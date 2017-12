ممکن است The Last of Us Part 2 در سال ۲۰۱۸ منتشر نشود

عنوان The Last of Us Part 2 یکی از مورد انتظار ترین بازی هایی است که در دست توسعه و ساخت قرار دارد. چیزی که همه ما دوست داریم در مورد آن بشنویم این است که این بازی در سال ۲۰۱۸ به انتشار برسد اما به نظر می رسد این اتفاق عملی نخواهد شد. نسخه […]

عنوان The Last of Us Part 2 یکی از مورد انتظار ترین بازی هایی است که در دست توسعه و ساخت قرار دارد. چیزی که همه ما دوست داریم در مورد آن بشنویم این است که این بازی در سال ۲۰۱۸ به انتشار برسد اما به نظر می رسد این اتفاق عملی نخواهد شد.

نسخه اول این بازی یکی از بهترین بازی های انحصاری نسل قبل بود که توسط سونی بر روی پلی استیشن ۳ به انتشار رسید. حال که نسخه دوم آن توسط تیم سازنده تایید شده است، همه ما دوست داریم هر چه زودتر به تجربه این بازی بزرگ بپردازیم اما بحث های پیش آمده نشان میدهد که این بازی هنوز راه زیادی تا انتشار در پیش رو دارد. بسیاری از کاربران و کارشناسان حوضه بازی های رایانه ای عقیده دارند که این بازی تا قبل از سال ۲۰۱۹ منتشر نخواهد شد و حال با وجود مسائل و بحث هایی که به وجود آمده، به نظر می رسد این مهم یعنی انتشار بازی در سال ۲۰۱۹ گزینه محتمل تری خواهد بود که به صورت رسمی هم نشانه هایی از آن پیدا شده است.

تا قبل از این خبر های ضد و نقیض زیادی پیرامون انتشار این بازی در سال ۲۰۱۹ شنیده بودیم اما امروز بیان این نکته از طرف خود وبلاگ رسمی پلی استیشن انجام شد. به طور شفاف تر اگر بخواهم اعلام کنم، باید اشاره کنم که در رای گیری که از طرف این وبلاگ و برای انتخاب مورد انتظار ترین بازی سال انجام شد، عنوان The Last of Us 2 در میان نامزد های مورد انتظار ترین بازی سال ۲۰۱۹ حضور نداشت و جای آن با دیگر بازی های نامزد شده در این دسته بندی پر شده بود.

البته این که عنوان The Last of Us 2 در میان نامزد های مورد انتظار ترین بازی سال ۲۰۱۸ در وبلاگ رسمی پلی استیشن دیده نشده، عجیب به نظر می رسد؛ نه تنها به دلیل این که این بازی بزرگ ترین بازی انحصاری پلی استیشن ۴ خواهد بود، بلکه به این دلیل که این بازی در سال ۲۰۱۶ در این دسته قرار داده شده بود. چه چیزی باعث شده که سونی نظر خود در رابطه با زمان انتشار این بازی را تغییر دهد؟ جواب این سوال ساده است. احتمالا زمانی که آن ها برای انتشار این بازی پیش بینی کرده بودند، عملی نخواهد شد و کار ساخت این بازی تا قبل از سال ۲۰۱۹ به پایان نخواهد رسید.

زمانی که در این رابطه از جاستین ماسینگُل (Justin Massongill)، مدیر یکی از رسانه های اجتماعی سوال شد، وی به این نکته اشاره کرد که این بازی به این دلیل از این دسته بندی حذف شده است که در سال قبل این جایزه را تصاحب کرده بود. وی در این زمینه افزود:

شما احتمالا متوجه تغییری بزرگ در دسته بندی “مورد انتظار ترین بازی سال” شده اید. از آن جایی که عنوان The Last of Us Part II به دنبال معرفی اش در سال گذشته، تروفی پلاتینیوم در این دسته بندی را دریافت کرد، واجد شرایط برای قرار گرفتن و نامزد شدن در این دسته بندی نبود.

به هر حال اگر چنین بحث هایی نیز به وجود نمی آمد، بسیاری از ما انتظار عرضه این بازی در سال ۲۰۱۸ را نداشتیم. به دلیل این که همانطور که از اخبار این بازی نیز می توان فهمید، این بازی هنوز به صورت تکه هایی نامرتب پازلی است که تا مرتب شدت آن زمان زیادی باقی مانده است. جدای از این که این بازی مورد انتظار تمامی کاربران پلی استیشن ۴ است، اما نباید برای تجربه آن عجله کرد. چرا که اگر بخواهیم واقع بین باشیم، باید به خاطر بسپاریم که هر چه تیم سازنده زمان بیشتری در اختیار داشته باشد، طبیعتا با بازی بهتری مواجه خواهیم شد.

منبع متن: gamefa