Ni No Kuni II: Revenant Kingdom از تکنولوژی Denuvo anti-tamper استفاده نخواهد کرد

Ni No Kuni II: Revenant Kingdom ماه آینده عرضه می‌شود و بر اساس اطلاعاتی که در صفحه فروش آن در Steam قرار گرفته نسخه PC این بازی از Denuvo anti-tamper استفاده نخواهد کرد. سرمایه ساخت این نقش آفرینی مورد انتظار توسط شرکت Bandai Namco تامین شده است. این ناشر برای محافظت از عنوان اخیر خود بر روی PC یعنی بازی Dragon Ball FighterZ از تکنولوژی Denuvo anti-tamper استفاده کرده بود.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از DSOGaming، البته اولین بار نیست که عنوانی از Bandai Namco قرار است بدون پشتیبانی از تکنولوژی‌های ضد نفوذ عرضه شود. Get Even و Project CARS 2 دو عنوان دیگری هستند که اخیرا بدون استفاده از Denuvo عرضه شدند. البته عرضه این بازی‌ها پس از Tekken 7 اتفاق افتاد که خود به Denuvo مجهز بود. به عبارت دیگر Bandai Namco تاکنون بر روی برخی عناوین خاص خود از Denuvo استفاده کرده است.

Bandai Namco تا این لحظه در صفحه فروش Ni No Kuni II: Revenant Kingdom در Steam و اطلاعات حق امتیاز این بازی به تکنولوژی Denuvo anti-tamper هیچ اشاره‌ای نکرده است. پشتیبانی Dragon Ball FighterZ و Tekken 7 از این تکنولوژی امنیتی پیش از موعد عرضه از همین طریق تایید شده بود و البته در اطلاعات Project CARS 2 و Get Even نیز به Denuvo اشاره‌ای نشده بود. به این ترتیب با توجه به این سابقه Bandai Namco می‌توان با اطمینان گفت که Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom از Denuvo استفاده نخواهد کرد.

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom در تاریخ 23 مارس (جمعه، ۳ فروردین ۱۳۹۷) برای دو پلتفرم PlayStation 4 و PC عرضه خواهد شد.

منبع متن: pardisgame