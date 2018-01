کارگردان The Last Guardian اشاره به پروژه جدید خود دارد

بتازگی تصویری در صفحه توئیتر استودیوی genDESIGN منتشر شده که خبر از ساخت عنوانی جدید به کارگردانی Fumito Ueda می‌دهد. آیا شاهد ساخت دنباله Shadow of the Colossus خواهیم بود، و یا اینکه با عنوانی کاملا جدید روبرو هستیم؟ بتازگی و طی پستی، توسعه‌دهنده ژاپنی genDESIGN تصویری منتشر کرده است که می‌تواند برای طرفداران عناوینی همچون The Last Guardian […]

بتازگی و طی پستی، توسعه‌دهنده ژاپنی genDESIGN تصویری منتشر کرده است که می‌تواند برای طرفداران عناوینی همچون The Last Guardian و Shadow of the Colossus جالب باشد. این استودیو در صفحه توئیتر خود از لوگویی طلایی استفاده کرد، و تصویری منتشر نمود که تائید می‌کند آن‌ها در حال کار برروی پروژه جدیدی هستند. در ادامه می‌توانید این تصویر را مشاهده کنید:

تصویر انتشار یافته کاملا مبهم است، اما تعدادی از طرفداران هم‌اکنون در حال کند و کاو و رمزگشایی آن هستند تا دریابند این تصویر چه مفهومی می‌تواند داشته باشد. عده‌ای تصور می‌کنند این بازی دنباله‌ای بر Shadow of the Colossus خواهد بود، در عین حال نیز سایر افراد دختر موجود در تصویر را به دختری که در لوگوی استودیو به آسمان نگاه می‌کند، تشبیه می‌کنند. گمانه‌زنی‌های بالا ممکن است درست نباشند، اما دور از ذهن نیز بنظر نمی‌رسند.

استودیوی genDESIGN توسط آقای Fumito Ueda، طراح و کارگردان عناوینی همچون Shadow of the Colossus، Ico و The Last Guardian تاسیس شد. این استودیو در تابستان ۲۰۱۴ آغاز به کار کرد و توسعه‌دهندگان آن متشکل از اعضای تیم‌های Ico و Shadow of the Colossus هستند. اولین پروژه آن‌ها ادامه ساخت عنوان The Last Guardian بود، که در نهایت در سال ۲۰۱۶ به بازار عرضه شد. هم‌اکنون بنظر می‌رسد که استودیو در حال کار برروی اولین پروژه مستقل خود است، و رابطه نزدیک آن‌ با شرکت سونی احتمالا به این معنی خواهد بود که آن‌ها نیز به نحوی در ساخت بازی دخیل باشند. این اولین باری نیست که آقای Ueda به پروژه بعدی خود اشاره می‌کند. او در ماه مِی سال گذشته با مجله Forbes در مورد برنامه‌های آتی‌اش صحبت نمود:

نمی‌توانم در مورد جزئیات پروژه بعدی‌ام صحبت کنم، اما… Shadow of the Colossus بواسطه تجربیات کسب شده از Ico ساخته شد، حرکت از دنیایی بسته به سمت جهانی باز. زمانی که کار برروی Shadow of the Colossus به اتمام رسید، به این فکر افتادم که شاید باری دیگر به سمت عنوانی جهان‌باز بروم، و شاید هم باید مجدد به دنیایی محدود و بسته بازگردم و تجربیات خود را در آن کامل‌تر کنم. این نقطه شروع شکل‌گیری The Last Guardian بود… هم‌اکنون پس از سال‌ها تلاش، پروژه ساخت The Last Guardian به پایان رسیده. شاید باری دیگر به عنوانی با تم Shadow of the Colossus بازگردم.

در نهایت مجدد لازم بذکر است که حدس و گمانه‌زنی‌های طرفداران ممکن است کاملا درست و صحیح باشند!

