اختصاصی گیمفا: راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls III – بخش یازدهم

بازی های هیدتا میازاکی هر کدام برای خود یک دنیای بسیار بسیار پیچیده با کلی قوانین نانوشته و شخصیت های عجیب و وقایع غیر منتظره هستند و گاهی حتی کوچکترین حرکات بازیباز و یا حتی گذشتن از کنار یک صدا یا یک چاه بدون توجه به آن بعدا منجر به عواقبی جذاب یا از بین […]

بازی های هیدتا میازاکی هر کدام برای خود یک دنیای بسیار بسیار پیچیده با کلی قوانین نانوشته و شخصیت های عجیب و وقایع غیر منتظره هستند و گاهی حتی کوچکترین حرکات بازیباز و یا حتی گذشتن از کنار یک صدا یا یک چاه بدون توجه به آن بعدا منجر به عواقبی جذاب یا از بین رفتن شانس اتمام خط داستانی یک شخصیت و … خواهد شد. بازی های میازاکی فارغ از این که نامشان Demon’s Souls است یا Dark souls و یا Bloodborne همگی دنیایی خیلی خیلی پیچیده تر از چیزی که به نظر می رسد دارند و پیچیدگی مراحل بازی حتی نصف آن پیچیدگی کلی و رمز و رازهایی که در پس تمامی بخش های دنیای این بازی ها خوابیده و مخفی شده اند را نیز ندارند و در این بازی ها مهم بخش هایی نیست که می بینید بلکه مهم تر مواردی است که نمی بینید. رازهایی که وقتی آن ها را در می یابید تازه می فهمید که فقط و فقط یک نابغه می تواند چنین پیچ و تاب و عواقب و روابط شخصیت ها و … را در یک بازی بگنجاند آن هم با درصد خطای تقریبا صفر. در واقع باید گفت یکی دو بار اولی که خودتان این بازی های را تجربه می کنید به کنار، ولی مهم تر دفعاتی است که باید به راهنماهای بازی و … مراجعه کنید و تازه در می یابید که “عجب!! پس اینجا این بود قضیه اش!! پس این شخصیته واسه این بود که دیگه پیداش نشد!!” و بسیاری “آهان!!” های دیگر که به شما می گویند هنوز در نیمی از عمق دنیای بازی هم فرو نرفته اید. به واقع بدون راهنما و گشت و گذار در اینترنت تقریبا محال است که بتوانید سری سولز و بلادبورن را صد در صد کنید و کل رمز و رازهای آن را بفهمید. به همین دلیل هم نیاز خیلی زیادی در این بازی ها به یک راهنمای جامع حس می شود. کاربران خارجی که در این مورد راحتند و صدها راهنمای بی نظیر به زبان مادری در اختیارشان است ولی بازیبازان کشورمان مخصوصا کسانی که با این سری بیگانه هستند و یا زبان انگلیسی مناسبی ندارند اگر بخواهند این بازی ها را کاملا به اتمام برسانند به مشکل خواهند خورد.

افرادی نیز که در این بازی ها حرفه ای هستند هم بالاخره نیاز دارند تا به راهنما مراجعه کنند تا تمام رازهای بازی را بفهمند و حتی خود بنده مثلا در بار چهارم که سراغ دارک سولز ۳ رفتم و راهنماها را چک کردم تازه فهمیدم کلی از موارد بازی بوده که من نمی دانسته ام و پایان مخفی و … برای خودشان داستان و خطی مخصوص دارند. به همین دلیل هم چه برای بازیبازان حرفه ای سری سولز چه برای مبتدی ها که می خواهند اولین بار به استقبال این سری بروند، وجود یک راهنمای فارسی که به راحتی آن ها را در بازی پیش ببرد و تمامی رازهای بازی را برای آنها باز کند می تواند خیلی مفید باشد. بعد از استقبال بسیار خوب از راهنمای جامع بازی Bloodborne و درخواست های شما عزیزان، تصمیم گرفتم تا با توحه به شناخت و تسلط کاملی که بر عنوان Dark Souls III دارم و ترجمه مطالب و راهنماهای خارجی، یک راهنمای قدم به قدم فارسی در مورد تمامی مراحل این عنوان و نحوه پیشروی در آن ها و مبازه با باس ها و …. به صورت جامع و به زبان فارسی برای شما عزیزان تهیه کنم. لازم به ذکر است که این مطالب از آن جهت اختصاصی گبمفا هستند که مانند آن ها به زبان فارسی و به صورت یک راهنمای کامل نوشتاری وجود ندارد وگرنه قطعا بخش های زیادی از این مطالب با توجه به اطلاعات و نوشته های انگلیسی و راهنماهای این بازی نوشته و ترجمه شده اند، اما در ایران این راهنمای فارسی نوشتاری و قدم به قدم Dark Souls III برای اولین بار تاکنون توسط گیمفا انجام شده است.

قصد داریم تا این راهنما را که به دلیل درخواست های مکرر شما نگارش می گردد با فاصله زمانی کم و به صورت هفته ای دو قسمت برای شما قرار دهیم و انشالله به پایان برسانیم که البته راهنمای این بازی قطعا بسیار حجم و مطلب بیشتری نسبت به بلادبورن خواهد داشت زیرا بسیار طولانی تر است و دی ال سی های بازی را هم در بر خواهد گرفت. در این راهنما هیچ هیچ سنگ و آیتم ارتقایی پنهان نمی ماند، هیچ منطقه مخفی پنهان نخواهد ماند و هیچ باس مخفی زنده نمی ماند، تمامی گنج های ارزشمند و سلاح ها و زره ها و شخصیت ها و… کشف می شوند و حتی در انتها به دی ال سی های بازی نیز خواهیم پرداخت. Dark Souls III در ابتدا نسبت به بازی های قبلی کمی آسان تر شروع می شود ولی درجه سختی ناگهان با صورت تصاعدی در بازی بالا می رود و دنیای در ابتدا خطی بازی، چندین و چند شاخه می شود. به کدام مسیر باید بروید؟ چطور باید بروید؟ کجا می توانید یک شمشیر بی نظیر پیدا کنید؟ اون چه موجودیه که مدام داره شما رو میکشه؟ اون باس لعنتی رو چطوری بکشم؟ حلقه های قدرتمند بازی کجا هستن؟ پاسخ های شما همگی اینجاست. در ابن راهنما از شروع بازی به صورت مرحله به مرحله تمامی بخش های بازی کاملا قدم به قدم شرح داده خواهند شد تا در نهایت کاملترین راهنمای نوشتاری جامع فارسی برای این بازی به دست اید و اختصاصا توسط گیمفا به شما تقدیم گردد. امیدوارم که این راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls III که برای اولین بار توسط گیمفا به زبان فارسی تهیه می شود نیز به مانند راهنمای جامع Bloodborne مورد رضایت و توجه شما عزیزان قرار بگیرد و این مقالات راهنما بتوانند گاهی به کمک شما بیایند. پیشنهاد می کنم با نهمین قسمت سری مقالات راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls III با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

مسیر Rotted Greatwood به سمت Road of Sacrifices

در فایرلینک شراین خاکستر Mortician’s Ashes را به پیرزن Shrine Handmaiden بدهید. آیتم Grave Key را با قیمت ۱۵۰۰ روح از او بخرید. به بونفایر Dilapidated Bridge سفر نمایید و وارد بخش فاضلاب و موش ها شوید. اینجا در درون فاضلاب و جایی که موش ها حمله می کنند یک درب بود که قبلا گفتیم بی خیالش شوید و قفل است. حالا با کلیدی که دارید آن را باز کنید و وارد شوید. در تونل در اولین تقاطع به سمت راست بروید و آیتم Loincloth را بردارید. در اینجا اگر بخواهید می توانید نزد مجسمه دعا کنید (اگر به دنیای کسی حمله کرده اید و پشیمان هستید می توانید با دعا گناهتان را بشویید). برگردید به مسیر اصلی تونل و ادامه دهید و در گوشه منطقه بعدی Red-hilted Halberd را بردارید و به تونل بعدی بروید. در اتاق بعدی دشمنان اسکلتی وجود دارند که اجزایشان از روی زمین جمع شده و بلند می شوند و باید آنها را بکشید.

البته در مقایسه با دشمنانی که تاکنون کشته اید چیز خاصی نیستند. ۴ تا از آن ها را بکشید و آیتم Soul of an Unknown Traveller را بردارید و در منطقه بعدی هم یکی دیگر از همین آیتم را بردارید. اسکلت بعدی تا زمانی که رد نشوید بلند نمی شود و زود پشت سر شما برمی خیزد که سریع بچرخید و او را بکشید. سپس سپر خود را بالا بیاورید و آماده نبرد با یک one-armed skeleton مقداری جلوتر باشید. این دشمنان می توانند روی شما بپرند و شمشیرشان را مثل هلیکوپتر در هوا می چرخانند!! بعد از کشتن او دیگر چیز خاصی وجود ندارد و مسیر را آن قدر ادامه دهید تا یک منطقه باز ببینید. زود جلو نروید. بواش سمت راست را نگاهی بیاندازید و یک grunt و یک Crystal Lizard می بینید. دشمن را با تیر به سمت خود بکشید و عقب ببرید و بکشید تا لیزارد فرار نکند. سپس زود بدوید و لیزارد را بکشید و Heavy Gem را بردارید.

