تماشا کنید: تاریخ انتشار A Way Out با انتشار تریلری جدید مشخص شد

به گزارش پردیس گیم، بعد از مقدمه جالب و خنده‌دار Josef Fares در مراسم The Game Awards که تمامی توجهات را به سمت خود جلب کرد، تریلری جدید از عنوان A Way Out ساخته استودیو Hazelight به نمایش درآمد که به جزئیات بیشتری از تعامل دو برادر این عنوان یعنی Vincent و Leo پرداخت.

گفتنی است که شما می‌توانید نسخه آزمایشی این عنوان را به رایگان با یکی از دوستانتان تجربه کنید و تنها شرط این قابلیت، عضویت در یکی از سرویس‌های PS Plus ،Xbox Live Gold یا داشتن حساب کاربری EA و اتصال مدام به اینترنت است.

نکته قابل ذکر این بود که تاریخ عرضه بازی بالاخره مشخص شد و قرار است که در 23 مارس 2018 (3 فروردین 1397) این عنوان را بر روی PS4 ،Xbox1 و PC تجربه کنیم.

در ادامه، شما را را به دیدن دومین تریلر از A Way Out دعوت می‌کنیم و خوشحال می‌شویم که دیدگاهتان را با ما به اشترام بگذارید.

منبع متن: pardisgame