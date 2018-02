اکتیویژن تائید کرد: نسخه بعدی Call of Duty توسط استودیوی Treyarch ساخته خواهد شد

با تائید خبر ساخته شدن نسخه بعدی از سری Call of Duty به دست استودیوی تری‌آرک (Treyarch) توسط اکتیویژن (Activision)، همه ذهن‌ها به سمت Call of Duty: Black Ops 4 رفته است! در کنفرانس مالی مربوط به چهارمین سه ماهه سال مالی ۲۰۱۸ شرکت اکتیویژن بلیزرد (Activision Blizzard)، رسماً اعلام شده که یک نسخه جدید […]

با تائید خبر ساخته شدن نسخه بعدی از سری Call of Duty به دست استودیوی تری‌آرک (Treyarch) توسط اکتیویژن (Activision)، همه ذهن‌ها به سمت Call of Duty: Black Ops 4 رفته است!

در کنفرانس مالی مربوط به چهارمین سه ماهه سال مالی ۲۰۱۸ شرکت اکتیویژن بلیزرد (Activision Blizzard)، رسماً اعلام شده که یک نسخه جدید از سری Call of Duty در سال ۲۰۱۸ عرضه خواهد شد.

طبق متن از پیش آماده شده سخنگوی این شرکت، این نسخه از سری در چهارمین سه ماهه سال ۲۰۱۸ (یعنی بین ماه اکتبر تا دسامبر، درست مثل همیشه) در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت و سازنده آن هم استودیوی تری‌آرک، سازنده سری Call of Duty: Black Ops خواهد بود. همچنین گفته شده که شرکت اکتیویژن نمی‌تواند برای انتشار جزئیات جدید از این عنوان در طی کنفرانس‎های مالی آتی، صبر کند.

آخرین باری که استودیوی تری‌آرک به سراغ ساخت یک نسخه از سری Call of Duty رفت، سال ۲۰۱۵ بود که شاهد عرضه عنوان Call of Duty: Black Ops 3 بودیم. عنوانی که نتوانست به اندازه نسخه‎‌های قبلی سری موفق باشد ولی به نوبه خود، حرف‌هایی برای گفتن داشت. استودیوی تری‌آرک سابقه ساخت دو بازی Call of Duty: Black Ops (عرضه شده در سال ۲۰۱۰) و بازی Call of Duty: Black Ops 2 (عرضه شده در سال ۲۰۱۲) را نیز دارد و در تهیه پورت‌های مختلف از دو بازی Call of Duty: Modern Warfare 3 و Call of Duty: Ghosts هم مشارکت داشته است.

این به آن معناست که اکتیویژن به آن چرخه سه ساله پایبند است؛ یعنی یک سال شاهد عرضه یک Call of Duty ساخته استودیوی تری‌آرک هستیم، در سالی دیگر نوبت به اینفینیتی وارد (Infinity Ward) می‌رسد و سال بعدی هم اسلج همر گیمز (Sledgehammer Games) وظیفه تولید نسخه جدید سری را بر عهده می‌گیرد و در واقع سری Call of Duty بین این سه استودیو در حال گردش است.

مدتی قبل شایعاتی در مورد ساخت بازی Call of Duty: Black Ops 4 منتشر شده بود و حالا با تائید این نکته که نسخه بعدی از سری Call of Duty به دست استودیوی تری‌آرک ساخته خواهد شد، همه اذهان به این سمت رفته که آن شایعات، درست بوده است!

