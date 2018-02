۵ دلیل که برای آنکه Sea of Thieves می‌تواند یک انحصاری فوق‌العاده برای Xbox باشد

"ترجمه شده از وبسایت cogconnected با اندکی دخل و تصرف"

زمان گذشت و با آهی پر از اندوه آخرین فریادهای خودمان را زدیم، کلاه خودمان را آویزان کرده و با دوستان دزدان دریایی خودمان خداحافظی کردیم. درست است، بتای محدود Sea of Thieves چندی پایان یافت و برای اولین بار پس از مدت‌هاست که حس یک بتای ساده را نمی‌داد و بیشتر یک تجربه همگانی بود. شاید تا عرضه Sea of Thieves تنها چند هفته مانده باشد اما برای آن‌هایی که شانس تجربه چیزی که احتمالا تولدی دوباره برای سازنده‌ی آن یعنی Rare است را داشتند، این صبر دردناک است. با در نظر گرفتن این موضوع بیایید ۵ دلیلی که باید برای Sea of Thieves هیجان‌زده بود را مرور کنیم.

۱- زیبایی

چطور Rare قادر به ساخت چنین چیزی را من درک نمی‌کنم. بازی قطعا احساس خاص (Rare) خودش را می‌دهد: شخصیت‌ها، اشیا و ساختمان‌ها همگی به شکلی هستند که انگار آن جمله معروف بازی‌های عالی Rare مثل Conkers Bad Fur Day، Donkey Kong 64، Banjo Kazooei و غیره را تکرار می‌کنند: «بگذار طوری آن را بسازیم که انتظار می‌رود اما با این حال باز هم شکل عجیب و غریبی داشته باشد.». این بازی چنین سبکی را در نسل فعلی بازی‌ها هم توانسته حفظ کند. به شخصه در هیچ بازی چنین زیبایی از جریان آب را ندیده‌ام. فیزیک‌ آب و نحوه انعکاس نور در آن باورنکردنی است. سبک هنری به تنهایی یکی از بزرگ‌ترین نکات مثبت بازی محسوب می‌شود و Sea of Thieves به طور غافلگیر‌کننده‌ای از لحاظ بصری شما را با خود همراه می‌کند و تجربه دریانوردی را نیز برایتان ماندگار خواهد کرد.

۲- همه چیز در مورد آزادی است

یکی از حقایق مربوط به یک دزد دریایی بودن این است که قانون را زیر پا بگذارید و یک مرد آزاده باشید، انسانی که هیچ چیز جلو دار او نیست. Sea of Thieves می‌خواهد همین آزادی را به ما بدهد، جایی که بازیکنان خودشان تصمیم می‌گیرند که در آن روز صرف نظر از نتیجه، چه کاری می‌خواهند انجام دهند. شما می‌توانید به دنبال گنجینه‌ها باشید، به دزدان دریایی دیگر حمله کنید یا در میخانه با بازیکنان رهگذر به گفتگو بنشینید. البته بازی نهایی هدف‌های مشخصی را هم معرفی می‌کند اما در بتای بازی این آزادی داده شده بود که هر کاری که می‌خواهیم انجام دهیم، درست مثل یک دزد دریایی. در حالی که بسیاری از MMOها در پیروی از این روش شکست می‌خورند، در بتای Sea of Thieves همه چیز درست بود و بازی به طور هیجان‌انگیزی حس یک دزد دریایی بودن را به شما می‌داد.

۳- شوخ‌طبعی

Rare در گذشته بازی‌های فوق‌العاده خنده‌داری ساخته است که معمولا شامل شوخی‌های بزرگ‌سالانه و جُک‌های شیرین نیز می‌شدند. در بتای Sea of Thieves شاهد دیالوگ‌های زیادی نبودیم اما در این بازی اعمال بلندتر از کلمات سخن می‌گویند. این که بتوانید مست شوید، سکندری بخورید و بدون این که کنترلی داشته باشید شروع به هذیان گفتن کنید، حداقل در این بازی بسیار خنده‌دار در آمده است و برای درک آن خودتان باید تجربه‌اش کنید. به این موارد اشکال خنده‌دار ابزار دزدان دریایی مثل شمشیرها، توپ‌های انفجاری و پیستول‌ها را اضافه کنید که همگی با هم بیشتر یک انیمیشن تعاملی پیکسار را شکل می‌دهند تا یک بازی دزد دریایی معمولی که قبلا در دنیای بازی شاهدش بودیم. در حالی که بعضی از بازیکنان احتمالا Sea of Thieves را در زمان عرضه زیادی جدی می‌گیرند، این موضوع را باید به یاد آورد که این بازی (مانند هر بازی دیگر) فقط یک بازی است و شما باید در آن تا می‌توانید تفریح کنید.

۴-تجربه‌ای به‌یادماندنی و دلنشین با دوستان

در حالی که Sea of Thieves گزینه بازی تک نفره را در بتا داشت و احتمالا در بازی کامل هم خواهد داشت، اما بازی به صورت تک نفره در مقابل بازی چند نفره رنگ می‌بازد. بازی با غریبه‌ها شاید سخت باشد اما زمانی که دوستان خودتان را جمع کنید، بازی از یک تجربه ساده چند نفره تبدیل به یکی از مفرح‌ترین لحظاتی می‌شود که شما تا به حال در دنیای بازی تجربه کرده‌اید. تمام آن بی‌تناسبی و عجیب و غریب بودنی که Sea of Thieves نشانتان می‌دهد با گروهی از دوستانتان بسیار مفرح‌تر می‌شود؛ جشن‌های همراه با نوشیدنی‌، کشتی‌رانی‌ها و پرتاب دوستانتان از جنگ‌افزارهای توپی... دزد دریایی بودن در مورد رفاقت و دوستی است و Sea of Thieves به شدت روی این قضیه تمرکز می‌کند، پس حتما باید با دوستانتان بازی کنید.

۵- داستان

بتای بازی آن‌ قدر زود تمام شد که با خودش دردی از جنس ناامیدی از این که دیگر نمی‌توان در نقش یک دزد دریایی بود را به جای گذاشت. Rare تصمیم گرفت که فقط این قسمت از بازی را به ما نشان بدهد و تصور اینکه قرار است بازی نهایی چه تجربه جالبی باشد نیز جذاب است. داستان‌هایی در مورد کِراکِن که در زیر دریا است و اسکلت‌هایی که از ساحل‌ها بیرون می‌آیند شنیده‌ایم، چه کسی می‌گوید داستان‌های مربوط به روح واقعی نمی‌شوند؟ واقعیت این است که ما هیچ ایده‌ای در مورد داستانی که Rare برایمان آماده کرده است نداریم اما صادقانه باید گفت که براساس سرنخ‌هایی که در بتا بدست آوردیم و پتانسیل‌هایی که Rare به طور شگفت‌انگیزی در نسخه بتا آنرا به ما عرضه داشت، صبر کردن برای بخش داستانی سخت است.

آیا شما نیز نسبت به موفقیت Sea of Thieves امیدوار هستید؟ تجربه‌های خود را با ما در میان بگذارید.

مترجم: صدرا شریعتی

منبع متن: pardisgame