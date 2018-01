کارگردان The Last of Us 2 در مراسم DICE سخنرانی خواهد داشت

DICE یکی از مراسم‌های کوچک صنعت بازی‌های ویدیویی محسوب می‌شود اما سخنرانی‌های قوی و محیط بسیار مناسبش برای سازندگان، باعث می‌شود که این مراسم را همانند E3 و PAX جزو بهترین نمایشگاه‌ها در نظر بگیریم.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Polygon، این مراسم که توسط "آکادمی هنر و علوم تعاملی" سازماندهی می‌شود، برای سخنرانی اصلی، فیل اسپنسر، رئیس بخش بازی‌های ویدیویی Microsoft را در نظر گرفته است اما AIAS امروز اعلام کرد سخنرانان دیگری نیز در این همایش شرکت خواهند کرد.

"نیل دراکمن" کارگردان ارشد عناوین The Last of Us 1،2 و Uncharted 4 در این مراسم به "دن تراچنبرگ" (Dan Trachtenberg) کارگردان قسمت "Playtest" سریال محبوب Black Mirror ملحق خواهد شد تا در مورد "روند خلاقانه ساخت تجربه‌های شخصیت-محور در مورد بازی‌های ویدیویی" صحبت کند.

تهیه‌کننده ارشد و طراح Cuphead نیز در مورد ساخت این بازی و سختی‌هایش نکته‌هایی را به اشتراک خواهد گذاشت.

"مورین فن" (Maureen Fan) رئیس استودیو Baobab که در ساخت بازی‌های واقعیت‌مجازی فعالیت دارد در مورد روایت داستان در این دستگاه‌ها می‌گوید و از ماموریتش برای "ساخت یک تجربه شبیه به فیلم و ساخت انگیزه زندگی واقعی" صحبت‌هایی را ارائه خواهد داد.

از استودیوهای Bossa و Ubisoft نیز سخنرانانی در مراسم حضور دارند. همایش DICE از 30 دی تا 2 بهمن در لاس‌وگاس برگزار خواهد شد.

منبع متن: pardisgame