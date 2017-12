تماشا کنید: عنوان جدید سازندگان Firewatch معرفی شد

به گزارش پردیس‌گیم، دقایقی پیش در جریان رویداد The Game Awards، جدیدترین عنوان سازندگان بازی محبوب Firewatch معرفی شد که In the Valley of Gods نام دارد و روایتگر داستان زندگی فیلم‌ساز و ماجراجویی به نام Rashida است که سعی دارد به کمک یکی از همکارانش به نام Zora، خودش را به دنیا ثابث کند و او این کار را به سفر به مصر باستان انجام می‌دهد تا رویای فیلم‌سازی خود را به حقیقت تبدیل کند.

قابل ذکر است که In the Valley of Gods در سال 2019 منتشر خواهد شد و در ادامه شما را به دیدن تریلر بازی دعوت می‌کنیم و خوشحال می‌شویم که دیدگاهتان را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame