با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال میلادی شرکت Google طبق رسم سال‌های گذشته امروز پر‌جست‌و‌جوترین‌های سال 2017 در زمینه‌های مختلف را منتشر کرد. در آمار گوگل مربوط به پرجست‌وجو‌ترین تکنولوژی‌های سخت‌افزاری حضور دو کنسول گیمینگ تازه انتشار یافته Nintendo Switch و Xbox One X جلب توجه می‌کند. این اتفاق با توجه به سلطه اسمارت فون‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه این بخش در بازار برای بازار کنسول‌های گیمینگ بسیار امیدوار‌کننده است.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از WCCFTech، اما در مورد کنسول‌های اشاره نیز همین آمار را می‌تواند تاییدی بر عملکرد خوب آنها در زمینه جذب مخاطب به حساب آورد. Nintendo اخیرا تایید کرد که بیش از 10 میلیون دستگاه Switch را به فروش رسانده است و با وجود اینکه آمار دقیقی از فروش Xbox One X در دسترس نیست اما خرده‌فروشی‌ها از شروع خوب این سخت افزار گیمینگ جدید گفته‌اند.

در ادامه با جزئیات دقیق آمار Google از پر‌جست‌و‌جوترین‌های سال 2017 در بخش سرگرمی‌های دیجیتالی همراه باشید.

تکنولوژی‌های سخت‌افزاری

1) iPhone 8

2) iPhone X

3) Nintendo Switch

4) Samsung Galaxy S8

5) Xbox One X

6) Nokia 3310

7) Razer Phone

8) Oppo F5

9) OnePlus 5

10) Nokia 6

نمایش‌های تلویزیونی

1) Stranger Things

2) 13 Reasons Why

3) Big Brother Brasil

4) Game of Thrones

5) Iron Fist

6) Bigg Boss

7) Riverdale

8) American Gods

9) The Kapil Sharma Show

10) Mindhunter

فیلم‌ها

1) IT

2) Wonder Woman

3) Beauty and the Beast

4) Logan

5) Justice League

6) The Fate of the Furious

7) Baahubali 2: The Conclusion

8) Dunkirk

9) La La Land

10) Thor: Ragnarok

بازیگران

1) Meghan Markle

2) Kevin Spacey

3) Gal Gadot

4) Louis C.K.

5) Bill Skarsgård

6) Millie Bobby Brown

7) Tom Holland

8) Kaley Cuoco

9) Saoirse Ronan

10) Jason Momoa

رویدادهای ورزشی

1) Wimbledon

2) Super Bowl

3) Mayweather vs McGregor Fight

4) Tour de France

5) World Series

6) Australian Open

7) US Open

8) FIFA Confederations Cup

9) NBA Playoffs

10) UEFA Champions League

آهنگ‌ها / ترانه‌ها

1) Despacito

2) Shape of You

3) Perfect

4) Havana

5) Look What You Made Me Do

6) HUMBLE.

7) Versace on the Floor

8) Closer

9) Bad and Boujee

10) Rockstar

موسیقی‌دان‌ها و گروه‌های موسیقی

1) Ariana Grande

2) Linkin Park

3) Lady Gaga

4) Mariah Carey

5) Ed Sheeran

6) Travis Scott

7) Kendrick Lamar

8) Lil Pump

9) Katy Perry

10) Cardi B

