای جمع کردن وجود داشت که برخی از آن ها را در جاهایی گذاشته بودند که برای گرفتن آن ها به چالش کشیده شویم. بسیاری ماموریت های سرعتی و رسیدن در زمانی از نقطه ای به نقطه دیگر در شرایطی خاص و کلی کارهای مختلف دیگر برای انجام دادن که باعث می شد نام Infamous به یک بازی فراموش نشدنی تبدیل شود. نحوه حرکت شخصیت اصلی روی ساختمان ها و در و دیوار و جابجا شدن او و .. خیلی جذاب تر از دیگر بازی هایی بود که تاکنون در آن مقطع دیده بودیم، مانند اساسین و .. زیرا که بسیار بسیار سریع و در حقیقت مثل برق! و با قدرت برق جابجا می شدیم و باید از برق های خیابان و چراغ ها و .. خود را شارز می کردیم. Infamous پس از انتشار بسیار موفق عمل کرد و بازخوردهای خیلی مثبتی را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود و نهایتا امتیاز متای بسیار عالی ۸۵/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان بسیار جذاب است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین بسیار موفق شرکت Sony شود. امتیاز ۸۵ برای یک فرنچایز کاملا جدید در اوایل یک نسل، یک موفقیت بزرگ به حساب می آمد و همین موفقیت راه را برای ساخت نسخه های بعدی نیز باز کرد و این گونه یکی از فرنچایزهای انحصاری جذاب سونی و پلی استیشن به وجود آمدند. گذشته از تمام این ها بازی Infamous برای من یک نام خاص هم محسوب می شود، زیرا نخستین بازی پلی استیشن ۳ است که در دست گرفتم و آن را در دستگاه گذاشتم. در اوایل زمانی که کنسول پلی استیشن ۳ هک شده و اصطلاحا کپی خور فیزیکی شده بود باید حتما برای بازی کردن عناوین کپی، یک بازی اوریجنال می خریدیم که همیشه در دستگاه وجود داشته باشد تا کنسول گول بخورد که این دیسک، بر اساس بازی های مختلفی که ما اغاز می کنیم، همان دیسک بازی مورد نظر است. زمانی که کنسول خود را خریداری کردم نخستین بازی اوریجینالی که همراه با آن خریدم Infamous بود.

یادم است که قبل از این که بازی های دیگر را شروع کنم خود همین بازی را که در دستگاه بود آغاز کردم زیرا که چون اوریجینال بود یک حس خوبی داشت بازی کردن ان! وقتی وارد بازی شدم و یکی دو ساعتی مشغول تجربه آن شدم دیگر واقعا نمی توانستم که بازی ول کنم و بروم مثلا عنوان دیگری را اغاز کنم. تا به حال عنوانی شبیه به Infamous را بازی نکرده بودم. بعد از موفقیت بازی اول، Infamous 2 و بسته الحاقی Infamous: Festival of Blood نیز در همان نسل هفتم برای پلی استیشن ۳ منتشر شدند. درست است که نسخه دوم از بسیار جهات پیشرفت کرده بود اما به اعتقاد بسیاری، آن طراوت نسخه اول را نداشت، هر چند که حقیقتا نظر شخصی بنده در این مورد چنین نیست و بازی دوم را عنوان لذتبخش تری از بازی اول دیدم مخصوصا به خاطر سلاح جدید Cole که بازی را در خیلی مواقع از شوتر سوم شخص اکشن به یک هک اند اسلش تبدیل می کرد و تنوع خیلی عالی به مبارزات بخشیده بود. همین طور ادیتور ساخت مراحل و کلی روش مختلف برای ساختن ماموریتها و چالش های جدید در بازی و به اشتراک گذاشتن آن ها با دنیا و ایجاد محتوای بسیار زیاد برای بازی نیز در نسخه دوم قرار گرفته بود که باز هم آن را ارزشمندتر می کرد. بازی دوم موفق شد تا امتیاز متای ۸۳ را کسب نماید که باز هم یک موفقیت عالی برای ساکرپانچ و سونی محسوب می شد. در نسل هشتم نیز به عنوان یکی از لانچ تایتل های پلی استیشن ۴ شاهد انتشار بازی Infamous Second Son بودیم که این بازی نیز عنوان موفقی بود و طرفداران سری را راضی نگاه داشت و متای ۸۰ را به دست آورد. بعد از آن نیز یک محتوای الحاقی که تبدیل به یک بازی تقریبا کامل و Stand Alone شد با نام Infamous First Light برای لی استیشن ۴ عرضه گردید. به نظر نمی رسد که فعلا در نسل هشتم خبر جدیدی از این سری بشنویم زیرا اخیرا مشخص شد که ساکرپانچ در حال ساخت عنوانی جدید به به نام Ghost of Tsushima است و شاید بعد از آن دوباره نام اینفیموس را بشنویم. در نهایت باید گفت بدون شک بازی Infamous جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی Sony ساخته و منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Sony” در جایگاه پانزدهم قرار می گیرد.

۱۴ – Jak and Daxter: The Precursor Legacy

سازنده: Naughty Dog

ناشر: شرکت سرگرمی های سونی

ژانر: Platformer Action

پلتفرم مقصد: PlayStation 2 ,PlayStation 3 PlayStation Vita ,PlayStation 4

سال انتشار: ۲۰۱۱

امتیاز متا: ۹۰/۱۰۰

سونی دو فرنچایز انحصاری دارد که در آن ها شاهد قرار گرفتن دو شخصیت در کنار هم هستیم و نام سری نیز نام همین دو شخصیت است. یکی فرنچایز Ratchet and Clank و دیگری Jak and Daxter که هر دو هم بسیار محبوب و بزرگ و پرطرفدار هستند. بین این دو فرنچایز سری رچت و کلنک محبوب تر بوده و مخصوصا این که در تمامی سال ها و نسل های اخیر هم شاهد عرضه نسخه های جدیدی از آن بوده ایم ولی سری جک و دکستر در نسل ششم و روی کنسول پلی استیشن ۲ و پی اس پی بود که عناوین زیادی داشت و در نسل هفتم تنها یک کالکشن اچ دی از این بازی ها برای پلی استیشن ۳ عرضه شد و دیگر شاهد بازی جدیدی تاکنون و طی نسل ۷ و ۸ نبوده ایم. در نسل هشتم هم که از طریق قابلیت تجربه بازی های پلی استیشن ۲ بر روی پلی استیشن ۴، بازی های نسل ششمی این سری قابل بازی کردن هستند. جا دارد به این موضوع اشاره کنیم که با وجود محبوب تر بودن سری رچت و کلنک، کیفیت این دو سری تفاوت زیادی با هم ندارند و وقتی بازی های هر دو فرنچایز را در طول زمان نگاه می کنیم مشاهده می شود که هر دو دارای بازی های شاهکار و بسیار موفقی بوده اند و تقریبا بازی ضعیفی در آن ها دیده نمی شود. سری رچت و کلنک را که نمی توان در این لیست قرار داد زیرا توسط استودیویی خارج از سونی ساخته شده است ولی فرنچایز جک و دکستر که توسط استودیو محبوب و قدرتمند ناتی داگ خلق شده است (البته در طول زمان سازندگان دیگری هم نیز داشته است) قابلیت قرار گرفتن در لیست ما را داراست زیرا که علاوه بر ساخته شدن توسط سونی، عناوین بسیار بسیار با کیفیتی هم دارد که تنها نگاهی به امتیازات آن ها برای فهمیدن همه چیز کافیست. این سری نخستین بار در سال ۲۰۰۱ و با بازی Jak and Daxter: The Precursor Legacy پای به دنیای بازی های رایانه ای گذاشت که اتفاقا همین عنوان هم به عنوان نماینده این فرنچایز در لیست ما جای گرفته است و یکی از ارزشمندترین بازی های سبک خود یعنی پلتفرمر و اکشن ماجرایی اصیل، به حساب می آید. پس از این بازی ۶ عنوان مختلف اصلی و فرعی دیگر نیز از این سری تاکنون ساخته و منتشر شده اند که همگی هم بازی های موفقی بوده اند. عنوان Jak II با متای ۸۷، بازی Jak 3 با متای ۸۴ و بازی Daxter با متای ۸۵ از جمله این عناوین هستند. بازگردیم به سراغ بازی مورد نظرمان در این لیست. عنوان Jak and Daxter: The Precursor Legacy که در ژانر Platformer Action قرار داشت توسط Naughty Dog ساخته و در سال ۲۰۰۱ توسط کمپانی Sony Computer Entertainment انحصارا برای پلتفرم پلی استیشن ۲ منتشر گردید. همانطور که گفته شد در نسل هفتم بود که این بازی در قالب مجموعه و کالکشن این سری بازی، برای کنسول های پلی استیشن ۳ و ویتا نیز عرضه گردید و در نسل هشتم نیز این عنوان از طریق قابلیت تجربه بازی های پلی استیشن ۲ بر روی پلی استیشن ۴ در دسترس علاقمندان قرار دارد.

داستان بازی که آغاز کنده ماجراهای این سری به حساب می آید حول محور شخصیت اصلی بازی یعنی جک است که قصد دارد دوستش دکستر را که به صورت عجیبی تبدیل به یک موجود دورگه خیالی (با نژاد Ottsel از ترکیب otter و weasel !!!) که ترکیبی از سمور و راسو است شده، نجات دهد و در این مسیر بعد از برخورد با شخصیتی به نام Samos the Sage، این دو دوست در می یابند که باید دنیا را از شر نقشه آنتاگونیست های بازی یعنی Gol و Maia نجات دهند و به این ترتیب اتفاقات بازی رقم می خورد. Jak and Daxter: The Precursor Legacy پس از انتشار در دنیا با موفیت فوق العاده ای روبرو شد مورد تحسین همگان قرار گرفت. وبسایت IGN امتیاز ۹٫۴/۱۰ را به این عنوان اختصاص داد. گیم اینفورمر امتیاز ۹٫۲۵/۱۰ را برای بازی در نظر گرفت و گیم اسپیات امتیاز ۸٫۸/۱۰ را به آن اعطا کرد تا نهایتا امتیاز متای Jak and Daxter: The Precursor Legacy به عدد ۹۰/۱۰۰ برسد که امتیازی فوق العاده است و این بازی را تبدیل به یکی از عناوین بسیار موفق شرکت Sony کرد و البته زمینه ساز یکی از موفق ترین فرنچایز های انخصاری سونی نیز شد. بازی از لحاظ گرافیکی بسیار تحسین شد و یکی از برترین عناوین زمان خود به حساب می آمد. المان های گیم پلی این عنوان و مینی گیم های آن فوق العاده بود و پازل ها نیز بسیار جذاب و لذتبخش بودند و سبب می شدند تا در طول بازی هرگز احساس خستگی و تکراری شدن به بازیباز دست ندهد. Jak and Daxter: The Precursor Legacy از لحاظ فروش نیز بسیار موفق عمل کرد و جالب است بدانید که تا سال ۲۰۰۷ تنها در کشور آمریکا بیش از دو میلیون نسخه از این بازی به فروش رسیده بود. بی تردید بازی Jak and Daxter: The Precursor Legacy جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی Sony ساخته و منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Sony” در جایگاه چهاردهم قرار می گیرد.

