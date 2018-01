موارد زیادی در God of War تغییر کرده‌اند. استودیوی Sony’s Santa Monica مبارزات آن را بازسازی نموده، به سمت اساطیر نورس رفته و روایت داستانی را به مسیر متفاوتی برده است. این‌ها قابل توجه‌ترین تغییرات بازی هستند اما حالا کریتوس به روش‌های دیگری هم کاوش می‌کند و قایق را برای گشت‌وگذار در سرزمین اسکاندیناوی مورد استفاده قرار می‌دهد. با این وجود که چنین چیزی در بازی‌های ویدیویی یک انقلاب نیست، ولی دلیل وجودشان در God of War و نحوه بهبود داستان‌سرایی آن‌ها شاید باعث تعجب شما شود.

کریتوس و آرتئوس به همان دلیل از قایق استفاده می‌کنند که ما این تجهیزات را در زندگی واقعی مورد استفاده قرار می‌دهیم: آن‌ها نمی‌توانند تا جایی که می‌خواهند بروند شنا کنند. با وجود تجربه محدود کریتوس طی نسخه‌های قبلی در شنا، این‌بار در God of War چنین کاری را انجام نخواهد داد. کوری بارلوگ، کارگردان ارشد God of War، در رابطه با دلیل این موضوع گفت:

"برنامه‌نویسان با شروع بررسی خود به من گفتند اگر بخواهیم حالت 3D شنا کردن عالی باشد و شخصیتی را مناسب با 3D شنا خلق کنیم، سرمایه بسیار زیادی نیاز خواهیم داشت."

در نهایت، تیم سازنده تصمیم گرفت منابع را در زمینه‌های دیگری مورد استفاده قرار دهد. آن‌ها شنا کردن را رها کردند تا با چالش رقابت با عناوین قابل توجه دیگر مواجه شوند. با این حال، کریتوس و آرتئوس همچنان برای گذر از آب به یک راه نیاز داشتند:

"من شروع به تحقیق در رابطه با ایده قایق بادبانی بزرگ وایکینگ کردم و فهمیدم واقعا می‌توان روایت داستانی را از طریق آن ادامه داد. شما می‌توانید پیاده‌روی را کاهش دهید و شیوه گام برداشتن و نحوه تعامل را در این زمینه با تغییر مواجه کنید. تمام این موارد را نمی‌توانستیم در موقعیتی دیگر به‌دست آوریم."

اینکه دو نفر را درون یک قایق کوچک، نزدیک یکدیگر قرار دهیم هم دارای ساختار دراماتیک چشمگیری بود. اگر اطراف آن‌ها را آب پر کرده باشد، نمی‌توانند از تعامل با هم دوری کنند و در صورتی که تلاش‌ خود را انجام دهند و چیزی به یکدیگر نگویند، سکوت آن‌ها می‌تواند معنادار باشد. تیم سازنده امیدوار است با نشان دادن چنین لحظاتی در طول بازی، دیدگاه متفاوتی را نسبت به رابطه کریتوس و پسرش ارائه دهند. کوری بارلوگ می‌گوید:

"خیلی خوب از آب در آمد اما رک بگویم، این ایده تا مدت زیادی در میان تیم محبوب نبود. تا حدی که اگر یک بحث‌ و گفت‌وگوی طولانی در رابطه با وسعت و سرزمین God of War داشتیم، یک نفر می‌گفت "خب، پس حالا دیگر قایق را حذف کنیم!" من معتقدم آن‌ها به همان اندازه‌ای که من خواستار توانایی شنا کردن کریتوس بودم، چنین چیزی را می‌خواستند اما عدم وجود این مورد را زودتر از آن‌ها پذیرفتم ولی انجام این کار، پیروزی بزرگ‌تری است."

در حالی که یک قایق می‌تواند ابزار خوبی برای روایت داستانی باشد، ما هنوز چیز زیادی از نحوه اجرای آن در بازی ندیده‌ایم اما قطعا بازیکنان در نسخه نهایی فرصت زیادی برای تجربه آن خواهند داشت. هنگامی که GameInformer طی مصاحبه اختصاصی خود با کوری بارلوگ از او در رابطه با مدت زمان وجود قایق در بازی پرسید، پاسخ کامل وی این بود:

"من فقط دارم حدس می‌زنم اما 25 الی 30 درصد از سطح وسعت بازی مربوط به قایق است. دقیق نمی‌دانم، شاید همان 25 درصد باشد."

در حالی که این فقط مقدار تخمینی وجود قایق در بازی است، مشخصا بازیکنان باید انتظار داشته باشند قایق‌ها فقط برای میان‌ پرده‌های سینمایی نیستند و در God of War فراتر از آن خواهد بود.

در نهایت اگر بخواهید به سوی دریا بروید، چگونه شروع می‌کنید؟ اول از همه نیازی نیست که برای تهیه یک قایق، خط ساحلی را تا مدت زیادی مورد بررسی قرار دهید. وقتی به آن‌ها نیاز داشته باشید، همیشه در اطراف‌تان وجود دارند. در نتیجه، کریتوس و آرتئوس قایق‌های مختلفی را راه می‌اندازند بنابراین یک کشتی مخصوص نخواهید داشت و با پیشرفت خود هیچ ارتقا یا بهبودی دریافت نمی‌کنید. این فقط یک وسیله کاربردی است که کریتوس و آرتئوس وقتی در دسترس‌شان باشند، آن را برای سفر مورد استفاده قرار می‌دهند. همچنین در حالی که سفر با قایق بخشی از God of War است، المان‌های زیادی را در بر نخواهد داشت:

"این یک شبیه‌ساز قایقرانی یا یکی از نقاط کانونی بازی نیست. همانند اسب‌ها در The Last of Us، قایق‌ها هم در God of War فقط برای حرکت در شرایط لازم استفاده می‌شوند. فقط همین؛ آن‌طور که نیست که بخواهید مثلا اسب‌ها را پرورش دهید یا هر چیزی شبیه به آن!"

با توجه به اینکه استفاده از قایق نسبت به تجربه‌های سنتی نسخه‌های گذشته کاملا غریب و متفاوت است، طرفداران کنجکاوند بدانند این روش جدید حمل‌ونقل چگونه پا به این فرانچایز می‌گذارد اما به یاد داشته باشید این فقط یکی از تغییرات بسیار زیاد God of War بوده و باید منتظر بمانیم تا ببینیم عناصر جدید چگونه هویت جدیدی برای God of War خلق می‌کنند.

در آخر دیدگاه شما در مورد ویژگی‌های جدیدِ God of War چیست؟

منبع متن: pardisgame