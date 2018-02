قوانین پابجی برای بقا | بررسی بازی موبایل Rules of Surviva

نسخه‌ نهایی بازی (Player’sUnknown Battleground (PUBG منتشر شد و کم‌کم جریان‌سازی‌اش شروع شده و پس انتشار بازی‌های مشابه بر روی پلتفرم‌های دیگر، پای این سبک از بازی به موبایل هم کشیده شده و بایک کپی (تقریبا با کیفیت) طرف هستیم. سبک جدید بازی بتل رویال که با بازی PUBG تعریف شد، حال بر روی موبایل […]

نسخه‌ نهایی بازی (Player’sUnknown Battleground (PUBG منتشر شد و کم‌کم جریان‌سازی‌اش شروع شده و پس انتشار بازی‌های مشابه بر روی پلتفرم‌های دیگر، پای این سبک از بازی به موبایل هم کشیده شده و بایک کپی (تقریبا با کیفیت) طرف هستیم. سبک جدید بازی بتل رویال که با بازی PUBG تعریف شد، حال بر روی موبایل هم طرفداران خود را پیدا کرده و نه تنها یکی، بلکه ده‌ها بازی در این سبک منتشر شده است که در این مقاله قصد داریم کامل‌ترین و موفق‌ترین بازی الهام گرفته‌شده از PUBG را معرفی و بررسی کنیم.

بازی موبایل Rules of Survival یا همان قوانین بقا، اولین بازی سبک بتل رویال بر روی موبایل نیست، اما بدون شک کامل‌ترین و موفق‌ترین بازی این سبک بر روی اندروید و آی‌او‌اس است. در واقع بهتر است که اینطور مطرح کنیم که این بازی بیشترین شباهت را به PUBG داشته و به همان‌اندازه که می‌توان از PUBG بر روی رایانه‌های شخصی لذت برد، می‌توان از این بازی هم روی موبایل تجربه مشابه کسب کرد. این بازی که توسط NetEase Games طراحی و منتشر شده است، در کمتر از سه ماه توانست بیش از ۵۰ میلیون کاربر موبایل را جذب کرده و به عنوان پرمخاطب‌ترین بازی این سبک لقب بگیرد. این بازی بتل رویال عینا با کپی تک‌تک المان‌های بازی PUBG توانسته به خوبی آن‌ها را در موبایل پیاده‌سازی کند. همان‌طور که عنوان شد PUBG یک بازی جریان‌ساز است که به نتها بر روی موبایل، بلکه بر روی همه پلتفرم‌های دیگر باید شاهد ارایه بازی‌های مشابه در این سبک باشیم. علاوه بر بازی موردنظر ما بازی‌های مشابه دیگری هم با نام‌های Last Battleground: Survival و Survival Squad بر روی موبایل منتشر شده‌اند اما به نسبت Rules of Survival به مراتب کیفیت پایین‌تری از همه‌ لحاظ دارند. در ادامه با نقد و بررسی این بازی همراه ما باشید.

جدا از شباهت‌های این بازی با PUBG، خود بازی قوانین بقا بر روی موبایل، یک بازی کامل به حساب می‌آید. یک اکشن سوم‌شخص جهان‌باز با کلی امکانات جانبی، سلاح‌ها و وسایل نقلیه مختلف. جدا از این مسائل کیفیت تصویر بازی هم همانند سری بازی‌های شرکت Gameloft، بر روی موبایل چشم‌نواز است. همان‌طور که انتظار می‌رود، در این بازی هم باید ابتدا شخصیت‌خود را انتخاب کرده، نامی برای آن انتخاب کنید و سپس با چتر نجات از هواپیما وارد جزیره خالی از سکنه شوید. در ابتدا لازم است تا حدودی ویژگی‌های این سبک از بازی که بتل رویال نام دارد را معرفی کنیم. در این سبک شما به همراه تعدادی دیگر از بازیکنان باید بدون سلاح (تنها با مشت!) قدم به محیطی بگذارید که تمامی امکانات بازی درآنجا قرار دارند. نوع ورود شما به مکان موردنظر که عموما در تمامی بازی‌ها جزیره می‌باشد، با یک هواپیما است و باید در مکان مورد با چتر نجات فرود بیایید. پس از قدم گذاشتن بر روی زمین باید به دنبال سلاح‌ها و تجزیهات قرار داده شده در بازی بگردید. در خانه‌ها و مکان‌های خالی از سکنه بازی مهماتی برای شما در نظر گرفته شده است که باید زودتر سایر بازیکنان به آنجا رسیده و خود را تجهیز کنید. مهم‌ترین ویژگی بازی های بتل رویال این است شما در صوتی که در بازی کشته شوید، نمی‌توانید دوباره بازی خود را از ادامه شروع کنید و کاملا از آن دست بازی حذف شده و کشته می‌شوید. پس از کسب امتیازات باید دوباره در یک دست با بازیکنان جدید وارد بازی شوید. در بازی موردنظر ما هم کاملا تمامی این موارد وجود داشته و باید به همراه ۱۱۹ بازیکن دیگر یک دست را تشکیل داده و وارد جزیره شوید. بررسی بازی را از ابتدایی ترین موارد یعنی منوی بازی شروع می‌کنیم. در ابتدا شما می‌توانید به چهار سرور در کشور‌های مختلف متصل شوید. در قسمت بالایی آنها توضیحاتی مبنی بر اینکه کدام سرور خلوت‌تر است نوشته شده و این اولین نکته مثبت بازی نیز به حساب می‌آید. برای مثال در یکی دیگر بازی‌های این سبک بر روی موبایل به مشکل کندی و قطعی‌های سرور بر خورده بودم اما Rules of Survival با ارایه چهار سرور مختلف، از فشار روی یک سرور کم کرده و از داون شدن آن جلوگیری کرده است. این ویژگی باعث شده که کاربران بتوانند از سرور دلخواه وارد بازی شده و تجربه‌ای بدون مشکلات سرور داشته باشند. پس از انتخاب این مورد، وارد منوی اصلی بازی شده و می‌توانید جنسیت شخصیت خود را انتخاب کرده و نامی برای آن انتخاب کنید. نام شما در بازی درکنار نوار سلامتی شما نوشته شده و سایر بازیکنان با این نام شما را مشاهده می‌کنند. مطابق انتظار پرداخت‌های درون برنامه‌ای و بسته‌های ویژه در بازی وجود داشته و می‌توانید لباس‌های مختلف و اکسسوری‌های متنوعی را برای خود خریداری کنید. وقتی اولین بار با لباس شخصیت‌ پیش‌فرض وارد بازی می‌شوید، تعداد بسیار زیادی از بازیکنان را با همین لباس می‌بینید که باعث می‌شود چهره بازی خیلی خوشایند نباشد و شما را علاقه‌مند می‌کنند که از فروشگاه بازی حداقل یک پیراهن متمایز خریداری کنید.

