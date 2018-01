شما با تهیه این بسته گسترش دهنده می توانید چندید ساعت به تجربه خود از این بازی اضافه کنید و با انجام مراحل جدید و همینطور دریافت آیتم های جدید، بخش های تازه ای از این بازی را تجربه کنید. با انتشار بسته گسترش دهنده The Hidden Ones، در روز های پیش رو، بازی بازان […]

شما با تهیه این بسته گسترش دهنده می توانید چندید ساعت به تجربه خود از این بازی اضافه کنید و با انجام مراحل جدید و همینطور دریافت آیتم های جدید، بخش های تازه ای از این بازی را تجربه کنید.

با انتشار بسته گسترش دهنده The Hidden Ones، در روز های پیش رو، بازی بازان و طرفداران این عنوان می توانند به جست و جو در محیط های جدیدی از این بازی بپردازند و تجربه ماجراجویی های جدیدی با شخصیت Bayek داشته باشند. در جلسه پرسش و پاسخی که یوبیسافت برگزار کرد، ما توانستیم اطلاعات و جزئیات بسیار زیادی از این بسته گسترش دهنده به دست آوریم که از جمله این اطلاعات جدید می توان به این اشاره کرد که بسته گسترش دهنده یاد شده در منطقه ای به نام Sinai جریان خواهد داشت. Sinai یک منطقه کوهستانی است که توسط نظامیان رومی اشغال شده است و کنترل آن از دست مصریان و افراد بومی خارج شده است.

در این بسته گسترش دهنده بازی بازان همچنان کنترل Bayek را بر عهده خواهند داشت. علاوه بر آن بازی بازان با توانایی ها، ابزار ها و سلاح های جدید رو به رو خواهند بود که در کنار آن ها می توانند ۵ سطح دیگر نیز پیشرفت کنند و به سطح ۴۵ برسند. دیگر جزئیات اشاره شده در این جلسه پرسش و پاسخ این بود که بازی بازان می توانند هر زمان که خواستند به این بسته گسترش دهنده دسترسی داشته باشند و برای تجربه آن نیز لازم نیست که حتما مراحل بازی اصلی را به اتمام برسانند، اما یوبیسافت به ما پیشنهاد داده که برای انجام این بسته گسترش دهنده، سطحی نزدیک به سطح ۴۰ داشته باشیم تا برای انجام مراحل بسته گسترش دهنده The Hidden Ones با مشکل رو به رو نشویم.

شما در ادامه می توانید بخش هایی از این جلسه پرسش پاسخ را که به صورت خلاصه برایتان آماده کرده ایم را مشاهده کنید. لازم به ذکر است که بار دیگر اعلام کنم که شما با دریافت این بسته گسترش دهنده می توانید یک داستان جدید را تجربه کنید و به خرید یا ساخت تجهیزات و سلاح های جدید بپردازید. بسته گسترش دهنده The Hidden Ones بازی Assassin’s Creed Origins در تاریخ ۲۳ ژانویه برابر با سوم بهمن برای تمامی پلتفرم ها در دسترس خواهد بود. در ادامه از شما دعوت می کنم که با بخش هایی از جلسه پرسش و پاسخ یوبیسافت در خصوص این بسته گسترش دهنده، با ما همراه باشید.

آیا ما در این بسته گسترش دهنده همچنان در نقش Bayek به بازی خواهیم پرداخت؟

بله! شما در The Hidden Ones هنوز هم در نقش Bayek به بازی خواهید پرداخت. تمام سیر پیشرفت شما (شامل مهارت ها، ابزار، وسائل، سلاح ها و…) از بازی اصلی، به The Hidden Ones منتقل خواهد شد و شما می توانید در جریان آن به شخصی سازی و ارتقاء Bayek ادامه دهید.

آیا ما شاهد بازگشت شخصیت هایی از بازی اصلی به The Hidden Onesخواهیم بود؟

بله. شما در این بسته گسترش دهنده با چند شخصیت حاضر در بازی اصلی ملاقات خواهید داشت که در کنار آن با شخصیت هایی مخصوص The Hidden Ones نیز رو به رو خواهید شد.