در انتهای این بخش می توانید ۲ عدد Titanite Shard را نیز بردارید. البته اینجا اگر آن دشمنان قفس به پشتی که قسمت قبل گفتیم همه شان را دم پل بکشید نکشته باشید، یکی از آنها از بالا روی شما می پرد وقتی میخواهید آیتم ها را بردارید. اگر طبق راهنما آمده باشید مشکلی نیست. وارد تونل سمت مخالف جایی که وارد شدید بشوید و جنازه را در اینجا با تیر زمین بیاندازید تا Blessed Red and White Shield +1 را بردارید. درب اتاق بعدی دقیقا جایی است که جنازه می افتد. در این اتاق یک موش در تاریکی منتظر شماست اما ۶ تای دیگر هم جلوتر از لانه بیرون آمده و حمله می کنند که همه آنها را بکشید. از نردبان سمت دیگر اتاق بالا بروید. حتی می توانید کلا موش ها را نزنید و زود بدوید و از این نردبان بالا بروید و از بالا با تیر آنها را بزنید. بعد از بالا رفتن از نردبان و جلوتر رفتن شخصیت Irina of Carim را می بینید. با او صحیبت کنید و قبول کنید که او را لمس کنید.

دوباره با او صحبت کنید تا Prayer emote را بگیرید. خدمات او را قبول کنید تا وی به فایرلینک شراین برود و به شما معجزه (faith spells) یا miracle می فروشد (اگر از پله های سمت چپ آهنگر در فایرلینک شراین پایین بروید و راهرو را دنبال کنید در انتها ترین نقظه راهرو به وی می رسید). حالا درب سلولی که او در آن زندانی بود را بار کنید و بیرون بروید. می دانید دیگر کجا هستید؟ جایی که اولین بار دیدیم Eygon روی سنگ نشسته و درب سلول از آن طرف قفل بود. شخصیت Irina of Carim یکی از شخصیت های مهم بازی است که همان طور که قبلا گفتم داستانش ارتباط مستقیم با شخصیت Eygon of Carim نیز دارد. بد نیست تا اینجا مانند سایر شخصیت هایی که تاکنون در این راهنما به آنها برخورد کرده ایم اطلاعات کامل Irina of Carim را برای شما قرار دهیم تا این راهنما کاملا جامع باشد و به صورت پراکنده در بخش های گوناگون نباشد و با خواندن آن بتوانید از کل شخصیت ها و داستان و ماموریتشان آگاهی یابید.

Irina of Carim

Irina of Carim یکی از شخصیت های غیر قابل بازی در نسخه سوم دارک سولز است که می تواند انواع معجزه ها را در مقاطع مختلف بازی به شما یاد دهد و بفروشد. اجازه دهید تا اطلاعاتی را در ابتدا در مورد این شخصیت بیان کنیم.

Irina of Carim قابل کشتن است.

Irina of Carim معجزات مختلف را به شما می فروشد.

به شما gesture (حالت) “Prayer” را یاد می دهد.

تمامی divine tome ها را از شما می پذیرد.

بعد کشته شدن خاکستر او را می توانید بر دارید.

بعد از کشته شدن کلید Tower Key را می اندازد.

اگر حتی یک معجزه تاریک از Irina of Carim خریداری کنید، وی اسیر تاریکی می شود و توسط Eygon of Carim از Firelink Shrine برده می شود تا از او در برابر شما محافظت کند.

خرید تمامی معجزات سیاه از Irina of Carim سبب می شود که وی دیگر در نقش فروشنده نباشد و وقتی با او صحبت کنید دیالوگ غمگینی را بیان می کند. (اگر وقتی که دستکش Morne’s Gauntlets را به دست دارید با او صحبت کنید دیالوگ های جدیدی را نیز بیان می کند).

خرید تمامی معجزات مقدس از او بدون این که حتی یک معجزه تاریک بخرید، Irina of Carim را به Fire Keeper تبدیل می کند.

خط ماموریت:

۱- شما می توانید Irina of Carim را در سلولی نزدیک آسانسور ورودی منطقه Road of Sacrifices در منطقه Undead Settlement 1 پیدا کنید. هم می توانید از کنار صخره ای که Eygon of Carim کنار آن نشسته است به پایین بپرید و مسیر را تا رسیدن به سلول Irina of Carim ادامه دهید و یا می توانید کلید Grave Key را از پیرزن حاضر در Firelink Shrine بخرید و از طریق فاضلاب پر از موش نزدیک بونفایر Dilapidated Bridge درب قفل را باز کنید و به سلول Irina of Carim برسید.