۱۳ – Little Big Planet 2

سازنده: Media Molecule

ناشر: شرکت سرگرمی های سونی

ژانر: Puzzle-Platformer

پلتفرم مقصد: پلی استیشن ۳

سال انتشار: ۲۰۱۱

امتیاز متا: ۹۱/۱۰۰

Little Big Planet یک بازی معمولی نبود بلکه فوران خلاقیت در دورانی بود که حتی ذره ای خلاقیت در یک بازی ارزش فراوانی پیدا کرده و زیاد هم در بازی ها دیده نمی شد. تنها کافی بود چند دقیقه از بازی را نگاه کنید تا بفهمید انسان هایی که این بازی را ساخته اند نوابغی هنزمند هستند، تصور آن دنیا و واقعیت بخشیدن به آن در قالب یک بازی رایانه ای کاری بود که شاید تنها از عهده نوابغ مدیا ملکول بر می آمد و بس زیرا تا آن زمان چنین بازی را ندیده بودیم. در دوره زمانه قحطی خلاقیت، سازندگان بازی Little Big Planet عنوانی خلق کردند که تار و پود و ذات بازی، خلاقیت است. بازی به شما می گوید “این دنیا مال توست. هر کار میخواهی در آن انجام بده و هر هنری میخواهی در آن پیاده کن. خلق کن و بساز و در اختیار دوستانت هم بگذار تا دنیای تو را بازی کنند. خلق کن و به اشتراک بگذار.” وقتی نسخه اول این فرنچایز منتشر شد تمام صنعت بازی را شگفت زده کرد، اما با نسخه دوم بود که این شگفتی کامل تر هم شد و بهترین و باکیفیت ترین نسخه این فرنچایز قدرتمند سونی خلق شد. عنوان Little Big Planet 2 که در ژانر Puzzle-Platformer قرار داشت توسط Media Molecule ساخته و در سال ۲۰۱۱ توسط کمپانی Sony Interactive Entertainment انحصارا برای پلتفرم پلی استیشن ۳ منتشر گردید. این عنوان ابتدا قرار بود تا در نوامبر سال ۲۰۱۰ منتشر گردد اما با چند ماه تاخیر انتشار آن به ژانویه ۲۰۱۱ موکول گردید. این بازی ادامه مستقیم عنوان تحسین شده سال ۲۰۰۸ برای پلی استیشن ۳ بود که البته سومین نسخه در این سری به حساب می آمد زیرا که یک عنوان از این سری نیز برای کنسول پلی استیشن پرتابل یا همان پی اس پی در سال ۲۰۰۹ منتشر شده بود.

یک قابلیت و مزیت عالی که Little Big Planet 2 از آن بهره برد اینجا بود که بیش از ۳ میلیون مرحله ای که بازیبازان در نسخه اول ساخته بودند به عنوان دوم نیز انتقال یافت و قابل بازی و حتی قابل ویرایش بود. در سپتامبر ۲۰۱۱ و با یک اپدیت قابلیت پشتیبانی از PlayStation Move نیز به بازی اضافه شد. بازی در دنیا با موفیت بی نظیری روبرو شد و فقط تحسین و نمرات عالی بود که پشت سر هم برای این عنوان منتشر می شد. مجله پلی استیشن به این بازی امتیاز ۱۰ را اختصاص داد. گرگ میلر از وبسایت IGN امتیاز ۹ را به این عنوان اختصاص داد و همینطور یوروگیمر نیز همین امتیاز را برای بازی در نظر گرفت تا نهایتا امتیاز متای Little Big Planet 2 به عدد ۹۱/۱۰۰ برسد که برابر با یک شاهکار است و این بازی نیز مانند بازی اول تبدیل به یکی از عناوین بسیار موفق شرکت Sony گردید. بازی از نظر فروش نیز فوق العاده عمل کرد و موفقیت بزرگی را برای سونی و Media Molecule رقم زد. این عنوان تایید دیگر بر این بود که سونی حرف اول و آخر را از نظر بازی های انحصاری در دنیای گیم می زند و مخصوصا از نظر پوشش سلیقه های مختلف در بازی های انحصاری بی نظیر عمل می کند. شاهکار Little Big Planet 2 برخلاف اسم کوچکش، یک غول انحصاری سونی است و برای سازندگانش اعتباری فراوان در دنیای بازی های رایانه ای دست و پا کرد و همین اعتبار را نیز به کنسول های سونی نیز بخشید. بی تردید بازی Little Big Planet ۲ جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی Sony ساخته و منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Sony” در جایگاه سیزدهم قرار می گیرد.

۱۲ – The Last Guardian

سازنده: Team Ico, Sony Interactive Entertainment, SIE Japan Studio, genDESIGN

ناشر: Sony Interactive Entertainment

ژانر: Action-Adventure

پلتفرم مقصد: PlayStation 4

سال انتشار: ۲۰۱۶

امتیاز متا: ۸۲/۱۰۰

وقتی که در ساخت بازی های رایانه ای، سازنده با تمام وجود کار کرده باشد و واقعا عاشق بازی خود بوده باشد، وقتی بازیبازا یا منتقد نیز آن را تجربه می کنند انگار که آن عشق به انان نیز منتقل می گردد و به نوعی آن ها نیز عاشق بازی می شوند. یکی از سازندگانی که تاکنون ۳ عنوان بازی مختلف را ساخته است که در هر ۳ آنها عشق نخستین فاکتوری است که در طراحی بازی، گیم پلی آن و در کلیت بازی دیده می شود و از این نظر به واقع یک سازنده خاص است، اقای Fumito Ueda و تیم سازنده او به نام تیم ایکو هستند که همواره و تا ابد از آنها به عنوان یکی از خوشنام ترین و هنرمندترین سازندگان حاضر در این صنعت یاد خواهد شد و عناوینی خلق کرده اند که نه نظیر آن ها پیدا می شود و مشابهی دارند و نه در طول گذر زمان و سال ها هرگز کهنه و قدیمی می شوند زیرا که هر گاه که به سراغ آن ها بروید باز هم تازه و زیبا هستند زیرا ذات هنر و عشق را خود دارند و هنر و عشق هیچ گاه رنگ و بوی کهنگی و قدیمی شدن را به خود نمی گیرند. در سال ۲۰۰۹ بود که این سازنده اعلام کرد که قصد دارد عنوانی Action-adventure با نام The Last Guardian را بسازد با این هدف که در سال ۲۰۱۱ به طور انحصاری برای پلی استیشن ۳ منتشر شود. از همان نمایش اول بازی مشخص بود یک شاهکار دیگر در راه خواهد بود اما این بار انتشار این عنوان داستان ساده ای نداشت و تا سال ۲۰۱۶ به طول انجامید. The Last Guardian از لحاظ نوع ساخت و نحوه انتشار و مدت زمان توسعه، یکی از بحث برانگیزترین بازی های تاریخ محسوب می شود. بار ها و بارها طی سال ها اخبار ضد و نقیض از آن شنیدیم و مدام کنسل شد و دوباره ساخته شد و از نسل ۷ به نسل ۸ رفت و … طوری شده بود که شاید بسیاری از ما در مقاطعی گمان می کردیم که هیچ گاه نخواهیم توانست این عنوان را تجربه کنیم و از ان لذت ببریم. بعد از طی مدتی همراه با انواع بی خبری و خبرهای ضد و نقیض و کنسل شدن بازی و …. کمبودهای پلتفرم نسل هفتم برای ساخت بازی، باعث شد تا سازندگان در سال ۲۰۱۲ پلتفرم مقصد بازی را به پلی استیشن ۴ تغییر دهند و سرانجام در مراسم E3 سال ۲۰۱۵ بود که بازی مجددا معرفی شد و موجی از شور و شوق را بین هواداران ایجاد کرد. این بار قرار شد تا بازی به صورت جهانی در سال ۲۰۱۶ منتشر گردد و سرانجام نیز در اواخر سال جاری میلادی این اتفاق رخ داد و عنوانی را که مدت ها منتظرش بودیم به طور انحصاری برای پلی استیشن ۴ منتشر گردید. جالب اینجاست که در این بازی نیز می توان کاملا امضای خاص عناوین قبلی او یعنی (Ico (2001 و (Shadow of the Colossus (2005 از لحاظ استایل هنری، زمینه بازی و المان های گیم پلی را مشاهده کرد. داستان بازی The Last Guardian به صورت روایت فلش بک گونه توسط یک مرد سالخورده روایت می شود که تجربیاتش را از زمانی که یک پسربچه بوده است و با یک موجود غول پیکر افسانه ای نیمه پرنده نیمه پستاندار به نام تریکو آشنا شده است تعریف می کند. موجودی عجیب که از لحاظ کلی شبیه به گریفین است و تریکو نام دارد. تامگذاری این موجود بسیار جالب است و می توان برداشت های بسیار مختلف و متفاوتی را به آن نسبت داد.

در روایت قصه متوجه می شویم که پسر بچه در شرابطی مرموز ربوده شده است و به قصری بسیار عظیم و گسترده برده شده است. در بازی نیز شما کنترل پسربچه ای را بر عهده دارید که بعد از بیدار شدن متوجه خالکوبی هایی بر روی بدنش می شود که قبل از ربوده شدن وجود نداشته اند. وی یک راه برای فرار از اسارت پیدا می کند و در راه با موجودی غول پیکر که اسیر شده است و چندین و چند نیزه نیز در بدن وی فرو رفته اند برخورد می کند. پسربچه به این موجود کمک می کند تا نیزه ها را از بدن وی بیرون بیاورند. در ابتدا تریکو نسبت به پسربچه حالتی تهاجمی و خصمانه دارد اما کم کم وی نگهداری و کمک پسربچه را قبول می کند. با کمک و همکاری یکدیگر، این دو قصد فرار می کنند و باید با نگهبانانی که در قصر وجود دارند و به دنیال اسیر کردن دوباره آن ها هستند روبرو شوند و با مخفی کاری یا مبارزه آن ها را از پیش رو بردارند. بازی از لحاظ گرافیکی مخصوصا از لحاظ هنری یک شاهکار است و دقیقا به مانند دو عنوان قبلی این سازنده از طراحی و گرافیک هنری بسیار خاصی بهره مند است که شبیه به هیچ عنوان دیگری نیست و کاملا با داستان بازی و روند آن همخوانی دارد. محیط های بازی فوق العاده زیبا طراحی شده اند و قصر سنگی عظیمی که داستان بازی در آن دنبال می شود به مانند خود داستان، بسیار مرموز، زیبا و جذاب است و دقیقا همان تم غمناک زیبایی که داستان بازی دارد را محیط بازی نیز به بازیباز منتقل می کند و وی را غرق در فضای بازی و محیط آن می نماید.بازی از زاویه دوربین سوم شخص دنبال می شود و ترکیبی از المان های ژانر اکشن ماجرایی را پازل را در گیم پلی خود به همراه دارد. بازیباز کنترل پسربچه ای بدون نام را به عهده دارد که می تواند کارهایی از قبیل دویدن، پرش، بالا رفتن و تقریبا تمامی کارهایی که در عناوین Ico و Shadow of the Colossus قادر به انجام آن بودیم را انجام دهد. بازیباز می تواند از محیط بازی برای مخفی کاری و یا از پای در آوردن گاردهای سایه مانند استفاده نماید زیرا پسربچه در حقیقت هیچ سلاحی ندارد. گاردها اگر چه آرام حرکت می کنند اما می توانند پسرک را بگیرند و اگر در زمان مشخصی نتوانید وی را از دست آن ها آزاد کنید بازی به پایان می رسد. حرکات بازیباز شامل تعامل با تریکو نیز می شود و پسرک می تواند از او بالا برود یا سواری کند. The Last Guardian پس از انتشار نیز با وجود آن همه تاخیر و … عالی عمل کرد و بازخوردهای مثبتی را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود و نهایتا امتیاز متای عالی ۸۲/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان جذاب است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین موفق شرکت Sony شود و همچنین باید گفت امتیاز اصلی این بازی اگر در زمانی که قرار بود منتشر شود عرضه می شد، خیلی خیلی بیشتر از ۸۲ بود و در آن زمان یعنی سال ۲۰۱۱ این بازی بسیار بسیار شگفت انگیز تر بود. نمره ای که از این عنوان کسر شده است بیشتر به خاطر تاخیرها و مقداری کهنه شدن بازی در طول زمان و برخی مشکلات فنی است وگرنه از سایر لحاظ این عنوان نیز دست کمی از شاهکارهای قبلی تیم سازنده بازی ندارد. The Last Guardian فوق العاده دوست داشتنی است و همگام با پیشرفت در بازی مدام بیشتر عاشق و شیفته شخصیت های دوست داشتنی بازی مخصوصا تریکو می شوید که یک موجود فوق العاده شیرین و جذاب است و شما را به خود وابسته می کند درست به مانند یک حیوان خانگی. نهایتا باید اذعان داشت بدون شک بازی The Last Guardian جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی Sony ساخته و منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Sony” در جایگاه دوازدهم قرار می گیرد.

