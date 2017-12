عرضه عنوان Ni no Kuni II: Revenant Kingdom برای دومین بار به تعویق افتاد

شرکت Bandai Namco امروز تاخیر در عرضه عنوان نقش‌آفرینی Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom را تایید کرد. این بازی ابتدا برای عرضه در تاریخ 19 ژانویه (جمعه، ۲۹ دی ۱۳۹۶) برنامه‌ریزی شده بود اما به دلیل نیاز تیم سازنده به کمی زمان اضافه جهت رفع اشکال و بهینه‌سازی‌های بیشتر تاریخ جدید 23 مارس (جمعه، ۳ فروردین ۱۳۹۷) برای عرضه بازی در نظر گرفته شده است.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از DSOGaming، رئیس و مدیر اجرایی استودیو Level-5 آقای آکهیرو هینو در مورد این تاخیر اعلام کرد: "در تلاش برای ارائه همواره نوآوری‌های تازه به بازیکنان، ما حالت‌های بازی جدید را به Ni No Kuni II اضافه کرده‌ایم که حالت "حمله و پادشاهی" یکی از آنهاست. برای اطمینان از اینکه همه چیز به خوبی کار می‌کند و مهم‌تر از همه اینکه همه چیز به اندازه کافی سرگرم‌کننده و در حد استانداردهای کیفی Level 5 و Bandai Namco قرار دارد، باید اعلام کنم که عرضه Ni No Kuni II: Fate of a kingdom را می‌توانیم در تاریخ 23 مارس جشن بگیریم. به نمایندگی از تمام اعضای تیم Level-5 از شما بخاطر صبوری و حمایت‌هایتان سپاسگذارم."

این دومین بار است که عرضه Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom به تعویق می‌افتد. اولین بار در ماه جولای بود که با اعلام Bandai Namco عرضه بازی از نوامبر 2017 به ژانویه 2018 موکول شد.

Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom داستان پادشاهی را دنبال می‌کند که تاج و تخت خود را از دست داده و در سفر جدید خود به‌دنبال پایه‌گذاری یک امپراطوری شخصی و متحد کردن دنیا است. در این قسمت یک سیستم مبارزه جدید برای نبردهای پویا معرفی می‌شود. بازیکنان می‌توانند در دنیایی زیبا و خلاقانه به گشت‌و‌گذار بپردازند و داستانی جذاب را در قالب یک عنوان نقش‌آفرینی منحصر به فرد دنبال کنند.

منبع متن: pardisgame