گزارش ماه دسامبر NPD | اکس باکس بالاتر از پلی استیشن و سوییچ بالاتر از هر دو

گروه NPD گزارش ماه دسامبر خود را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، NPD مدعی است که عضو جدید خانواده‌ی نینتندو، نینتندو سوییچ، پر فروش ترین کنسول این ماه بوده است. اکس باکس بعد از نینتندو و به دنبال آن پلی استیشن مقام‌های دوم و سوم را در ماه دسامبر اختیار کردند. دسامبر یکی از […]

گروه NPD گزارش ماه دسامبر خود را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، NPD مدعی است که عضو جدید خانواده‌ی نینتندو، نینتندو سوییچ، پر فروش ترین کنسول این ماه بوده است. اکس باکس بعد از نینتندو و به دنبال آن پلی استیشن مقام‌های دوم و سوم را در ماه دسامبر اختیار کردند.

دسامبر یکی از فعال‌ترین ماه‌ها در زمینه‌ی بازی و سخت افزارها و نرم افزارهای آن است. در سال عرضه‌ی بزرگ نینتندو سوییچ آن چه در این ماه دیده شد آن است که کاربران آمریکای شمالی و بازی بازان این منطقه مشتاقانه به دنبال این کنسول هستند. با احتساب فروش این کنسول در ماه دسامبر، نینتندو سوییچ مجموعاً موفق به فروش بیش از ۱۰ میلیون دستگاه در سال ۲۰۱۷ میلادی شد. این عدد مهر تأییدی بر ادعاهای بی‌شماری است که در سایت‌ها و فروم های متعدد شاهد آن بودیم. نینتندو در حال بازگشت به مبارزه‌ای است که با عرضه‌ی کنسول نه چندان موفق Wii U از آن خارج شده بود.

نینتندو سوییچ انفجاری در دنیای بازی‌ها بود. مردم از زمان عرضه‌ی Wii تا به امروز این طور برای یک کنسول ساخت نینتندو هیجان زده نبوده‌اند. این بار نه تنها نینتندو سوییچ دارای بازی‌های فرست پارتی (First Party) بسیار قوی است بلکه توسعه دهندگان عناوین ترد پارتی (Third Party) نیز به انتشار بازی‌های خود بر روی سوییچ علاقه نشان می‌دهند و برای این که عناوین خود را زودتر از دیگر توسعه دهندگان بر روی سوییچ منتشر کنند سر و دست می‌شکنند. علاوه بر مجموعه‌ای از بازی‌های منتشر شده برای سوییچ، هر روز عناوین جدیدی برای آن معرفی و یا منتشر می‌شود تا دل کاربران سوییچ تنها به انحصاری‌های نینتندو خوش نباشد. اما این پایان ماجرا نیست و باید دید که نینتندو می‌تواند موقعیت فعلی خود را در ماه‌های آینده نیز حفظ کند یا خیر. دور از انتظار نیست که سوییچ، تاج پادشاهی را در ماه‌های آینده نیز از آن خود کند.

از روز اول آغاز نسل هشتم کنسول‌های خانگی، کنسول اکس باکس وان به دفعات از پلی استیشن ۴ سونی عقب افتاده است. در حال حاضر پلی استیشن ۴ سونی با فروش نزدیک به ۷۵ میلیون دستگاه برنده‌ی این رقابت بوده است و به نظر می‌رسد که سونی در بخش فروش ۲ بر ۱ از مایکروسافت جلو افتاده است؛ گر چه مایکروسافت آمار فروش داخلی و رسمی خود را منتشر نمی‌کند. اما اوضاع در ماه دسامبر برای اکس باکس وان و مایکروسافت متفاوت بوده است و با اضافه شدن عضو جدید خانواده‌ی اکس باکس (اکس باکس وان اکس) به آن‌ها وضعیت برای مایکرو کمی بهتر شده است. با عرضه‌ی این کنسول در ماه‌های آخر ۲۰۱۷ و نبود سخت افزاری جدید در خانواده‌ی سونی، مایکروسافت موفق شد تا افراد بیشتری را در این ماه مهم به کنسول های خود جذب کند و اکس باکس وان در ماه دسامبر توانست از پلی استیشن ۴ پیشی بگیرد. اما جدا از این موضوعات سونی و مایکروسافت قطعاً مشغول تمرکز و برنامه ریزی برای آینده‌ی کنسول‌های خود هستند. پیروزی سوییچ در ماه دسامبر زنگ خطری برای آن‌ها بود تا با جدیت بیشتری این رقابت را دنبال کنند. جدیتی که مطمئناً به نفع کاربران تمامی کنسول‌ها و منجر به بالاتر رفتن سطح خدمات و محصولات می‌شود. سوییچ رفیب خطرناکی است و علاوه بر ویژگی های منحصر به فرد خود با نشر عناوینی چون Mario Odyssey و The Legend of Zelda Breath of The Wild هر روز خطرناک‌تر از دیروز می‌شود.

منبع متن: gamefa