برای ورود به جزیره سه حالت مختلف برای بازی درنظر گرفته شده است که هر کدام ویژگی‌های خاص خود را داشته و از یکنواختی کامل، بازی را نجات می‌دهد. شما می‌توانید به صورت تک‌نفره، دونفره، گروهی بازی کرده و یا در حالت زامبی به تجربه بازی بشینید. در حال یک‌نفره که وضعیت کاملا مشخص است، خودتان در بازی و به همراه ۱۱۹ نفر دیگر در نقشه بوده و باید به دنبال پیدا کردن سلاح برای مبارزه باشید. در حالت دونفره این مکان قرار داده شده که به صورت رندوم با یکی از بازیکنان دیگر لینک شوید. در این حالت اگر یکی از بازیکنان کشته شود، روی زمین افتاده و دراصل نمیمیرد و بازیکن دیگر می‌تواند خود را به آن رسانده و آن را به اصطلاح نوار سلامتی‌اش را شارژ کرده و جانی دوباره به آن ببخشید. در حالت گروهی هم وضعیت کاملا مشابه حالت دونفره بوده با این تفاوت که ۴ نفر در یک گروه قرار گرفته و باید با هم بازی را ادامه داده و در صورتی حداقل یک نفر تا پایان زنده بماند و برنده آن دست شود، به همه هم‌گروهی‌ها نیز جایزه نهایی داده خواهد. در حالت گروهی هم در صورتی که کسی تیر خورد، امکان نجات آن وجود دارد اما باید توجه داشته باشید که وقتی کسی که یک بار شلیک‌ کرد و بازیکن روی زمین افتاد، اگر دوباره به آن شلیک کند، بازیکن تیر‌خورده کاملا کشته شده و تجزیهاتش در اختیار بازیکن دیگر قرار می‌گیرد. در حالت‌های دونفره و گروهی اگر ابتدا عضو تیمی در بازی نباشید، به صورت رندوم از بین سایر بازیکنان، هم‌گروهی شما تعیین می‌شود اما اگر عضو تیم‌های درون بازی باشید می‌توانید با دوستان خود این حالت‌ها را تجربه کنید. پس انتخاب حالت بازی، می‌توانید نوع دست را هم مشخص کنید، در صورتی که بخواهید حالت‌های دونفره و گروهی را تجربه کنید باید از این قسمت Custom را انتخاب کرده و وارد گروه خود شوید. همچنین در این حالت یک نوع بازی جالب به نام زامبی قرار دارد. حالت زامبی که از سری بازی ندای وظیفه (Call of Duty) الهام گرفته شده است، شما را به شکل یک زامبی وارد جریزه می‌کند و در آن می‌توانید با یک ضربه دست یک نفر را بکشید. همچنین در این حالت امکانی برای دیدن سایر بازیکنان در نقشه وجود دارد که در زمان‌های محدودی قابل استفاده است. همانند همه بازی‌های آنلاین موبایل در این بازی هم مواردی مانند فروشگاه برای خرید محصولات دیجیتالی بازی، فروشگاه لباس‌های مختلف، لیدربورد برای مشاهده بهترین ‌بازیکنان، ماموریت‌های روزانه، جعبه‌های ویژه و ساعتی، تشکیل تیم، رویداد‌های مختلف و چت آنلاین وجود دارد که کاملا مشابه سایر بازی‌ها بوده و در این مقاله به معرفی و بررسی آن‌ها نخواهیم پرداخت.

بعد از زدن استارت بازی، همانند PUBG در یک محیط پیش‌نمایش از جزیره خودتان در کنار سایر بازیکنان می‌بینید و باید تا تکمیل شدن آن دست بازی منتظر بمانید که البته با توجه به حجم زیاد بازیکنان خیلی طول نکشیده و بعد از حداکثر یک دقیقه می‌توانید وارد بازی شوید. هواپیما بالای جزیره در حال حرکت است و باید از آن به پایین پریده و جهت فرود خود را با دست مشخص کنید. همانطور که در ابتدا عنوان شد، قوانین بقا، نسخه‌ای به تقلید از PUBG است که تمامی المان‌های آن را در موبایل پیاده کرده است. حال در ایرادت بازی PUBG هم همچنین رویکردی وجود داشته و مشکلات PUBG در این بازی هم دیده می‌شود! مشکل فرود با چتر در این بازی هم وجود داشته و خیلی خوب نیست. طبیعتا پس از فرود باید خود را به خانه‌ها و یا انبار‌هایی که در جریزه وجود دارند برسانید و تجزیهات را جمع‌آوری کنید. بسیاری از بازیکنان (تقریبا نیمی از آنها) در همان ابتدای بازی کشته شده و از بازی حذف می‌شوند و دلیل آن حجم بالای بازیکنان در یک محیط است. یک بازیکنان باهوش زودتر خود را به یک محل رسانده و سلاح‌ها را برداشه و در خانه باقی مانده است. نکته کار اینجاست که او پس از وارد شدن به خانه در را بسته و بازیکن دیگر فکر می‌کند کسی قبلا آنجا سر نزده و به این شکل بازیکنان وارد خانه شده و یک‌نفر تعداد زیادی از بازیکنان بدون سلاح را می‌کشد. حال در تک‌تک قسمت‌های این بازی افرادی به این شکل کمین کرده و تقریبا نیمی از بازیکنان پس از گذشت حدودا ۵ دقیقه کشته می‌شوند. در این سبک از بازی بقا بسیار مهم‌تر از حمله و مبارزه تن‌به‌تن است پس اولین کار پس از ورود به بازی بررسی محیط و حرکت محتاطانه است. از آنجایی که آخرین کسی به زنده بماند برنده بازی است، شما نمی‌توانید از محیط‌های شلوغ فرار کرده و در مکان‌های پرت جزیره آسوده منتظر جنگ سایر بازیکنان باشید. محیط‌های خالی از بازیکنان پس از نزدیک شدن به انتهای بازی (مثلا وقتی که ۲۰ یا ۳۰ نفر زنده باشند، کوچک شده و شما اجازه حضور در آنجا ندارید. این تکنیک هم پیش‌تر در بازی PUBG استفاده شده بود و حال در این بازی هم دیده می‌شود.

بازی Rules of Survival یک بازی سوم‌شخص بر روی موبایل است و حالت دیگری برای اول شخص مانند PUBG ندارد. گیم‌پلی بازی خیلی خوب نیست و آن هم به خاطر نوع قرار گیری کلید‌های فرضی در بازی است. در واقع کلید‌های بسیار زیادی روی صفحه‌نمایش وجود داشته که کمی صفحه را شلوغ و سرعت را از بازی می‌گیرد. به‌خصوص اینکه برای تغییر زاویه دید و نگاه کردن به اطراف مجبور هستید قسمت سمت راست صفحه را لمس کنید و دقیقا کلید فرضی شلیک هم همان‌جا قرار داشته و باعث می‌شود نتوانید سریع پس از مشاهده بازیکن دیگر آن را نشانه‌گیری کرده و شلیک کنید. برای رفع این مشکل یک کلید فرضی شلیک دیگری هم در سمت چپ تصویر قرار داده شده اما جز شلوغ‌تر کردن صفحه، کار دیگری نمی‌کند. در واقع کمی مبارزه در بازی سخت است و برای بازیکن بهتر است تا اینکه در محیط بچرخد و از دور و نزدیک بازیکنان را مورد هدف قرار دهد، یک گوشه پناه گرفته و به‌آرامی محیط اطرافش را زیرنظر بگیرد و از نزدیک با سایر بازیکنان مبارزه کند. میحط بازی خوشبخانه وسیع بوده و پستی‌و‌بلندی و ویژگی‌های بسیار خوبی دارد. حالت‌ بیابانی، علفزار، جنگل، روستایی و شهری. همچنین وسایل نقلیه در بازی به نسبت یک بازی موبایل، بسیار خوب است و می‌توانید چندین مدل ماشین سوار شده و یا موتور سواری کنید. البته از این وسایل تنها برای جابه‌جایی باید استفاده کرد :) به غیر از این وسایل، می‌توانید در مسیرهای آبی که در جریزه وجود دارند، شنا کرده و یا با قایق جابه‌جا شوید. البته کنترل همه وسایل نقلیه کمی سخت بوده اما با چندین بار بازی کاملا به آن عادت می‌کنید. جدا از این بخش‌ها، ابزارهایی که برای بقا به آنها نیاز دارید هم بسیار خوب و کامل در بازی وجود داشته و می‌توانید تنوع خوبی از سلاح‌ها را شاهد باشید. همچنین جلیقه‌های ضدگلوگله، کلاه، بسته‌های سلامتی، تیر و مهمات و انواع بمب‌ها هم در بازی وجود داشته تا بتوانید یک تجربه بسیار کاملی را داشته باشید. در مجموع Rules of Survival امکانات و ویژگی‌های محیطی بسیار خوبی دارد و تقریبا در این بخش کامل است.

