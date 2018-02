تاریخ انتشار بازی Into the Breach اعلام شد

سرانجام، استودیوی بازیسازی ساب‌ست گیمز (Subset Games)، سازنده بازی FTL: Faster Than Light، تاریخ انتشار جدیدترین بازی خود که با نام Into the Breach شناخته می‌شود را اعلام کرده است که این بازی زودتر از آنچه که فکر می‌کردیم وارد بازار خواهد شد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده در حساب کاربری استودیو نامبرده در شبکه […]

سرانجام، استودیوی بازیسازی ساب‌ست گیمز (Subset Games)، سازنده بازی FTL: Faster Than Light، تاریخ انتشار جدیدترین بازی خود که با نام Into the Breach شناخته می‌شود را اعلام کرده است که این بازی زودتر از آنچه که فکر می‌کردیم وارد بازار خواهد شد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده در حساب کاربری استودیو نامبرده در شبکه اجتماعی توییتر، این بازی در تاریخ سه شنبه ۸ اسفند ماه (۲۷ فوریه ۲۰۱۸ میلادی) برای رایانه‌های شخصی از طریق فروشگاه‌های استیم، GOG و هامبل استور (Humble Store) عرضه خواهد شد.

توییت منتشر شده از سوی استودیوی ساب‌ست گیمز به شرح زیر است:

داستان بازی Into the Breach بیشتر یادآور داستان فیلم Pacific Rim «حاشیه اقیانوس آرام» (یا هر داستان دیگری با مضمون مقابله ربات‌های غول‌پیکر با هیولاهای عظیم‌الجثه) است. زمین توسط موجوداتی غول‌آسا که از زیر زمین می‌آیند، تهدید می‌شود و از ربات‌هایی پیشرفته و بزرگ به منظور مقابله با آن‌ها استفاده می‌شود. بازیکنان می‌توانند که ربات‌های خود را کاملاً شخصی‌سازی کنند و در مبارزاتی نوبتی به رویارویی با دشمنان بپردازند.

با این حال، هر بار که جهان این بازی از خطری مصون می‌ماند، به طور تصادفی چالشی بزرگتر شکل می‌گیرد. اگر شکست بخورید، می‌توانید که چیزهای مختلفی را تقویت کرده و بار دیگر به مقابله با دشمنان بپردازید. به نظر می‌رسد که بازی Into the Breach دارای شکلی بلندتر از سیستم Rogue Like است و قرار است که چالش‌های سخت‌تری در قیاس با بازی FTL: Faster Than Light داشته باشد.

منبع متن: gamefa