۱۱ – Heavy Rain

سازنده: Quantic Dream

ناشر: شرکت سرگرمی های سونی

ژانر: تعاملی

پلتفرم مقصد: پلی استیشن ۳ – پلی استیشن ۴

سال انتشار: ۲۰۱۰

امتیاز متا: ۸۷/۱۰۰

در ابتدای این شماره خدمت شما عرض کنم که هر ۳ بازی تعاملی شاهکار دیوید کیج یعنی Fahrenheit و Beyond Two Souls و Heavy Rain می توانند در این لیست قرار داشته باشند اما به جهت آن که بازی های بیشتری را بتوانیم از سبک های مختلف در لیست جای دهیم بازی Heavy Rain را به نمایندگی از این ۳ بازی بی نظیر دیوید کیج در لیست قرار داده ایم. Heavy Rain و بازی های نظیر آن در سبک رمان های تعاملی همواره مخالفانی را داشته اند که با دلایل خاص خود این بازی ها را ببشتر به یک فیلم تشبیه می‎کردند. اما همانگونه که قبلا نیز مطرح کرده ایم، نکته این جاست که باید از آن‎ها پرسید شما در کدام فیلم ‎می‎توانید بارها و بارها پایان بازی را به اختیار خود تغییر دهید؟ شما در کدام فیلم می‎توانید انواع و اقسام تصمیمات را بگیرید و در انتها نیز با عواقب تک‎تک آن‎ها روبرو شوید؟ نه دوستان این فیلم نیست، بازی است. فقط در آن شخصیت اصلی تفنگ ندارد و کاور نمی‎گیرد و یک تنه به جنگ یک لشکر نمی‎رود. این یک بازی احساسی است که در آن با تصمیمات و احساس و عواقب و … سر و کار دارید نه با یک گروه تروریست در افغانستان. وقتی به عناوینی مانند ساخته های دیوید کیج نظیر فارنهایت و هوی رین و… می رسیم ناخودآگاه پدیده سینمایی شدن بازی ها در آن مطلب موضوعیت می یابد و بایستی از آن صحبت کرد، هرچند که قبل از آن بارها و بارها در مورد آن صحبت شده باشد. سینمایی شدن موضوعی است که تقریبا از نسل هفتم، پای خود را توسط بازیسازان به صنعت بازی‎های رایانه‎ای باز کرد. “پرواضح است که صحنه‎های سینمایی چه در عناوینی مثل Call Of Duty باشد و هیجان ما را چند برابر کند و چه در ساخته‎ای از استاد David Cage باشد و احساس واقعی را در صورت شخصیت‎ها به ما نشان دهد، پدیده‎ای جذاب و هیجان‎انگیز است که جا را برای هر چه پربارتر شدن این صنعت باز می‎کند و در واقع می‎توان گفت از هنر هفتم در راستای بهبود هنر هشتم استفاده می‎کند. سینمایی شدن در درجات مختلف آن همواره موافق و مخالف‎هایی داشته است که هر یک برای خود دلیل و برهان‎هایی دارند که وقتی با دقت به آن‎ها گوش می‎کنیم دلایل غلطی نیستند اما این نکته را نادیده می‎گیرند که این مسئله نیز مانند سایر این قبیل مسائل، موضوعیست نسبی و نمی‎توان از واژه‎ی خوب و یا بد مطلق در باره‎ی آن استفاده کرد.” این جایگاه از لیست ما اختصاص به عنوان Heavy Rain دارد که همواره نام آن را هر جا که صحبت از بهترین بازی های سونی باشد خواهیم شنید. عنوان Heavy Rain که در ژانر رمان تعاملی قرار داشت توسط Quantic Dream و به کارگردانی دیوید کیج که سابقه ساخت عنوان بی نظیر فارنهایت را در نسل ششم داشت، ساخته و در سال ۲۰۱۰ توسط کمپانی Sony Interactive Entertainment انحصارا برای پلی استیشن ۳ منتشر گردید. البته نسخه نسل هشتمی و بازسازی شده این بازی نیز به همراه دیگر عنوان فوق العاده دیوید کیج یعنی Beyond: Two Souls به صورت یک کالکشن برای پلی استیشن ۴ منتشر گردید تا باز هم بتوانیم خاطرات این عنوان زیبا را مرور کنیم و کسانی که آن را تجربه نکرده اند از یک عنوان زیبا محروم نشوند.

بدون شک نقطه عطف، تکیه گاه و در واقع همه چیز در عناوینی مانند Heavy Rain، داستان است. داستان Heavy Rain در یک کلام یک شاهکار بی نهایت جذاب و تراژیک است که عشق و غم و درام و اکشن و … را کاملا در خود دارد و روند روایت را طوری پیش می برد تا در نهایت عواقب انتخاب های خود در بازی را مشاهده کنید و بهای برخی از آن ها را سنگین تر و برخی را کمتر، بپردازید. داستان در بازی های دیوید کیج همواره بسیار زیبا و جذاب نگارش شده است اما باید گفت که بین تمام بازی های این سازنده بزرگ، Heavy Rain برترین و زیباترین داستان را داراست. محوریت داستان Heavy Rain بر موضوع قتل های سریالی یک قاتل دیوانه، معروف به قاتل اریگامی بنا شده است و داستان شخصیت هایی را که به نوعی با این قاتل درگیر می شوند را روایت می کند. بازی از همان ابتدا شما را میخکوب و تشنه فهمیدن ادامه داستان نگاه می دارد و هرگز نمی توانید اتفاقاتی را که در ادامه رخ خواهد داد حدس بزنید. شما در نقش چند شخصیت مختلف در بازی ایفای نقش خواهید کرد که هر کدام به نوعی درگیر ماجرای قتل ها هستند و داستان هر یک را پیش می برید که این داستان ها گاها با هم در نقاطی تلاقی می یابند. بدون شک کسانی که این عنوان را انجام داده اند هیچ گاه سکانس هایی مانند گم شدن فرزند اتان در فروشگاه یا صحنه کودکی قاتل اریگامی و ماجرای دردناک و عم انگیز وی و برادرش را فراموش نخواهند کرد. شخصیت پردازی نیز همواره به عنوان یک فاکتور وابسته به داستان نقش بسیار مهمی را در عناوین دیوید کیج داشته است و در واقع شخصیت پردازی های عمیق و خلق شخصیت هایی محکم و قدرتمند، همواره باعث شده اند تا عناوین این سازنده داستان فوق العاده ای را داشته باشند و این داستان زیبا به زیبایی هر چه تمام تر بر روی دوش این شخصیت ها قرار می گیرد و روند قصه گویی و روایت بازی را شکل می دهد. شخصیت ها داستان را شکل می دهند و داستان شخصیت ها را می سازد و به ان ها پر و بال می دهد. Heavy Rain پس از انتشار بسیار موفق عمل کرد و بازخوردهای خیلی مثبتی را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود و نهایتا امتیاز متای بسیار خوب ۸۷/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان بسیار جذاب است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین بسیار موفق شرکت Sony شود. Heavy Rain عنوانی تعاملی و درام با یک داستان شاهکار و یک موفقیت کامل از نظر هنری و تجاری بود. چندین جایزه برترین بازی سال از منابع مختلف و فروش بیش از ۳ میلیون نسخه در نسل هفت از این بازی یک انحصاری بی نظیر و قدرتمند برای سونی و پلی استیشن ساختند. نهایتا باید اذعان داشت بازی Heavy Rain جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی Sony ساخته و منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Sony” در جایگاه یازدهم قرار می گیرد.

۱۰ – Horizon: Zero Dawn

سازنده: Guerilla Games

ناشر: Sony Interactive Entertainment

ژانر: اکشن نقش آفرینی ماجرایی

پلتفرم مقصد: پلی استیشن ۴

سال انتشار: ۲۰۱۷

امتیاز متا: ۸۹/۱۰۰

خیلی کم پیش می آید که سازندگان یک بازی در مسیر ساخت عنوان خود برای بالا بردن و با کیفیت تر کردن برخی بخش های بازی، قسمت هایی دیگر را قربانی نکنند و تمرکز آنها بر روی برخی بخش ها کمتر نشود. مثلا تمرکز بیشتر بر روی گیم پلی شاید سازندگان را از برخی موارد گرافیکی بازی غافل کند مخصوصا در بازی های بسیار بزرگ که انتظارات از آنها خیلی بالاست اما در نسل هشتم تاکنون عناوینی داشته ایم که این موضوع را نقض کرده اند و بدون شک یکی از آنها عنوان Horizon Zero Dawn است، عنوانی بی نقص و بسیار بسیار کم نقص در تمام زمینه ها. سازندگان این بازی در تک تک قسمت های آن، کیفیت را به بالاترین حد ممکن رسانده اند و خوشبختانه هیچ بخشی حتی ذره ای از زیر ذره بین تمرکز سازندگان خارج نشده است و به تک تک بخش ها به بهترین شکل پرداخته شده است. عنوان Horizon: Zero Dawn که در ژانر اکشن نقش آفرینی ماجرایی قرار داشت توسط Guerilla Games ساخته و در سال ۲۰۱۷ توسط کمپانی Sony Interactive Entertainment انحصارا برای کنسول پلی استیشن ۴ منتشر گردید. قبل از معرفی این بازی مدت زیادی بود که می‎دانستیم استودیو توانمند Guerilla Games در حال کار بر روی عنوانی خارج از سری Killzone است ولی هرگز انتظار روبرو شدن با عنوانی مثل Horizon Zero Dawn را نیز نداشتیم. یک عنوان جهان آزاد نقش آفرینی بی‎نظیر که در دنیای آخرالزمانی ۱۰۰۰ سال پس از سقوط تمدن‎های جدید اتفاق می‎افتد. Horizon: Zero Dawn یکی از برترین سورپرایز های نمایش خیره کننده سونی در نمایشگاه E3 بود که توسط Guerilla games معرفی گردید. Horizon: Zero Dawn از آن عناوینی است که به محض معرفی، توجه تمام بازی بازان و افراد مرتبط با صنعت بازی های رایانه ای را به خود جلب کرد و بلافاصله در لیست عناوین مورد انتظار و در لیست خرید بسیاری از ما در سال ۲۰۱۷ قرار گرفت. گوریلا گیمز بعد از انتشار کیلزون ۳ ساخت Horizon Zero Dawn را کلید زده بود امروز و پس از چند سال تلاش عنوانی را عرضه کرد که این شرکت و همچنین سونی را سربلند کرده و یک فرنچایز انحصاری قدرتمند و شاهکار دیگر را به لیست بلند بالای انحصاری سونی افزوده تا فرنچایزی خلق شود که می تواند تا سال ها طرفداران و دارندگان پلی استیشن را برای داشتن یک اکشن نقش افرینی جهان آزاد انحصاری بیمه کند. انتخاب ایده “عصر حجر در ۱۰۰۰۰ سال اینده با دایناسورهای مکانیکی” برای داستان بازی،ایده ای بسیار یونیک و منحصر به فرد است. داستان بازی Horizon Zero dawn در ۱۰۰۰۰ سال آینده اتفاق می افتد که گویی همان ۱۰۰۰۰ سال قبل است. انسان ها از زمین و زندگی عادی و خانه و شهرهایشان طرد شده اند و دوباره مانند عصر حجر روی به زندگی قبیله ای و غارنشینی و زندگی در طبیعت آورده اند.

دلیل این موضوع نیز قدرتمند شدن بیش از حد و بسیار زیاد موجودات رباتیکی است که زمانی توسط خود انسان ها خلق شده اند و اکنون زندگی آن ها را نابود کرده اند و مانند زمان دایناسورها بر زمین حکومت می کنند. اتفاقا شکل و اندازه و … این ربات ها هم درست مانند دایناسورها است که همین موضوع یکی از جذاب ترین نکات بازی است زیرا موضوع خاص و جالبی را سازندگان بازی انتخاب کرده اند که همان طور که قبلا خدمت شما عرض کردم به نوعی کنایه ای است از این که خود انسان بلا را بر سر خود می آورد. گرافیک بازی نیز در یک کلام خیره کننده و چشم نواز و در نهایت زیبایی است و به معنای واقعی نشان دهنده ی یک بازی نسل هشتمی است. Horizon گیمر را در دنیایی خیره کننده از لحاظ زیبایی و کیفیت قرار می‎دهد و باید با ماشین‎هایی مرگبار که پس از فاجعه‎ی قرن‎ها قبل باقی مانده‎اند مبارزه کنیم. عنوانی که چشم برداشتن از زیبایی خیره کننده‎ آن کار سختی است و بازی در تمام زمینه‎ها از ریزترین جزئیات تا طراحی و محیط و جلوه‎های گرافیکی و مبارزات و … بی نظیر به نظر می‎رسد. Horizon: Zero Dawn پس از انتشار بسیار موفق عمل کرد و بازخوردهای فوق العاده ای را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود و نهایتا امتیاز متای بسیار عالی ۸۹/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان فوق العاده جذاب است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین بسیار موفق شرکت Sony شود. شما در بازی در نقش دختری به نام Aloy قرار دارید که عضو یکی از قبیله های بومی کوچک است که باید برای بقای خود این موجودات مکانیکی وحشی را شکار کنند تا هم وسایل و لوازم به دست آورند و هم از جان خود در برابر آن ها محافظت کنند و البته Aloy قصد دارد تا هر چه بیشتر از حقایق دنیای خود و اتفاقاتی که قبلا در آن رخ داده است آگاه شود و در واقع داستان برای او حالتی شخصی نیز دارد. مبارزات Horizon: Zero Dawn نیز بسیار جذاب به نظر می رسند و طراحی دشمنان بازی بسیار خلاقانه صورت گرفته است. نکته ای که مبارزات بازی را جذاب تر نیز می کند این است که می توانیم از قطعات جدا شده از بدن این ربات ها به عنوان اسلحه و بر ضد خودشان استفاده نماییم. المان ها و فاکتورهای نقش آفرینی موجود در بازی را به نوعی می توان ترکیبی از Assassin’s Creed و The Elder Scrolls V: Skyrim نامید. به تازگی نیز بسته الحاقی داستانی این بازی با نام فروزن وایلد منتشر گردید تا تجربه طرفداران این عنوان زیبا را بسط دهد. در انتها باید گفت پر واضح است که بازی Horizon: Zero Dawn جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی Sony ساخته و منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Sony” در جایگاه دهم قرار می گیرد.

۹ – Gran Turismo

سازنده: Polys Entertainment (نام قدیمی Polyphony Digital)

ناشر: Sony Interactive Entertainment

ژانر: Racing Simulator

پلتفرم مقصد: PlayStation

سال انتشار: ۱۹۹۷

امتیاز متا: ۹۶/۱۰۰

انتخاب یک بازی از این فرنچایز شگفت انگیز کار خیلی سختی است. البته واضح بود که باید آن را از بین ۴ بازی نخست انتخاب کنیم. فقط به نمرات دقت کنید. Gran Turismo بر روی کنسول پلی استیشن با متای ۹۶، بازی Gran Turismo 2 بر روی کنسول پلی استیشن با متای ۹۳، عنوان Gran Turismo 3 بر روی کنسول پلی استیشن ۲ با متای ۹۵ و عنوان Gran Turismo 4 بر روی پلی استیشن ۲ با متای ۸۹٫ دیگر همه چیز گویاست. این ۴ عنوان پادشاه شبیه ساز ریسینگ در نسل ۵ و ۶ بودند و یکی از برترین انحصاری های کنسول های سونی. هر کدام از این ۴ شاهکار می توانند در لیست ما قرار بکیرند اما تصمیم گرفتم تا به عنوان ادای احترام به خلق این فرنچایز شاهکار و خالق نابغه این سری یعنی Kazunori Yamauchi، نسخه نخست گرن توریسمو را در لیست قرار دهیم و بازگردیم به ریشه، به جایی که یک افسانه ریسینگ از آنجا شروع شد، به جایی که شاید برترین بازی شبیه ساز ریسینگ کل تاریخ یعنی نسخه اول گرن توریسمو خلق گردید. باید گفت برای بازیبازان قدیمی تر و هم دوره بنده که همگی فقط پلی استیشن داشتیم و با این کنسول بزرگ شده ایم هر گاه صحبت از سبک شبیه ساز ریسینگ به وسط بیاید، سلطان فقط یک نام است و بس: Gran Turismo. پادشاه بی چون و چرای سبک ریسینگ در نسل ۵ و ۶ که همواره رقابت شدیدی را با نید فور اسپید داشت و البته اغلب برتر از آن قرار می گرفت. عنوان نخست Gran Turismo که همان طور که گفته شد در ژانر شبیه ساز ریسینگ قرار داشت توسط Polys Entertainment (نام قدیمی Polyphony Digital) ساخته و در سال ۱۹۹۷ توسط کمپانی Sony به طور انحصاری برای پلتفرم PlayStation منتشر گردید.

همه چیز در بخش گیم پلی این بازی از مسابقات گرفته تا شبیه سازی ماشین ها و لایسنس آن ها و …. بی نظیر و شگفت انگیز بود. حال علاوه بر تمام اینها، گرافیک خیره کننده و چشم نواز بازی در زمان خود را نیز اضافه کنید که در نسل ۵ رویایی بود و لذت این شبیه ساز را با هر چه واقعی تر کردن ماشین ها و مسیرها و … تا حدی بسیار زیادی بالاتر برده بود که این موضوع تحسین برانگیز بود.Gran Turismo پس از انتشار بی نهایت موفق عمل کرد و بازخوردهای بی نظیری را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود و نهایتا امتیاز متای باورنکردنی ۹۶/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان فراتر از شاهکار است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از بزرگترین بازی های ریسینگ تاریخ (اگر نگوییم بزرگترین و برترین)، یکی از برترین بازی های تاریخ در تمام سبک ها و البته یکی از موفق ترین بازی های شرکت Sony شود. باید گفت از وقتی که به نسل هفت و سپس هشتم وارد شدیم شاهد افت این سری لااقل از نظر امتیازات بوده ایم و یا این که باز هم ۳ عنوان عالی را در این دو نسل داشته و داریم که شامل Gran Turismo 5 با متای ۸۴ و Gran Turismo 6 با متای ۸۱ و Gran Turismo Sport با متای ۷۵ هستند، ولی به نسبت ۴ عنوان قبلی بازخوردهای مثبت کمتری را دریافت نمودند و مخصوصا با رشد فرنچایز فورزا رقیب قدرتمندی را روبروی خود می دیدند. البته فکر نکنید که در زمینه فروش هم داستان این طور بوده است و افت داشته ایم زیرا به عنوان مثال بازی گرن توریسمو ۵ پرفروش ترین انحصاری تاریخ پلی استیشن ۳ محسوب می گردد و طرفداران این سری زیاد به امتیاز کاری ندارند. در نهایت و در مجموع باید گفت بدون شک بازی Gran Turismo جزو برترین بازی های تاریخ چه در سبک ریسینگ و چه در تمام سبک ها و همینطور جزو موفق ترین و با کیفیت ترین عناوینی است که تاکنون توسط کمپانی Sony ساخته و منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Sony” در جایگاه نهم قرار می گیرد.

۸ – Ico

سازنده: Team Ico, Sony Interactive Entertainment, SIE Japan Studio

ناشر: Sony Interactive Entertainment

ژانر: Action-adventure

پلتفرم مقصد: PlayStation 3 – PlayStation 2

سال انتشار: ۲۰۰۱

امتیاز متا: ۹۰/۱۰۰

به راستی که Ico یکی از شاهکارهای هنری تاریخ بازی های رایانه ایست؛ از آن عناوینی که برای صنعت بازی های رایانه ای آبرو داری می کنند و به ما قدرت این را می دهند که بگوییم بازی های رایانه ای هنر هشتم هستند. Ico یکی از با کیفیت ترین عناوین تاریخ و یکی از سردمداران نسل ششم و کنسول افسانه ای پلی استیشن ۲ بود. این بازی که در ژانر Action-adventure قرار داشت توسط Team Ico ساخته و در سال ۲۰۰۱ توسط کمپانی Sony Interactive Entertainment به طور انحصاری برای PlayStation 2 منتشر گردید. در این بازی همه چیز در بالاترین سطح قرار داشت و مخصوصا داستان و شخصیت های آن و نوع شکل گیری رابطه بین آن ها به گونه ای بود که واقعا شما را عاشق و شیفته بازی می کرد. اگر این شاهکار را تجربه کرده باشید محال است که جذب این بازی زیبا و رابطه عمیق و پیشرونده ای که بین Ico و Yorda به وجود می اید، نشده باشید. این بازی مانند دیگر بازی های تیم ایکو سرشار از عشق است و بر اساس پیشرفت رابطه بین دو شخصیت بازی بنا شده است. Ico همواره برای پشتیبانی و حمایت از یوردا حاضر است و حتی حاضر است تا در مبارزه جان خود را برای محافظت از وی فدا کند. او همیشه در کنار یوردا حضور دارد و آماده است تا او را از شر تمام شیاطین و هیولاها نجات دهد.

البته تنها Ico نیست که این گونه همه چیزش را حاضر است برای یوردا فدا کند زیرا در پایان این یوردا است که ایکوی ضعیف و آسب دیده را به امنیت می رساند. Ico پس از انتشار بی نهایت موفق عمل کرد و بازخوردهای بی نظیری را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود و بسیار مورد تحسین و تمجید منتقدین و بازیبازان در سراسر دنیا قرار گرفت. این بازی نهایتا امتیاز متای فوق العاده عالی ۹۰/۱۰۰ که نشان دهنده یک شاهکار است را به خود اختصاص داد و جوایز بسیار زیادی را نیز دریافت نمود تا تبدیل به یکی از برترین عناوین تاریخ پلی استیشن ۲، یکی از برترین عناوین تاریخ کنسول های پلی استیشن و یکی از عناوین بسیار موفق شرکت Sony شود، هر چند که به شخصه اعتقاد دارم امتیاز این بازی تز ۹۰ هم باید بیشتر باشد و لااقل لایق متای ۹۵ است. در سال ۲۰۱۱ بود که سونی نسخه بازسازی شده Ico را همراه Shadow of the Colossus برای کنسول پلی استیشن ۳ به صورت انحصاری منتشر کرد و این نسخه بازساری شده نیز موفق گردید تا فوق العاده عمل کند و امتیاز متای آن از هر دو عنوان به صورت تنها، بالاتر شد و موفق گردید تا با امتیاز ۹۲/۱۰۰ به کار خود پایان دهد که برای یک بازی ریمستر شده یک امتیاز رویایی محسوب می شود و کمتر در طول تاریخ یک بازسازی توانسته چنین امتیازی را کسب کند، آن هم بازسازی دو شاهکار زمان خود. بدون هیچ تردیدی باید گفت بازی Ico یکی از برترین و هنری ترین عناوین تاریخ و جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی Sony ساخته و منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Sony” در جایگاه هشتم قرار می گیرد.

۷ – Demon’s Souls

سازنده: FromSoftware, SIE Japan Studio

ناشر: شرکت سرگرمی های سونی

ژانر: اکشن نقش آفرینی

پلتفرم مقصد: پلی استیشن ۳

سال انتشار: ۲۰۰۹

امتیاز متا: ۸۹/۱۰۰

در ابتدا باید به این موضوع اشاره کنم که در این لیست عناوینی قرار دارند که توسط سونی و استودیوهای آن ساخته و توسط سونی منتشر شده باشند، اما شاید بگویید که خب پس دیمونز سولز حائز این شرایط نیست زیرا توسط فرام سافتور ساخته شده است. حرفتان تا حد زیادی صحیح است اما لازم است بدانید که دیمونز سولز تماما توسط فرام سافتور ساخته نشد و استودیوی ژاپن سونی نیز در ساخت این بازی مستقیما نقش داشت و ار آن مهم تر این که امتیاز و نام دیمونز سولز متعلق به سونی است و بنابراین در قرار دادن این بازی در این مقاله به دلیل علاقه شخصی مقداری پارتی بازی کرده و آن مقداری از بازی که توسط سونی ژاپن ساخته شده است را لحاظ کردیم!!! بگذریم… عنوان Demon’s Souls که در ژانراکشن نقش آفرینی قرار داشت توسط FromSoftware و SIE Japan Studio ساخته و در سال ۲۰۰۹ توسط کمپانی Sony Interactive Entertainment انحصارا برای پلی استیشن ۳ منتشر گردید. این عنوان یک بازی تاریخ ساز و جریان ساز در نسل هفتم بود که خیلی چیزها را دوباره به یاد سازندگان انداخت و تابوشکنی کرد. تابویی که بسیار همه گیر شده بود و به طور مداوم به سمت بازی های اسان و بدون چالش و مسخره پیش می رفتیم. Demon’s Souls این تابو را شکست و نام هیدتاکا میازاکی را بر سر زبان ها انداخت و باعث خلق یکی از برترین عناوین و فرنچایزها در تاریخ بازی های رایانه ای گردید، آن هم با یک نقش آفرینی بی نظیر و بی نهایت دشوار. اگر Demon’s Souls نبود قطعا دیگر اکنون با شاهکارهایی به نام دارک سولز خاطره بازی نمی کردیم و شاید عنوان بی نظیر مثل بلادبورن را هم نمی دیدیم. Demon’s Souls شروع یک انقلاب بود، انقلابی که به سازندگان یاداوری کرد می توانند بازی سخت و بسیار مرگبار بسازند و مورد استقبال هم قرار بگیرند. یک عنوان انحصاری بی نظیر برای پلی استیشن ۳ که در نگاه اول شما را وحشت زده می‌کند و به حدی می‌ترساند که شاید دیگر هیچ‌گاه به سراغ هر بازی که دیدید نام سولز دارد نروید! Demon’s Souls پس از انتشار فوق العاده موفق عمل کرد و بازخوردهای خیلی مثبتی را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود و نهایتا امتیاز متای عالی ۸۹/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان معرکه است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین بسیار موفق شرکت Sony شود.

Demon’s Souls اجابت شدن آرزوی بازیبازان هاردکور بود که دنبال چالش می گشتند؛ تک تک عناوین میازاکی از چالش برانگیزترین عناوین ساخته شده در تاریخ بازی ها هستند اما Demon’s Souls بین این عناوین سخت، به وضوح سخت تر و چالش برانگیز تر از بقیه است و هاردکورترین بازی میازاکی محسوب می شود. بازی در زمینه گیم پلی، تاکتیک ها، مهارت ها، آیتم های مخفی و المان ها و مکانیک های نقش آفرینی بسیار عمیق عمل می کند. به بهترین و هنرمندانه ترین شکل ممکن شما را در یک فضای تاریک و استرس زا قرار می دهد که دشواری بسیار زیاد آن سبب می شود که این استرس بیشتر نیز بروز یابد و شما را بیشتر به چالش بکشد. دشمنانی مرگبار و بی‌رحم، تله‌های محیطی، باس‌هایی دیوانه و وحشی، سیستم ذخیره بسیار سخت‌گیر و دشوار، از دست رفتن کل تجربه جمع آوری‌شده با مردن (یک بار شانس دارید آن را به دست آورید مجددا)، کاهش بسیار زیاد نوار جان با هر بار مردن و تبدیل شدن به Undead و عدم وجود دکمه Pause در بازی به همراه تعداد زیادی دیگر عوامل سخت‌کننده، همه و همه دست به دست هم می‌دهند تا با یکی از سخت‌ترین و بی‌رحم‌ترین و البته یکی از زیباترین و اعتیادآورترین عناوین اکشن نقش‌آفرینی تاریخ بازی‌های رایانه‌ای روبرو شوید که در عین حال که با اعصاب شما بازی می‌کند به قدری دوست‌داشتنی و جذاب و زیباست که رها کردن آن پس از یکی دو ساعت تجربه بازی کاری بسیار سخت است و مانند یک مریضی بازی‌باز را رها نمی‌کند، Demon’s Souls هیچ گاه با شما تعارف ندارد. شما را مثل اب خوردن می کشد، خط سلامتی تان را مدام و هر چقدر بخواهد کوتاه می کند، شمشیر شما را می شکند، واردارتان میکند که یک بخش نیم ساعته را ۱۵ بار تکرار کنید تا در نهایت باز هم جور دیگری شما را بکشد؛ هر چه جمع کرده اید را در یک بار مرگ از شما می گیرد و شاید در بار بعدی در ۱۰ قدمی آن داراییتان و در حالی که چشم به آن دارید تا دوباره آن را از روی زمین بردارید شما را بکشد تا از شدت غم و ناراحتی و حرص تا مرز دیوانه شدن بروید؛ اما بازی به همان اندازه که چالش برانگیز و مجازات کننده است، پاداش دهنده نیز هست و به قدری کسب این پاداش ها لذت بخش و جذاب است که می توانید سختی ها را به شوق دریافت پاداش تحمل کنید. نهایتا باید گفت بدون شک بازی Demon’s Souls جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی Sony ساخته یا منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Sony” در جایگاه هفتم قرار می گیرد.

۶ – Crash Bandicoot: Warped

سازنده: Naughty Dog

ناشر: Sony Interactive Entertainment

ژانر: Platformer

پلتفرم مقصد: PlayStation, PlayStation 3, PlayStation Portable, PlayStation Vita

سال انتشار: ۱۹۹۸

امتیاز متا: ۹۱/۱۰۰

سری عناوین Crash Bandicoot یکی از محبوب ترین و به یادماندنی ترین عناوین در نسل پنجم و بر روی کنسول پلی استیشن ۱ بودند و فروش فوق العاده نسخه Crash Bandicoot N. Sane Trilogy در نسل هشتم نشان داد که همچنان این عناوین زیبا در یاد و خاطر بازیبازان باقی مانده اند و ارزش زیادی برای آن ها دارد. از این سری در طول سال ها عناوین مختلف و پرتعدادی در سبک پلتفرمر و ماجرایی و ریسینگ منتشر شده است که اکثر آن ها نیز فوق العاده موفق عمل کرده اند. این فرنچایز از سال ۱۹۹۶ و با بازی Crash Bandicoot کار خود را آغاز کرد و جدید ترین بازی آن نیز Crash Bandicoot N. Sane Trilogy است که در سال جاری میلادی منتشر گردید. این سری محبوب در طول سال ها هم سازندگان مختلفی را به خود دیده است و هم از لحاظ امتیاز بازی و ناشر تغییراتی داشته است اما همواره از ناتی داگ به عنوان خالق و سازنده اصلی این فرنچایز یاد می شود. سونی و ویوندی و کونامی و اکتیویژن نسخه های مختلف این سری را در طول سالها منتشر کرده اند و آخرین ناشر آن در حال حاضر و از ال ۲۲۰۸ به بعد، کمپانی اکتیویژن بوده و هست. از آن جایی که این مطلب در مورد برترین بازی های ساخته و منتشر شده توسط سونی است باید عنوانی را انتخاب می کردیم که توسط ناتی داگ ساخته شده باشد و سونی انتشار آن را بر عهده داشته است. به این ترتیب بازی Crash Bandicoot: Warped به عنوان نماینده این سری در لیست ما انتخاب شد اما جالب است بدانید که اگر قصد داشتیم از کل عناوین این سری نیز یک بازی را انتخاب کنیم، باز هم همین عنوان شانس بیشتری را بین کل عناوین این فرنچایز داشت. عنوان Crash Bandicoot: Warped که در ژانر Platformer قرار داشت توسط نوابغ ناتی داگ ساخته و در سال ۱۹۹۸و سپس در طول سال های بعد از آن توسط کمپانی Sony Interactive Entertainment برای پلتفرم های PlayStation, PlayStation 3, PlayStation Portable, PlayStation Vita منتشر گردید. همواره در عناوین این سری علاوه بر گیم پلی فوق العاده که برگ برنده اصلی آن ها محسوب می شدند شخصیت های جذاب و بامزه ای نیز در بازی وجود داشتنه اند که به زیباتر شدن هر چه بیشتر آن کمک شایانی کرده اند. البته این یکی از خصوصیات بارز تمام بازی های ناتی داگ است. این استودیو همیشه شخصیت های جذابی را خلق کرده و می کند. چه شخصیت های یک داستان درام و غم انگیز باشند، چه شخصیتی شوخ و طبع و دوست داشتنی و بذله گو و چه شخصیت های یک بازی با حالتی کاملا طنز.

Crash Bandicoot: Warped پس از انتشار بسیار موفق عمل کرد و بازخوردهای فوق العاده ای را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود و نهایتا امتیاز متای بی نظیر ۹۱/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان در سطح یک شاهکار است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین بسیار موفق شرکت Sony شود. طراحی شخصیت ها و حال و هوای بازی کاملا کمدی است و در راس این موارد، خود شخصیت اصلی بازی یعنی کرش قرار داشت که دنیایی از طنز بود و حتی نگاه کردن به ظاهرش و راه رفتن او هم خنده دار و جذاب است. شخصیت منفی اصلی سری عناوین کرش Doctor Neo Cortex نام داشت. وی همواره بدترین نقش ها و برنامه ها و تله ها را برای کرش تدارک می دید تا او را از بین ببرد اما با چابکی و گاهی شانس کرش تمام آن ها نقش بر آب میشد و وی عصبانی تر و بیچاره تر از قبل می شد. وی یک دانشمند کاملا دیوانه است و می خواهد بر تمام دنیا تسلط یابد، در انتقام این که وی را نادیده گرفته است. وی قصد دارد تا با ایجاد تغییرات ژنتیکی و جهش یافته کردن حیوانات ان ها را به سربازهای خود تبدیل کند و در نهایت Crash Bandicoot شخصیت محبوب و اصلی این سری را خلق می کند که همین شخصیت بلای جانش می شود. Cortex وی را بی مصرف تشخیص می دهد و او را از ارتش خود بیرون می اندازد و از قصر بیرون می کند ونمی داند که چه بدبختی برای او در اآنده ایجاد خواهد کرد. مداخله های تمام نشدنی کرش در کار و بار کورتکس همواره نقشه های او را از کار می اندازد و واکنش های وی با آن کله گنده اش بعد از این شکست ها بسیار جالب است و خنده را بر لب های ما می نشاند!! در مجموع باید گفت بازی Crash Bandicoot: Warped جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی Sony ساخته و منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Sony” در جایگاه ششم قرار می گیرد.

۵ – Killzone II

سازنده: Guerilla Games

ناشر: شرکت سرگرمی های سونی

ژانر: شوتر اول شخص

پلتفرم مقصد: پلی استیشن ۳

سال انتشار: ۲۰۰۹

امتیاز متا: ۹۱/۱۰۰

نسخه اول سری Killzone که در نسل ششم برای کنسول پلی استیشن ۲ منتشر شده بود یکی از بهترین بازی های شوتر زمان خود بود ولی باید گفت این فرنچایز با نسخه دوم خود به اوج رسید و خود را به عنوان یکی از برترین فرنچایزهای انحصاری سونی مطرح کرد و بسیاری آن را بهترین شوتر پلی استیشن ۳ قلمداد می کردند. البته این بازی در زمان معرفی خود جنجال زیادی هم به راه انداخت که قطعا در جریان آن هستید. “در مراسم E3 2005 تریلری از عنوان Killzone 2 به نمایش در آمد که چیزی در حدی شگفتی بود از لحاظ گرافیکی و همه را از زیبایی خود در شوک فرو برد و شگفت زده کرد که ایا این بازی در حال اجرا بر روی پلی استیشن ۳ است و این گیم پلی واقعی بازی است؟ به گفته یکی از مدیران سونی جک ترتون که این طور بود و بازی در حال اجرای همزمان بود اما بعدا صحبت هایی مبنی بر این که این طور نبوده است و امکان نداشته است که اینچنین باشد و .. مطرح شد و اعتقاد داشتند که بازی در حال اجرای همزمان بر روی پلی استیشن ۳ نبوده است. به هر حال بعد از چند روز و بحث های زیادی که مطرح شد مشخص گردید که بازی به صورت همزمان در حال اجرا نبوده است و این ویدئو از پیش رندر شده بوده است و نشانگر نتیجه ای بوده است که سازندگان قصد داشته اند تا در محصول نهایی به آن برسند. بعد از آن در سال ۲۰۰۷ و در E3 و کنفرانس سونی تریلر گیم پلی بازی به نمایش در آمد و در آنجا همگان کیفیت بی نظیر بازی را مشاهده کردند و برخی مراجع خبری مانند BBC در آن زمان از کیلزون ۲ به عنوان “یکی از سینمایی ترین و گیراترین عناوینی که در تاریخ کنسول ها خلق شده است” یاد کردند و مشخص گردید که ویدئوی بازی در سال ۲۰۰۵ تفاوت خاصی با واقعیت گیم پلی بازی نداشته است و ندارد. گذشت تا زمانی که بازی منتشر گردید و انجا بود که دیگر جای هیچ بحثی باقی نماند زیرا گرافیک بازی به معنای کلمه شگفت انگیز بود.” Killzone II شوتر اول شخصی بود که توسط Guerilla Games ساخته و در سال ۲۰۰۹ توسط کمپانی Sony Interactive Entertainment انحصارا برای پلتفرم Playstation 3 منتشر گردید. در این عنوان نیز شاهد داستان تخیلی جنگ بین دو نژاد مختلف از انسان ها یعنی Vektan و the Helghast بودیم و وقایع آن دو سال بعد از پایان بازی اول اتفاق می افتاد. شخصیت اصلی بازی Tomas “Sev” Sevchenko بود که در این نسخه داستان درگیری وی و گروهش در حمله وکتان ها به هلگان را دنبال می کردیم.

Killzone II پس از انتشار بسیار موفق عمل کرد و بازخوردهای شگفت انگیزی را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود. مجله پلی استیشن به این عنوان امتیاز ۱۰/۱۰ را اعطا نمود و از آن به عنوان “برترین شوتر کنسولی که تاکنون ساخته شده است” یاد کرد. گیم اسپات بازی را تا بعد از انتشار نقد نکرد تا بتواند بخش چند نفره ان را نیز تجربه کند و سپس نقد خود را منتشر نمود و به بازی امتیاز ۹/۱۰ را اختصاص داد و در مورد این عنوان گفته بود “کیلزون ۲ جلوه های بصری شگفت انگیز، گیم پلی محکم و استوار و بخش چند نفره خارق العاده ای دارد که شما را وادار می کند تا دوباره به سراغ ان بروید”. بازی انواع و اقسام جایزه های مختلف را نیز از مراجع معتبر برنده شد. وبسایت IGN جایزه برترین شوتر پلی استیشن ۳ و وبسایت گیم اسپات جایزه برترین بخش چند نفره رقابتی، برترین صداگذاری، برترین دنباله و برترین شوتر را به این عنوان اختصاص داد و Gamereactor ان را به عنوان بازی سال معرفی کرد و نهایتا این عنوان امتیاز متای فوق العاده عالی ۹۱/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان شاهکار است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین بسیار موفق شرکت Sony شود. گرافیک بازی در زمان خود “فک برانداز” بود و تحسین کل صنعت بازی را برانگیخت. عنوانی که از همه لحاظ بی نظیر بود و خود را به عنوان برترین شوتر پلی استیشن ۳ مطرح کرد و حتی در مقایسه با شاهکار هیلو که شوتر انحصاری مایکروسافت و ایکس باکس بود به این بازی که شوتر انحصاری سونی بود لقب “هیلوکش” یا “Halo Killer” دادند. ستاره بازی بدون شک بخش گیم پلی آن بود که آن را تبدیل به یکی زا برترین شوترهای اول شخص تاریخ کرد. هر چند که به واقع سایر بخش های بازی هم هیچ کم و کسری نداشتند و حداکثر دقت سازندگان را با خود به همراه داشتند. سیستم تیراندازی بسیار لذت بخش و جذاب بود و انواع و اقسام سلاح های مختلف را در اختیار شما می گذاشت. گیم پلی بی نهایت جذاب و هیجان انگیز در کنار صداگذاری فوق العاده و البته جلوه های بصری شگفت انگیز و بخش چندنفره معرکه، کاری کرده بودند که هر بازیبازی که آن را تجربه می کرد شیفته ان می شد. همین طور انواع و اقسام صحنه های سینمایی بسیار باکیفیت و هیجان انگیز در بازی وجود داشت که ان را برای بازیباز بسیار لذتبخش تر و جذاب تر می کرد. بی تردید باید اذعان داشت بازی Killzone II جزو برترین شوترهای اول شخص تاریخ و در زمره برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی Sony ساخته و منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Sony” در جایگاه پنجم قرار می گیرد.

۴ – Shadow of the Colossus

سازنده: Team Ico, Sony Interactive Entertainment, SIE Japan Studio

ناشر: Sony Interactive Entertainment

ژانر: Action Adventure

پلتفرم مقصد: PlayStation 3, PlayStation 2

سال انتشار: ۲۰۰۵

امتیاز متا: ۹۱/۱۰۰

وقتی بگوییم فلان بازی یکی از برترین بازی ها و سرمداران کنسول پلی استیشن ۲ محسوب می شود خود این جمله سطح کیفیت آن بازی را کاملا برای تمامی بازیبازان مشخص می کند زیرا داریم از کنسول پلی استیشن ۲ صحبت می کنیم. کنسولی که لیستی بسیار طولانی از عناوین شگفت انگیز داشت که هر کدام برای خودشان یک عنوان تعیین کننده و دلیلی برای خرید یک کنسول بودند. قدرت انتخاب بسیار بالایی در تمام سبک های موجود برای علاقمندان وجود داشت و همه نوع بازی برای مخاطبینش بر روی پلی استیشن ۲ موجود بود و کسی بدون پیدا کردن بازی و سبک مورد علاقه اش نمی ماند. در این لیست قدرتمند از بازی های بسیار عالی و بزرگ کنسول پلی استیشن ۲، برخی بازی ها از بقیه برتر بودند و جزو قدرتمندترین عناوین کنسول پلی استیشن ۲ قلمداد می شده و می شوند. بدون هیچ تردیدی یکی از این برترین ها، عنوانی بی نهایت زیبا به نام Shadow of the Colossus بود. عنوان Shadow of the Colossus که در ژانر اکشن ماجرایی قرار داشتتوسط استودیو Team Ico و با همکاری Sony Interactive Entertainment و SIE Japan Studio ساخته و در سال ۲۰۰۵ توسط کمپانی Sony Interactive Entertainment h انحصارا برای PlayStation 2 منتشر گردید. در این عنوان شما در نقش یک سوار شجاع و مبارز به نام Wander بودید که برای پس گرفتن زندگی عشقش Mono به سرزمین peninsula که Forbidden Land یا سرزمین ممنوعه نام داشت آمده بود و تنها همراه و کمکش در بازی اسب وفادارش Agro بود و البته کمک هایی نیز از جانب یک ماهیت وجودی مرموز که Dormin (برعکس نام وی”Nimrod” است) نام داشت نیز به وی می رسید. افسانه ها می گفتند که وی توانایی زنده کرده مردگان را دارد و برای همین نیز Wander به سرزمین ممنوعه قدم گذاشته بود. وی شمشیری باستانی را در اختیار دارد که تنها سلاحی در دنیاست که قابلیت از بین بردن colossi ها را داراست. Dormin به Wander قول می دهد که در ازای از بین بردن ۱۶ colossi توسط او، Mono را زنده کند و Wander با این که Dormin به او هشدار می دهد که باید برای زنده کردن Mono بهایی بسیار سنگین را بپردازد اما باز هم آن را می پذیرد و پای به میدان نبرد می گذارد. در بازی شاهد فداکاری همه جانبه شخصیت اصلی بازی در راه نجات عشقش هستیم و یکی از زیباترین و مستحکم ترین عشق ها را در وی مشاهده می کنیم که برای نجات عشقش از هیچ کاری دریغ نمی کند و تا پای جان به مبارزه با عظیم ترین و خوفناک ترین غول های عظیم الجثه یا همان Colossi ها می رود و همین مسئله در انتها باعث رقم خوردن سرنوشتی شوم و وحشتناک برای او می شود.