بازی از لحاظ کیفیت تصویر، سطح بسیار خوبی داشته و چشم‌نواز است. از لحاظ هنری که نمی‌توان ایرادی به Rules of Survival وارد کرد و برای این بازی و در این مقیاس نقشه، طراحی عناصر درون بازی بسیار خوب است. محدود کردن شخصیت‌ها تنها به دو حالت هم ویژگی مثبت است هم منفی. بالاخره همه شخصیت‌ها مثل هم شده اما حداقل کیفیت مطلوبی از لحاظ هنری و فنی داشته‌اند. برای شخصی‌سازی همانطور که گفته شد امکانات بسیاری در بازی وجود داشته که می‌توانید از آنها استفاده کنید. طراحی چهره و فرم بدنی بازیکن مشکلی نداشته و در کنار طراحی محیطی بسیار خوب، یکی از ویژگی‌های مثبت بازی را رقم می‌زند. محیط‌های بازی متنوع طراحی شده و فراتر از سطح عادی بازی‌های موبایل است اما در بخش فنی ایراداتی کوچکی وجود دارد. برای مثال هنگام پرش در بازی خیلی مصنوعی این حرکت انجام شده و شخصیت در یک موقعیت متوقف شده و ناگهان جهش می‌کند. البته این حالت خیلی سریع اتفاق می‌افتد اما مشکل آن به وضوح قابل مشاهده‌ است. همچنین هنگام فرود روی زمین باز هم با این دست مشکلات روبرو می‌شویم. اما جدا از این باگ‌های کوچک، گرافیک فنی بازی همانند بخش هنری، بسیار خوب بوده و کیفیت بالایی را ارایه می‌دهد و شاهد بافت‌های بسیار با کیفیتی در بازی هستیم که خصوصا در بخش علفزار‌ها و جنگل‌های بازی بیشتر خودنمایی می‌کنند.

در کنار گرافیک، موسیقی بازی نیز خیلی جذاب نیست و می‌توانست بسیار ریتمیک‌تر و هیجان‌انگیز‌تر نواخته شود اما صداگذاری واقعا خوب است. صدای حرکت‌ در میان علفزار‌ها و حتی سینه‌خیز رفتن در بازی صدای بسیار خوبی داشته و باید حواستان به صداهای اطراف باشد. در اصل به وسیله صدا می‌توانید موقعیت بازیکنان را تشخیص داده و سراغ آن‌ها بروید. در مجموع بازی در هر دوبخش ایرادات ریزی دارند اما هم گرافیک و هم موسیقی در نهایت در دسته ویژگی‌های مثبت بازی قرار می‌گیرد.

Rules of Survival یک بازی سبک بتل رویال کامل است و از همه بازی‌های منتشر شده این سبک روی سیستم‌عامل‌های موبایلی با کیفیت‌تر است و امکانات بسیار خوبی را در اختیار بازیکنان قرار می‌دهد. امکانات شخصی‌سازی بسیار کاملی داشته و در آن می‌توانید شاهد تنوع بسیار خوبی از سلاح‌ها و وسایل نقلیه باشید. همچنین حالت‌های مختلف برای بازی وجود داشته که می‌توانید تک‎نفره و یا گروهی بازی را تجربه کنید. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بازی‌های آنلاین کیفیت سرور های بازی است. Rules of Survival با تقسیم کردن بازیکنان بر روی ۴ سرور مختلف، فشار روی سرورها را کم‌ کرده و یک تجربه آنلاین پایدار را در اختیار بازی‌بازان می‌گذارد. در میان این نکات مثبت، گیم‌پلی بازی خیلی خوب نیست و کمی تجربه درون بازی را محافظ‌کارانه می‌کند. به واسطه کلید‌های پرشمار فرضی روی صفحه نمایش کمی سرعت عمل و تصمیم‌گیری بازیکن کم می‌شود و خیلی دیر می‌توان به این نوع کنترل عادت کرد. در مجموع Rules of Survival کامل‌ترین تجربه بازی بتل رویال روی موبایل است و می‌توان ساعات‌ها با آن سرگرم شد.

منبع متن: gamefa