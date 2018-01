جدول فروش UK: بازی Gta v در صدر جدول

بازی Grand Theft Auto V یکی از مشهور ترین بازی های ویدیویی در جهان است. این بازی برای ماه ها در لیست پرفروش ترین بازی های ویدیویی در بریتانیا قرار داشت. پس از یک مبارزه دائمی، محصول شرکت راک استار، بازی Gta V موفق به بازپس گرفتن رتبه اول جدول پرفروش ترین ها شد. این بدان معنی […]

بازی Grand Theft Auto V یکی از مشهور ترین بازی های ویدیویی در جهان است. این بازی برای ماه ها در لیست پرفروش ترین بازی های ویدیویی در بریتانیا قرار داشت. پس از یک مبارزه دائمی، محصول شرکت راک استار، بازی Gta V موفق به بازپس گرفتن رتبه اول جدول پرفروش ترین ها شد. این بدان معنی است که این بازی از بازی های محبوب این منطقه مانند بازی های of Duty: WWII و FIFA 18 پیشی بگیرد.

آخرین باری که این عنوان در صدر جدول پرفروش ترین ها قرار داشت ماه ژوئن سال ۲۰۱۷ بود، کمی بعد، این بازی در لیست پرفروش ها پسرفت داشت و رتبه اش پایین آمد. این هفته ۱۴ امین هفته ای است که این بازی در صدر جدول فروش قرار دارد.

با توجه به جزئیات، بازی GTA V از زمان منتشر شدن‌اش تاکنون خود را از لیست ۴۰ بازی پرفروش جدا نکرده است. این بازی ۲۲۶ هفته در لیست پرفروش ترین ها قرار داشته است که ۱۲۳ هفته از آن را در ۵ بازی پرفروش قرار داشته است. این هفته، Call of Duty: WWII در رتبه دوم قرار گرفت، و همچنین بازی فیفا ۱۸ از رتبه اول به رتبه سوم تنزل پیدا کرد.

۵ بازی پرفروش هفته با بازی های Assassin’s Creed: Origins و Mario Kart 8 Deluxe، کامل میشود، همچنین بازی Mario Kart 8 Deluxe موقعیت های زیادی را طی کرد تا از رتبه ۱۲ به رتبه ۵ برسد.

در حالی که شرکت های اکتیویژن و الکترونیک آرتز در سال ۲۰۱۷ بازار بازی های ویدیویی فیزیکی در انگلیس را تصرف کرده بودند، GTA V سومین بازی پرفروش فیزیکی در اروپا در طول سال گذشته بود. این عنوان هنوز هم به دلیل وجود بخش آنلاین اش، به طور پیوسته محتوای جدیدی دریافت می‌کند.

۱. Grand Theft Auto V

۲. Call of Duty: WWII

۳. FIFA 18

۴. Assassin’s Creed Origins

۵. Mario Kart 8 Deluxe

۶. PlayerUnknown’s Battlegrounds

۷. Star Wars Battlefront II

۸. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

۹. Forza Motorsport 7

۱۰. Super Mario Odyssey

به گفته تحلیلگر مایکل پکتر، قسمت جدید این مجموعه در سال ۲۰۲۲ منتشر خواهد شد. آیا شما نتایج فروش این هفته را دوست دارید؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

منبع متن: gamefa