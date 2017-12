پنجشنبه شما بخیر باشد. مطابق روال هر هفته، اینبار نیز با لیست پرفروش‌ترین بازی‌ها و کنسول‌های این هفته ژاپن همراه شما هستیم. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dualshockers، ساعاتی پیش گروه تحقیقاتی Media Create اقدام به انتشار لیست پرفروش‌ترین بازی‌ها و کنسول‌های هفته گذشته کشور ژاپن کردند.

مانند هفته گذشته همچنان شاهد صدرنشینی بازی Pokémon Ultra Sun/Pokémon Ultra Moon در کنسول 3DS هستیم. بازی تازه وارد Xenoblade Chronicles 2 نیز در جایگاه دوم و بعد از آن Super Mario Odyssey در رتبه سوم قرار گرفت.

شما در زیر می‌توانید شاهد لیست 10 بازی پرفروش این هفته ژاپن باشید

Pokémon Ultra Sun/Pokémon Ultra Moon برای 3DS بافروش 107, 657 نسخه

Xenoblade Chronicles 2 برای Switch بافروش 97, 732 نسخه

Super Mario Odyssey برای Switch بافروش 61,596 نسخه

Splatoon 2 برای Switch بافروش 36, 246 نسخه

Kirby Battle Royale برای 3DS بافروش 28,023 نسخه

Nobunaga’s Ambition: Taishi برای PS4 بافروش 27, 230 نسخه

Mario Kart 8 Deluxe برای Switch بافروش 23, 388 نسخه

Call of Duty: WWII برای PS4 بافروش 15, 505 نسخه

Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo با فروش 13,068 نسخه

The Legend of Zelda: Breath of the Wild برای Switch بافروش 11,634 نسخه

هفته گذشته، فروشگاه‌های بزرگی در ژاپن با کمبود دستگاه Switch روبه‌رو شده بودند اما طبق لیست پرفروش‌ترین کنسول‌های این هفته می‌توان دریافت که مشکل عدم موجودی در مقابل تقاضاها با فروش 124 هزار و 770 دستگاه برطرف شده است. فروش کنسول PS4 نیز به لطف تخفیفات و تعطیلات کریسمسی نسبت به لیست گذشته بهبود یافته است.

پرفروش‌ترین کنسول‌های این هفته ژاپن

Switch بافروش 124,770

PS4 بافروش 25, 163

New 2DS XL بافروش 20, 712

New 3 DS XL بافروش 12,431

PS4 Pro بافروش 8,244

PS Vita بافروش 6, 127

2DS بافروش 2,747

New 3DS بافروش 348

Xbox One بافروش 295

Xbox One X بافروش 213

PS3 بافروش 48

Wii U بافروش 45

