از لوازم جانبی Xbox One با طرح Sea of Thieves رونمایی شد

مدت زیادی تا عرضه‌ی بازی جدید استدیو Rare با نام Sea of Thieves باقی نمانده است و شرکت Microsoft قصد دارد با عرضه‌ی دو وسیله‌ی جانبی برای کنسول Xbox One، این رویداد را جشن بگیرد.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از DualShockers، شرکت Microsoft به تازگی هارد درایوی با طرح بازی Sea of Thieves رونمایی کرده که 2 ترابایت حجم دارد و بیش از 50 بازی در آن جا می‌گیرد. این هارد درایو به رنگ بنفش تیره است و بر روی آن علامت اصلی بازی که جمجمه می‌باشد، به چشم می‌خورد. همچنین عبارت Xbox One با رنگ طلایی بر روی آن نوشته شده است. شما با خرید این هارد درایو، یک ماه اشتراک سرویس Xbox Game Pass دریافت خواهید کرد تا به تعداد زیادی بازی به صورت رایگان دسترسی داشته باشید. همچنین به تازگی اعلام شده که بازی‌های انحصاری کنسول Xbox One از روز عرضه در این سرویس در دسترس خواهند بود. همچنین شما به یک سلاح تزئین شده با جواهر در بازی دسترسی خواهید داشت. این هارد درایو در تاریخ 20 مارس 2018 (29 اسفند 1396) در کشورهای آمریکا، کانادا، فرانسه، آلمان و انگلیس و به قیمت 89.99 دار قابل خریداری خواهد بود.

در ماه پیش شرکت Microsoft یک کنترلر را با طرح بازی Sea of Thieves معرفی کرد. حال اکنون از پایه شارژر این کنترلر نیز رونمایی شده که از تاریخ 19 فوریه 2018 (30 بهمن 1396) با قیمت 49.99 دلار در دسترس خواهد بود.

عنوان Sea of Thieves در تاریخ 20 مارس 2018 (29 اسفند 1396) برای پلتفرم‌های Xbox One و PC منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame