فیلم جدید شرکت سونی یعنی Jumanji: Welcome to the Jungle که ریبوت سری فیلم Jumanji می‌باشد، هنوز هم در باکس آفیس بسیار عالی عمل می‌کند. در طی روز‌های 12 تا 14 ژانویه، این فیلم موفق به فروش 27 میلیون دلاری و تسخیر رتبه‌ی اول باکس آفیس در کشورهای ایالات متحده‌ی آمریکا و کانادا شد.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از وب سایت گیم اسپات، فیلم Jumanji: Welcome to the Jungle پس از 4 هفته از اکران خود موفق به فروش 283.2 میلیون دلاری در قاره‌ی آمریکای شمالی و فروش 383 میلیون دلاری در بیرون از آمریکای شمالی دست یافته که جمعا می‌شود فروش کل 666.2 میلیون دلاری که نسبت به بودجه‌ی ساخت 90 میلیون دلاری خود یک سوددهی بسیار عالی و یک موفقیت را در زمینه‌ی فروش تجربه می‌کند.

فیلم Jumanji: Welcome to the Jungle توسط جیک کاستن کارگردانی شده است. جیک کاستن پسر نویسنده و کارگردان فیلم Star Wars لارنس کاسدان است. اولین نسخه از فیلم Jumanji در حدود 22 سال پیش و به نقش آفرینی بازیگرانی همچون رابین ویلیامز و کریستین دانست، اکران شد. داستان این فیلم درباره‌ی چهار نوجوان است که در یک بازی ویدیویی گیر کرده و تبدیل به قهرمانان این بازی می‌شوند. دواین "راک" جانسون، جک بلک، کوین هارت، کارن گیلن و نیک جوناس از بازیگرانی هستند که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

در چهار رتبه‌ی بعدی فیلم جدید استیون اسپیلبرگ با نام The Post و با فروش 18.6 میلیون دلاری، فیلم The Commuter با هنرنمایی لیام نیسون و با فروش 13.5 میلیون دلاری، فیلم ترسناک Insidious: The Last Key با فروش 12.1 میلیون دلاری و فیلم The Greatest Showman با هنرنمایی و با فروش 11.8 میلیون دلاری به ترتیب در رتبه‌های دوم تا چهارم قرار گرفتند.

شما در زیر می‌توانید 10 فیلم پر فروش این آخر هفته را مشاهده کنید:

1- Jumanji: Welcome to the Jungle -- $27 million

2- The Post -- $18.6 million

3- The Commuter -- $13.5 million

4- Insidious: The Last Key -- $12.1 million

5- The Greatest Showman -- $11.8 million

6- Star Wars: The Last Jedi -- $11.3 million

7- Paddington 2 -- $10.6 million

8- Proud Mary -- $10 million

9- Pitch Perfect 3 -- $5.7 million

10- Darkest Hour -- $4.5 million

