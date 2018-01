Michael Pachter: عنوان Elder Scrolls 6 در سال ۲۰۱۸ عرضه می شود

Michael Pachter یکی از مشهورترین تحلیل گران صنعت بازی های ویدیویی در تازه ترین مصاحبه خود اعلام کرده است که وی گمان می کند بتزدا کار ساخت عنوان The Elder Scrolls 6 را آغاز کرده و ممکن است این عنوان را در کنفرانس E3 2018 رسما معرفی کند. همه ما کم و بیش از این […]

همه ما کم و بیش از این موضوع آگاه هستیم که The Elder Scrolls 6 بالاخره ساخته می شود و شرکت بتزدا نیز هیچ گاه آن را تکذیب نکرده بلکه به این نکته اشاره کرده است که آن‌ها قصد دارند فعلا بر روی پروژه‌های دیگر خود تمرکز کنند. حال آقای Michael Pachter در جدید ترین مصاحبه خود اعلام کرده است که به نظر وی The Elder Scrolls 6 احتمالا در سال ۲۰۱۸ توسط بتزدا معرفی و عرضه می شود. البته آقای Pachter به این نکته نیز اشاره کرد که ممکن است پیش بینی وی درست نباشد اما با اطمینان اعلام می کند که این بازی هم اکنون توسط بتزدا در دست ساخت است:

من شخصا فکر می کنم که بتزدا در حال حاضر بر روی ساخت عنوان The Elder Scrolls 6 کار می کند. هنگامی که سال گذشته من این موضوع را مطرح کردم، پیت هاینس گفت که این عنوان در سال ۲۰۱۷ منتشر نمی شود. پس گمان می کنم آن‌ها در E3 2018 عنوان The Elder Scrolls 6 را رسما معرفی کرده و همین امسال(۲۰۱۸) نیز آن را عرضه خواهند کرد. اگر من اشتباه کنم و The Elder Scrolls 6 امسال منتشر نشود سال آینده نیز همین حرف را تکرار می کنم اما موضوع مهم این است که این عنوان هم اکنون در دست ساخت می باشد.