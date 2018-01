نسخه فیزیکی Life is Strange: Before the Storm به همراه قسمت اضافه تایید شد

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از VideoGamer، شرکت Square Enix به صورت رسمی اعلام کرد عنوان سریالی Life is Strange: Before the Storm در تاریخ 18 اسفند در قالب دو نسخه Vinyl و محدود به صورت فیزیکی منتشر خواهند شد. همچنین قسمتی اضافه‌‌ به عنوان یک خداحافظی با این بازی سریالی در تاریخ 15 اسفند به صورت دیجیتالی برای سه پلتفرم PC،Xbox One و PS4 منتشر خواهد شد.

نسخه محدود این بازی به غیر از همه قسمت‌های این عنوان شامل یک کتاب‌هنری(Artbook) و موسیقی‌ متن بازی نیز می‌‌شود، در حالی که نسخه Vinyl که مخصوص فروشگاه آنلاین Square Enix می‌باشد، به غیر از موارد نسخه محدود شامل یک ست Vinyl از موسیقی متن نیز خواهد بود.

به عنوان اطلاعات بیشتر باید بگوییم، همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، نسخه فیزیکی بازی شامل یک Mixtape Mode دیجیتالی خاص، پک لباس و قسمت اول Life is Strange خواهد شد. کسانی که این بازی را پیش‌خرید کنند مجسمه‌ای از «کلوئی» و «ریچل» دریافت می‌کنند.

نسخه محدود با 34.99 پوند و نسخه Vinyl با 59.99 پوند به فروش خواهد رسید.

منبع متن: pardisgame