درست است که سرنوشت در این بازی بسیار تراژیک و غم انگیز رقم می خورد اما عشقی که در جای جای بازی وجود دارد، بسیار بسیار تاثیر گذار و الهام بخش است. در بازی با شخصیت های زیادی طرف نبودیم و شخصیت های بازی حتی به اندازه انگشتان یک دست نیز نبودند اما آن ها به قدری عالی شخصیت پردازی شده بودند که به هیچ وجه جای هیچ کمبودی را از این نظر احساس نمی کردیم. Shadow of the Colossus پس از انتشار فوق العاده عالی عمل کرد و بازخوردهای شگفت انگیزی را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود و نهایتا امتیاز متای عالی ۹۱/۱۰۰ که نشان دهنده یک شاهکار است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین بسیار موفق شرکت Sony و یکی از برترین و هنری ترین بازی های تاریخ شود. گرافیک هنری و طراحی های بازی به ویژه colossi ها بی نظیر و شگفت انگیز بود و از موجوداتی عظیم الجثه و بسیار غول پیکر با فرم بدنی انسان گونه گرفته تا فرم های حیوانات و پرنده و … را شامل می شد که گاها در زیر آب بوده یا در آسمان پرواز می کردند و باید نقطه ضعف آن ها را پیدا می کردید تا بتوانید طی نبرهایی حماسی و دشوار شکستشان دهید. این بازی در حقیقت فقط باس فایت بود و دشمنانی که با آن ها مبارزه کنید و … وجود نداشتند. Shadow of the Colossus در زمان عرضه خود یکی از خوش گرافیک ترین بازی ها محسوب می شد و اسب سواری در دنیای بزرگ بازی با آن گرافیک زیبا و حرکت یال های اسب، یکی از برترین جلوه های گرافیکی بود که تا آن زمان تجربه و مشاهده کرده بودیم. در واقع یکی از دلایل اصلی زیبایی فوق العاده بازی همین گرافیک هنری و طراحی بسیار عالی و خاص دنیای بازی و مخصوصا colossi ها بود که آن را از هر عنوان دیگری متمایز می کرد و ترکیب این گرافیک هنری زیبا با گیم پلی جذاب و داستانی بسیار عالی، این بازی را تبدیل به یکی از برترین های این صنعت نمود. Shadow of the Colossus عنوانی بود که از هر نظر خاص بود و شاید باید گفت در کل نسل ششم و شاید بعد از آن عنوانی با این سبک و سیاق وجود نداشته یا بسیار متفاوت تر از این بازی بوده است. در نهایت باید گفت بدون شک بازی Shadow of the Colossus جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی Sony ساخته و منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Sony” در جایگاه چهارم قرار می گیرد.

۳ – God of War III

سازنده: SIE Santa Monica Studio

ناشر: شرکت سرگرمی های سونی

ژانر: هک اند اسلش

پلتفرم مقصد: پلی استیشن ۳ – پلی استیشن ۴

سال انتشار: ۲۰۱۰

امتیاز متا: ۹۲/۱۰۰

God of War یک برند است، برندی که برای خودش قدرت و ابهت خاصی در دنیای بازی دارد و نام ان یعنی قدرت و عظمت. پلی استیشن داران با افتخار سینه را سپر می کنند و می گویند God of War بازی کردی؟ ما God of War داریم. سری بازی که نه نظیر دارد و نه رقیب و نه مشابه. کلماتی مثل شاهکار و .. برای این سری خیلی خیلی کوچک هستند و این نام فراتر از این کلمات است و یک نام جاودان در دنیای گیم و در قلب بازیبازان محسوب می شود. در واقع باید گفت یکی از معانی و تعاریف اصلی پلی استیشن God of War است و نام آن در کنار پلی استیشن با هم می آید. این فرنچایز بزرگ در سال ۲۰۰۵ و با عرضه بازی God of War برای پلی استیشن ۲ آغاز گردید و پایه گذار یک فرنچایز حماسی و جاودانه گردید. سپس در سال ۲۰۰۷ بود که عنوان God of War II برای همین کنسول منتشر گردید. بعد از آن بازی God of War: Betrayal که تنها بازی دو بعدی سایداسکرولر در سری است برای گوشی های جاوا عرضه گردید. در سال ۲۰۰۸ عنوان God of War: Chains of Olympus برای کنسول دستی پلی استیشن پورتابل عرضه شد و بعد از آن در سال ۲۰۱۰ این سری با شاهکار God of War III پای به نسل هفتم و گنسول پلی استیشن ۳ گذاشت. سپس در همان سال بازی God of War: Ghost of Sparta باز هم برای کنسول دستی پلی استیشن پورتابل عرضه گردید. دیگر بازی نسل هفتمی این سری God of War: Ascension که برای پلی استیشن ۳ در سال ۲۰۱۳ منتشر شد و پرونده این سری در نسل هفت و تا به امروز را بست. البته عنوان شاهکار جدید این سری نیز معرفی شده و باید سال ۲۰۱۸ منتظر تجربه آن برای اولین بار در نسل هشتم باشیم. اگر بخواهیم از بین عناوین این سری یک بازی را به عنوان برترین بازی سری به نمایندگی از این فرنچایز در لیست قرار دهیم کار زیاد سختی برای انتخاب نداریم و تقریبا واضح است که چه عنوانی باید در لیست ما قرار بگیرد. God of War III بدون شک قدرتمندترین بازی سری خدای جنگ است. عنوانی که واقعا قلب تپنده پلی استیشن ۳ بود و به قدری حماسی و شگفت انگیز و شاهکار بود که کلمات از گفتن آن قاصرند و فقط باید آن را تجربه کنید تا این بازی و قدرت واقعی آن را لمس کنید. هر چقدر که فکر می کنید این بازی و مبارزات آن جذاب است را بارها و بارها چند برابر کنید تا عظمت و کیفیت این عنوان را در یابید. دلیل اصلی خرید پلی استیشن ۲ برای من تجربه God of War بود و دلیل اصلی خرید پلی استیشن ۳ برایم God of War III بود و بس.

بدون ذره ای اغراق می گویم این بازی عنوانی است که به تنهایی و فقط به خاطر تجربه آن، ارزش خرید یک کنسول را دارد. اگر این بازی را تجربه کرده باشید می دانید چه می گویم و آن را با تمام وجود و روح خود لمس می کنید. عنوان God of War III که مانند همیشه در ژانر هک اند اسلش قرار داشت توسط SIE Santa Monica Studio ساخته و در سال ۲۰۱۰ توسط کمپانی Sony Interactive Entertainment به صورت انحصاری برای پلتفرم Playstation 3 منتشر گردید. سپس در نسل هشتم بود که این بازی در قالب نسخه بازسازی شده برای پلی استیشن ۴ نیز منتشر گردید تا نسل هشتم نیز از این شاهکار بی بدیل بهره مند شود. این عنوان پس از انتشار با موفقیت شگفت انگیزی روبرو شد و بازخوردها و نقدها و امتیازات بی نظیری را دریافت نمود. وبسایت معتبر یوروگیمر به این عنوان امتیاز کامل ۱۰/۱۰ را اعطا کردو IGN امتیاز ۹٫۳ را به این بازی اختصاص داد. گیم اسپات امتیاز ۹ را به بازی اعطا کرد و گیم تریلرز امتیاز ۹٫۲/۱۰ که نشان دهنده فوق العاده بودن این عنوان بودند. در نهایت God of War III با امتیاز متای ۹۲ به کار خود پایان داد و نام خود را به عنوان برترین بازی این سری، یکی از برترین بازی های تاریخ، برترین عنوان هک اند اسلش تاریخ، یکی از تاریخ ساز ترین عناوین انحصاری سونی و کنسول پلی استیشن ۳ و البته یکی از موفق ترین بای های کمپانی سونی جاودانه کرد. God of War III به واقع استانداردهای سبک هک اند اسلش را چندین درجه ارتقا داد و به عنوان یک شاهکار بی نظیر خود را مطرح کرد. این عنوان که دقیقا ادامه مستقیم و بدون فاصله نسخه دوم بود (یعنی از صحنه اخر بازی دوم اغاز می شد) داستان انتقام کریتوس از خدایان و نهایتا زئوس و همچنین خیانت تایتان ها به او و نابودی آنها به دست کریتوس کبیر را دنبال می کرد که شاهد برترین، شگفت انگیز ترین، خشن ترین، خونین ترین و حماسی ترین مبارزات و باس ها در این نسخه بودیم و قلب بازیباز را از هیجان به تپش وا میداشت. بدون هبچ شک و شبهه ای باید اذعان داشت که God of War III جزو ۳ بازی برتری است که تاکنون توسط کمپانی Sony ساخته و منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Sony” در جایگاه سوم قرار می گیرد هر چند که به واقع هم می تواند در جایگاه دوم و هم در جایگاه نخست قرار بگیرد و هیچ چیزی کمتر از دو رتبه بعدی ندارد.

۲ – Uncharted 2: Among Thieves

سازنده: Naughty Dog

ناشر: شرکت سرگرمی های سونی

ژانر: اکشن ماجرایی

پلتفرم مقصد: پلی استیشن ۳ – پلی استیشن ۴

سال انتشار: ۲۰۰۹

امتیاز متا: ۹۶/۱۰۰

سری عناوین Uncharted یکی از برگ های برنده اصلی سونی در نسل هفتم و هشتم تاکنون بوده است و محبوب ترین فرنچایز پلی استیشن در دو نسل اخیر محسوب می شود. تاکنون از این سری در طول ۲ نسل هفتم و هشتم، تعداد ۸ بازی منتشر گردیده است که شامل Uncharted: Drake’s Fortune در سال ۲۰۰۷ برای پلی استشن ۳، عنوان Uncharted 2: Among Thieves در سال ۲۰۰۹ برای پلی استیشن ۳، عنوان Uncharted 3: Drake’s Deception در سال ۲۰۱۱ برای پلی استیشن۳، بازی Uncharted: Golden Abyss در سال ۲۰۱۱ برای کنسول دستی ویتا، بازی Uncharted: Fight for Fortune در سال ۲۰۱۲ برای کنسول دستی ویتا، Uncharted: The Nathan Drake Collection در سال ۲۰۱۵ برای پلی استیشن ۴، بازی Uncharted 4: A Thief’s End در سال ۲۰۱۶ برای پلی استیشن ۴ و Uncharted: Fortune Hunter در سال ۲۰۱۶ برای Android و iOS. عناوین شماره دار واصلی این سری یعنی بازی اول تا چهارم همگی شاهکارهای ناتی داگ هستند و این استودیو توانمند با این عناوین نقش بسیار بزرگی در موفقیت دو کنسول نسل هفتم و هشتم سونی داشته است. نسخه کالکشن ۳ بازی اول که در نسل هشتم منتشر شد نیز یک بازی فوق العاده عالی و یک ۳ گانه بی نظیر را برای ما در نسل هشتم رقم زد که استودیو Bluepoint Games به بهترین شکل کار پورت آن را انجام داده بود. Uncharted: Golden Abyss نیز که به همراه دیگر عنوان این سری بر روی ویتا که یک بازی کارتی به نام Uncharted: Fight for Fortune بود و توسط Bend Studio ساخته شده بود جزو برترین بازی های این کنسول دستی به حساب می آیند. جدید ترین شاهکار این سری نیز اسپین آف Uncharted The Lost Legacy بود که یکی از برترین و زیباترین انحصاری های پلی استیشن ۴ تا به امروز محسوب می گردد. به طور کلی باید گفت تمامی نسخه های این سری بی نظیر و مخصوصا عناوین شماره دار آن که توسط نوابغ ناتی داگ ساخته شده اند جزوبرترین بازی های نسل خود و عناوینی مانند نسخه دوم و چهارم جزو برترین بازی های تاریخ نیز محسوب می شوند. وقتی که در یک سری اینچنینی یکی از بازی ها به عنوان برترین آنها انتخاب می شود کاملا مشخص است که آن بازی در چه حدی از کیفیت است که بین چهار بازی تاریخ ساز بهترین است. در فرنچایز Uncharted این نقش را نسخه شاهکار دوم یعنی Uncharted 2: Among Thieves برعهده دارد و به عنوان برترین بازی این فرنچایز شناخته شده و می شود.

عنوان Uncharted 2: Among Thieves که در ژانر Third Person Shooter و Action Adventure قرار داشت توسط Naughty Dog ساخته و در سال ۲۰۰۹ توسط کمپانی Sony Interactive Entertainment انحصارا برای پلتفرم پلی استیشن ۳ منتشر گردید. همان طور که گفته شد در نسل هشتم نیز این بازی در قالب نسخه بازسازی شده ۳ گانه آنجارتد با نام Uncharted Collection برای پلی استیشن ۴ نیز منتشر گردید تا نسل هشتم نیز از این شاهکار بی بدیل بهره مند شود. گرافیک خیره کننده، شخصیت های عالی، داستان و روایت جذاب، دیالوگ های فوق العاده، سیستم گیم پلی بسیار جذاب و هیجان انگیز، سستم کاورگیری فوق العاده بهینه شده، تیراندازی عالی و سلاح های متنوعف صداگذاری و اجرای بی نقص شخصیت ها، موسیقی به یادماندنی و جاودانه و همینطور بخش چند نفره عالی و هیجان انگیز، همگی باعث شدند تا شاهکاری خلق شود به نام Uncharted 2: Among Thieves. ناتی داگ در این نسخه چنان تعریفی از یک بازی اکشن ماجرایی کامل ارائه داده بود که استانداردهای این سبک را ارتقا داد و به عنوان یکی از برترین اکشن ماجرایی های تاریخ بازی های رایانه ای همواره از آن یاد خواهد شد. همه چیز در این بازی در بالاترین سطح خود قرار داشت و هر بخش از ان دقیقا برترین تعریف ارائه شده از قسمت های مختلف یک بازی بود. Uncharted 2: Among Thieves پس از انتشار، فوق العاده موفقیت آمیز عمل کرد و بازخوردهای معرکه ای را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود و نهایتا امتیاز متای شگفت انگیز و تاریخی ۹۶/۱۰۰ که نشان دهنده عنوانی فراتر از یک شاهکار است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین بسیار موفق شرکت Sony شود و البته که عنوان بازی سال را نیز کسب نمود. واقعا کسب متای ۹۶ در دوره زمانه ای که منتقدها بسیار بسیار سخت گیر شده اند و به انواع روش های ممکن به بازی ها گیر می دهند، تقریبا چیزی برابر همان ۱۰۰ است. یعنی یک بازی که به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی هیچ گونه نقصی نداشته است و یک شاهکار واقعی بوده است. به واقع نیز Uncharted 2: Among Thieves یک عنوان بی نقص و بی نظیر بود. در نهایت باید گفت بدون شک بازی Uncharted 2: Among Thieves جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی Sony ساخته و منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Sony” در جایگاه دوم قرار می گیرد و البته که اگر جایگاه نخست را نیز داشت به واقع اعتراضی به آن وارد نبود.

۱ – The Last of Us

سازنده: Naughty Dog

ناشر: Sony Interactive Entertainment

ژانر: Third Person Shooter ,Action Adventure ,Survival Horror

پلتفرم مقصد: Playstation 3 ,Playstation 4

سال انتشار: ۲۰۱۳

امتیاز متا: ۹۵/۱۰۰

The Last of Us هرگز و هرگز تنها یک بازی نیست. یک دریا معنا و یک آسمان مفهوم است. یک ایده است که آن قدر عالی پردازش شده که به عمق مفهوم است. یک هنر ناب و خالص است که شما را عاشق و شیفته خود می کند و از بازی کردن و بازیباز بودن به خود می بالید و بیشتر از همیشه عاشق و قدردان سونی و کنسول ها و بازی های انحصاریش می شوید. The Last of Us مظهر قدرت داستان پردازی و قدرت شخصیت هاست است. نماد جلوه های بصریست، مفهوم ترکیب سرگرمی، درام، غم، ترس، مرگ و البته در راس آن ها عشق است. عشقی که لب دنیا را به تحسین واداشت و The Last of Us را جاودانه کرد. بدون تعارف می گویم. لقب برترین انحصاری پلی استیشن ۳ و برترین بازی تاریخ کنسول های پلی استیشن و … برای The Last of Us خیلی کوچک است. همه می دانیم که The Last of Us یکی از ۲ – ۳ بازی برتر نسل هفتم بازی های رایانه ای است و شاید برترین آن ها و همینطور یکی از برترین بازی های تاریخ این صنعت نیز هست. نسل هفتم، نسل فوق العاده ای پر از بازی های شاهکار بود. نسلی که وقتی به تعداد بازی های بزرگ و بسیار با کیفیت آن نگاه می کنیم، معنی این که می گوییم یک بازی شاید بهترین بازی نسل هفت است را بیشتر درک می کنیم و می فهمیم که چقدر این بازی بزرگ است. عنوان The Last of Us که در ژانر Third Person Shooter ,Action Adventure و Survival Horror قرار داشت توسط Naughty Dog ساخته و در سال ۲۰۱۳ توسط کمپانی Sony Interactive Entertainment انحصارا برای پلتفرم Playstation 3 منتشر گردید. بعد از موفقیت شگفت انگیز و خارق العاده این عنوان در نسل هفتم، سازندگان تصمیم گرفتند نسخهٔ جدید و ریمستر شده از لحاظ گرافیکی این بازی به نام The Last Of Us Remastered که البته بسته الحاقی Left Behind را نیز در خود داشت، برای کنسول پلی‌استیشن ۴ منتشر کنند که در سال ۲۰۱۴ این اتفاق نیز افتاد و عنوانی که زیباترین و چشم نوازترین گرافیک های فنی و هنری در نسل هفتم را داشت، باز هم بهبودهای بیشتری از لحاظ گرافیک به خود دید و در نسخه The Last Of Us Remastered که به نسل هشتم آمد، شاهد عنوانی باز هم زیباتر از قبل بودیم.

The Last of Us در تک تک بخش های خود و حتی در توجه به ریزترین جزییات نیز یک شاهکار محض است و به حدی زیبا و چشم نواز است که تماشای آن بر روی کنسول پلی استیشن ۳ هنوز که هنوز است از بسیاری بازی های جدید نسل هشتم هم لذت بخش تر و با کیفیت تر است و باید طراحان و سازندگان بازی در ناتی داگ را تحسین کرد. دربازی کنترل جوئل را به دست می گیریم. وی در دوره ای که دنیا توسط یک بیماری قارچی از بین رفته و انسان ها تبدیل به قاتلینی وحشتناک یا بیمارانی زامبی مانند شده اند، طی اتفاقاتی با دختری نوجوان به نام الی همراه می شود که گویا کلید حل این بیماری مخوف است و نسبت به آن مقاوم می باشد. جریان و اتفاقاتی که در سفر این دو رقم می خورد و رابطه ای که بین آن ها ایجاد می شود، داستان بازی را شکل می دهد و یکی از احساسی ترین و زیباترین روایت های داستانی که تاکنون در بازی ها دیده ایم را به ما هدیه می دهد. با این که جوئل والی سال ها را از هم دور بوده اند و حتی هم را نمی شناخته اند اما وقتی که هم را می یابند و با هم همراه می شوند یکی از زیباترین و عمیق ترین و بی نظیرترین روابط شکل گرفته در تاریخ این صنعت را با هم برقرار می کنند که بر اساس یک دوستی مشترک و بسیار قدرتمند است، چیزی که در آن زمان و در آن دنیای دیوانه وار اصلا پیدا نمی شود و به همین خاطر بی نهایت ارزشمند و زیباست. در طول روند بازی آرام آرام به هم وابسته می شوند و لحظه به لحظه برای هم مهم تر می شوند. آن ها با هم دعوا می کنند، گریه می کنند، هوای هم را در بدترین شرایط دارند و حتی در زمانی که لبخندها بر لبان دنیا خشکیده است با هم شوخی می کنند و لبخند می زنند. اوج داستان بازی زمانی است که جوئل متوجه می شود که چقدر الی برای او عزیز است و برایش اهمیت دارد، آن قدر که تمام دنیا را به خاطر او بکشد و از پیش رو بردارد تنها برای این که الی سالم بماند و او را نیز مانند دخترش از دست ندهد.

این یک رابطه شاهکار و بی نظیر و زیبا و عمیق و قدرتمند در یک بازی شاهکار و بی نظیر و قدرتمند است و نوابغ ناتی داگ با این عنوان و با این داستان پردازی و شخصیت ها و روابط آن ها بار دیگر ما و طرفداران و علاقمندان پلی استیشن را غرق در شادی و لذتی کردند که نظیر آن برای هیچ کس دیگری ممکن نیست. The Last of Us پس از انتشار، فوق العاده عالی عمل کرد و شروع به درو کردن نمرات ۱۰/۱۰ و جوایز مختلف کرد و بارها و بارها و بیش از ۲۰۰ بار توسط معتبرترین وبسایت های فعال در بازی های رایانه ای، جایزه برترین بازی سال را دریافت کرد و از همان ابتدا مشخص بود که The Last of Us یکی از بهترین عناوین تاریخ است. این بازی بازخوردهای شگفت انگیزی را از سوی منتقدان و طرفداران نیز دریافت نمود و نهایتا امتیاز متای فوق العاده ۹۵/۱۰۰ که نشان دهنده عنوانی فراتر از یک شاهکار است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین بسیار موفق شرکت Sony شود. اکنون هم که قسمت دوم این شاهکار نیز برای کنسول پلی استیشن ۴ معرفی شده است، ما دارندگان و عاشقان پلی استیشن، خوشحال ترین بازیبازان روی کره زمین هستیم و می دانیم که این عنوان در هر سالی که منتشر شود شاهد برترین بازی آن سال خواهیم بود بدون توجه به هر بازی دیگری که در آن سال منتشر گردد. در نهایت باید گفت بدون شک بازی The Last of Us ترین بازی ساخته و منتشر شده توسط سونی و یکی از ۲-۳ بازی برتر در تاریخ بازی های رایانه ای است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Sony” در تنها جایگاهی که در هر لیستی باشد شایسته آن است قرار می گیرد، یعنی تخت پادشاهی و تکیه بر جایگاه نخست…

توجه: دوستان عزیز در انتهای این مطلب باید خدمت شما عرض کنم که خودتان در نظر بگیرید که در این لیست عناوینی مانند Resistance و Ratchet and Clank و Bloodborne و Heavenly Sword و کلی فرنچایز بزرگ انحصاری دیگر که متعلق به سونی هستند قرار داده نشده اند زیرا توسط استودیوهای فرست پارتی سونی ساخته نشده اند و در این مطلب بنا شد تا بازی هایی قرار بگیرند که خود سونی آنها را ساخته و منتشر کرده است. دیگر خودتان حساب کنید که اگر می خواستیم مانند برخی قسمت های قبلی این سری مقالات، فرنچایزهای انحصاری متعلق به سونی که دیگر سازندگان ساخته اند را هم در لیست جای دهیم دیگر چه لیستی می شد و بهتر است بگوییم تبدیل می شد به لیستی از بهترین بازی های تاریخ بشر!!! تازه احتمالا لیستی ۲۵ شماره ای!! به واقع حالا که برترین بازی های شرکت های مختلف را نوشته ام و همگی را در خاطر دارم باید گفت هیچ شرکتی مانند سونی در تعدد فرنچایزهای انحصاری قدرتمند و درجه یک وجود ندارد (البته سگا در دوران اوج کنسول های حود از لحاظ تعدد بازی قدرتمند مانند سونی بوده است). از لحاظ تنوع سبک بازی های انحصاری هم که دیگر لازم به صحبت خاصی نیست و خودتان ژانر بازی های لیست را بخوانید، همه چیز واضح است.

منبع متن: gamefa