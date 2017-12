افزایش چشمگیر بینندگان مراسم The Game Awards نسبت به سال گذشته؛ جف کیلی: صنعت بازی در حال تسلط بر جهان است

پرونده مراسم The Game Awards 2017 با ثبت رکوردی ویژه بسته شد.

به گزارش پردیس‌گیم، مراسم امسال بالغ بر 11.5 میلیون بیننده داشته که رکورد جدیدی برای این رویداد معتبر محسوب می‌شود. این رقم بیش از سه برابر تعداد بینندگان مراسم سال گذشته (3.8 میلیون نفر) است؛ به عبارت دیگر تعداد بینندگان TGA‌ امسال نسبت به سال 2016 افزایش 202 درصدی داشته که بسیار قابل توجه است.

استقبال از این مراسم در شبکه‌های اجتماعی نیز رشد چشمگیری داشته است. به عنوان مثال، استفاده از هشتگ TheGameAwards# در توییتر نسبت به سال گذشته 2.7 برابر شده، ضمن این‌که تعداد توییت‌های مربوط به موضوعات Game Awards دو برابر این تعداد در سال 2016 بوده است.

پس از اعلام این خبر، "جف کیلی"‌ با انتشار پستی در توییتر از مردم برای تماشای این مراسم تشکر کرد:

"واقعا برایم غیر قابل باور است. بینندگان مراسم سال به سال در حال افزایش است و 11.5 میلیون بیننده در سه ساعت رقمی تاریخی است. ممنون که این مراسم را تماشا کردید. این تعداد بیننده را حتی در دورترین رویاهای خود نیز نمی‌توانستم تصور کنم. صنعت بازی در حال تسلط بر همه جهان است و این تازه اول راه است."

هر ساله تعداد مناطقی از جهان که مراسم The Game Awards را به طور زنده پوشش می‌دهند افزایش می‌یابد و این موضوع در روند رو به رشد تعداد بینندگان این رویداد تاثیر به‌سزایی دارد. همان‌طور که جف کیلی عنوان کرد صنعت بازی رو به پیشرفت است و این خبر بسیار خوبی است.

مراسم The Game Awards 2017 جمعه گذشته برگزار شد و The Legend of Zelda: Breath of the Wild عنوان بهترین بازی سال را به خود اختصاص داد.

منبع متن: pardisgame