بازی Harry Potter: Hogwarts Mystery سال آینده میلادی منتشر خواهد شد

اگر در زمره طرفداران سری «هری پاتر» (Harry Potter) قرار دارید احتمالاً باید بدانید که چندی پیش بازی واقعیت افزوده Harry Potter: Wizards Unite توسط سازندگان بازی محبوب Pokemon GO برای عرضه بر روی تلفن‌های همراه معرفی شد (نشانی). اینطور که پیداست، اینک بهترین زمان برای طرفدار این برند بودن است چراکه اخیراً مطلع شدیم بازی جدیدی از این مجموعه که Harry Potter: Hogwarts Mystery نام دارد، سال آینده میلادی وارد بازار خواهد شد.

بر اساس گزارش وب‌سایت «پاترمور»، این بازی که عنوانی در سبک نقش‌آفرینی خواهد بود برای تلفن‌های همراه توسط استودیوی جم سیتی (Jam City) در دست ساخت و توسعه قرار دارد. این استودیو ساخت بازی‌های موبایلی نظیر Avengers Academy، Futurama: Worlds of Tomorrow و Family Guy: The Quest for Stuff را در کارنامه کاری خود دارد. در بازی Harry Potter: Hogwarts Mystery، بازیکنان شخصیت خود را به صورت دلخواه خلق خواهند کرد و پس از آن هم در مدرسه هاگوارتز حضور خواهند یافت. در طول بازی، بازیکنان قادر به پیوستن به باشگاه‌های مختلف و همچنین حضور در کلاس‌های آموزش جادوگری خواهند بود که در جریان آن با برخی از پروفسورها و استادهایی که در کتاب‌ها یا فیلم‌های سینمائی این سری حضور داشته‌اند نیز ملاقات می‌کنند.

کریس دِوولف (Chris DeWolfe)، مدیرعامل و یکی از بنیانگذار استودیوی جم سیتی در این خصوص اظهار داشت:

به عنوان یکی از طرفداران متعصب هری پاتر، ما برای میلیون‌ها نفر از مردم سراسر جهان که بیش از ۲۰ سال است که داستان‌های هری پاتر را دنبال می‌کنند، احترام زیادی قائلیم. این بازی گوشه‌ای از عشق و علاقه توسعه‌دهندگان و هنرمندان استودیوی ماست که در نظر دارند تا جادو‌یی‌ترین سرگرمی و گیم‌پلی بازی را برای هر کس که به جهان جادوگری جی.کی رولینگ (J.K. Rowling) علاقه دارد، به ارمغان آورند.

بازی Harry Potter: Hogwarts Mystery سال آینده میلادی احتمالاً برای تلفن‌های همراه مبتنی بر سیستم‌عامل‌های آندروید و iOS وارد بازار شود.

منبع متن: gamefa