آیا The Hidden Ones به داستان بازی اصلی اضافه خواهد کرد؟ و یا یک داستان جدید را روایت خواهد کرد؟

The Hidden Ones به داستان بازی اصلی اضافه خواهد کرد. این بسته گسترش دهنده چهار سال پس از وقایع Assassin’s Creed Origins، در منطقه ای جدید در دنیای بازی، به نام Sinaï جربان خواهد داشت.

Sinaï یک منطقه کوهستانی است که تحت کنترل شدید نظامیان رومی قرار گرفته است. بازی بازان شاهد اشغال مناطق مختلف توسط نظامیان رومی خواهند بود و با مناطقی رو به رو خواهند شد که تحت نظارت و کنترل شدید این افراد هستند. از جمله این مناطق می توان به بنادر، کمپ ها و ساختمان های تحت نظارت آن ها اشاره کرد که رومیان در آن ها حضور دارند. نظامیان رومی در Sinaï در حال از بین بردن کوهستان های مصر هستند تا کنترل آن ها را از دست مصریان خارج کنند. این مناطق شیب دار فرصت های تازه ای برای انجام حرکات زیبای پارکور است که به سرعت بخشیدن به گیم پلی بازی کمک زیادی می کند و فرصت خوبی است برای نبرد با دشمنان و خطرات چالش برانگیز جدید.

چطور می توان به محتویات The Hidden Ones در بازی دسترسی پیدا کرد؟

زمانی که این بسته گسترش دهنده نصب شد، شما هم می توانید از بخش Quests به آن دسترسی پیدا کنید تا شما را برای انجام مراحل جدید راهنمایی کند، و هم با باز کردن نقشه Atlas و انتخاب گزینه fast travel به منطقه Sinaï سفر کنید. شما همچنین می توانید بین منطقه Sinaï و نقشه اصلی بازی در هر زمان که خواستید سفر کنید.

آیا برای دسترسی پیدا کردن به The Hidden Ones نیاز داریم که بازی اصلی را به اتمام رسانده باشیم؟

خیر. شما برای دسترسی به این بسته گسترش دهنده نیازی به تمام کردن مراحل بازی اصلی ندارید اما ما برای انجام یک تجربه کامل و انجام مراحل جدید این بسته گسترش دهنده، به شما پیشنهاد می کنیم که در سطح ۴۰ قرار داشته باشید.

آیا سطح مهارت های بازی بازان در این بسته گسترش دهنده افزایش خواهد یافت؟

بله. سطح پیشرفت Bayek همچنان ادامه خواهد داشت. سطح مهارت های Bayek که در بازی اصلی تا سطح ۴۰ ادامه پیدا می کرد، در The Hidden Ones تا سطح ۴۵ قابل پیشرفت است.

آیا آیتم های جدیدی برای ساخت وجود خواهد داشت؟

بله ما امکان بهبود ابزار و وسائل مختلف را به بازی بازان داده ایم.

آیا ابزار جدیدی شامل سلاح، لباس و یا وسائل نقلیه جدید در این بسته گسترش دهنده وجود خواهد داشت؟

بله. شما در این بسته گسترش دهنده با چهار سلاح legendary جدید، یک لباس جدید و همینطور یک وسیله نقلیه جدید و همچنین تعداد زیادی سلاح جدید رو به رو خواهید بود که با پیشرفت در داستان The Hidden Ones به آن ها دسترسی پیدا خواهید کرد.

آیا با به اتمام رساندن The Hidden Ones سطح پیشرفت و مهارت های بازی بازان به بازی اصلی بازخواهد گشت؟

بله. زمانی که به بازی اصلی بازگردید، سطح پیشرفت شما در The Hidden Ones به آن اضافه خواهد شد و همچنان با شما خواهد بود.

آیا اگر نسخه season pass بازی را در اختیار نداشته باشیم می توانیم The Hidden Ones را به عنوان یک محتوای الحاقی جدا گانه خریداری کنیم؟

بله شما اگر نسخه اصلی Assassin’s Creed Origins را در اختیار داشته باشید، می توانید The Hidden Ones را به عنوان یک محتوای الحاقی جدا گانه تهیه کنید.

منبع متن: gamefa