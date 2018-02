تخفیفات این هفته Xbox Live اعلام شد

امروز تخفیفات جدید Xbox Live اعلام شد و دارندگان کنسول‌های Xbox One و Xbox 360 می‌توانند از آن استفاده کنند. با نگاه کردن به این عناوین، در مجموع می‌توان گفت که این تخفیفات راضی کننده هستند و همچنین بهترین زمان برای خرید عناوین شرکت Ubisoft می‌باشد.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از گیم اسپات، از عناوین شرکت Ubisoft که تخفیف خورده‌اند، می‌توان به Assassin’s Creed Origins با قیمت 40 دلار، Steep با قیمت 20 دلار، Ghost Recon: Wildlands با قیمت 24 دلار، Rainbow Six Seige با قیمت 25 دلار، The Division با قیمت 15 دلار و Watch Dogs 2 با قیمت 18 دلار اشاره کرد. همچنین از عناوین غیر Ubisoftی می‌توان Dragon Ball Xenoverse 2 با قیمت 24 دلار و The Sims 4 با قیمت 30 دلار را نام برد.

از سوی دیگر بر روی کنسول Xbox 360 عناوین Assassin’s Creed IV: Black Flag با قیمت 8 دلار، Beyond Good & Evil HD با قیمت 3.30 دلار و Rayman Origins با قیمت 4.50 دلار در دسترس هستند.

این تخفیفات تا 12 فوریه (23 بهمن) بر قرار هستند. شما در زیر میتوانید لیست کامل این تخفیفها را مشاهده کنید: (عناوین ستاره دار برای مشترکین سرویس Xbox Gold در دسترس است)





منبع متن: pardisgame