۲- وقتی Irina of Carim را از سلول آزاد کردید و خدمات او را پذیرفتید، او به Firelink Shrine می رود و در آنجا مستقر می شود. اگر از پله های سمت چپ آهنگر پایین بروید و راهرو را دنبال کنید به وی می رسید. Irina of Carim دو خط ماموریت تاریک و روشن دارد که هر کدام را جداگانه مطرح خواهیم کرد.

مسیر تاریک: اگر به Irina of Carim آیتم های Londor Braille Divine Tome یا Deep Braille Divine Tome را بدهید و از او حتی یک جادوی تاریک بخرید، Eygon of Carim که محافظ اوست و می خواهد او را از تاریکی جفظ کند Irina of Carim را از Firelink Shrine می برد. آن ها دقیقا بعد از درب نزدیک بونفایر Iudex Gundyr’s مستقر خواهند شد و اکنون دیگر Eygon of Carim شدیدا دشمن شماست، آن هم یک دشمن قدرتمند و سرسخت. وی به شما حمله می کند و ضربات مرگبار و علاوه بر آن قدرت دفاعی بالایی نیز داردو وقتی او را بکشید آیتم های Morne’s Great Hammer و Moaning Shield را می اندازد و Irina of Carim را کنار درب خواهید یافت. اگر او آن جا نبود یک بار با بونفایر از آن منطقه بروید و دوباره بازگردید تا وی را همان جایی که Eygon of Carim ایستاده بود بیابید. با وی حرف بزنید تا او به همان محلی که در Firelink Shrine بود بازگردد.

اگر به Irina of Carim آیتم های Londor Braille Divine Tome یا Deep Braille Divine Tome را بدهید و از او حتی یک جادوی تاریک بخرید، Eygon of Carim که محافظ اوست و می خواهد او را از تاریکی جفظ کند Irina of Carim را از Firelink Shrine می برد. آن ها دقیقا بعد از درب نزدیک بونفایر Iudex Gundyr’s مستقر خواهند شد و اکنون دیگر Eygon of Carim شدیدا دشمن شماست، آن هم یک دشمن قدرتمند و سرسخت. وی به شما حمله می کند و ضربات مرگبار و علاوه بر آن قدرت دفاعی بالایی نیز داردو وقتی او را بکشید آیتم های Morne’s Great Hammer و Moaning Shield را می اندازد و Irina of Carim را کنار درب خواهید یافت. اگر او آن جا نبود یک بار با بونفایر از آن منطقه بروید و دوباره بازگردید تا وی را همان جایی که Eygon of Carim ایستاده بود بیابید. با وی حرف بزنید تا او به همان محلی که در Firelink Shrine بود بازگردد. اگر شما همه معجزه های تاریک را از Irina of Carim نخریده باشید، هنوز می توانید بعد از بازگشت وی به Firelink Shrine از او خرید کنید ولی وی دیالوگ تاریکش را دیگر بیان نمی کند.

اگر شما همه معجزه های تاریک را از Irina of Carim خریده باشید، او دیگر بعد از بازگشت وی به Firelink Shrine به شما معجزه نمی فروشد اما همچنین می توانید با وی صحبت کنید و برای کامل کردن خط ماموریت تاریک وی، باید دستکش Morne’s Gauntlets زا بخرید و در اولین بار صحبت بعد از کشتن Eygon of Carim با آن وی را لمس کنید.

توجه داشته باشید که وقتی Irina of Carim به محل خود در Firelink Shrine بر می گردد دیگر چیزی نمی فروشد و فقط از شما خواهش میکند که او را لمس کنید. اگر او را بدون دستکش Morne’s Gauntlets لمس کنید وی شما را نمی شناسد و دوباره میخواهد که کسی دیگر او را لمس کند. اگر با دستکش Morne’s Gauntlets وی را لمس کنید او فکر می کند که شما Eygon of Carim هستید واز شما می خواهد که همان طور که Eygon of Carim قول داده بود اگر Irina of Carim به تاریکی افتاد وی را بکشد، به قولش عمل کند و او را بکشد. اگر او را بکشید می توانید خاکستر او را بردارید.

مسیر روشن: اگر شما به جای این که معجرات تاریک از Irina of Carim بخرید تمام معجرات غیر از آن ها را از وی بخرید و حتی یک معجزه تاریک نیز نخرید، Irina of Carim تبدیل به یک Fire Keeper می شود و به طبقه پایین برج بیرون از Firelink Shrine می رود (جایی که Blade Master ایستاده بود). اگر شما به او Londor Braille Divine Tome یا Deep Braille Divine Tome را داده باشید بدون این که از وی معجزه تاریک بخرید می بینید که این دو آیتم کنار وی روی زمین هستند. مب توانید اکنون این ها را به Karla بدهید و تمامی معجزات تاریک را از وی بخرید. بعد از این کار Irina of Carim هم مانند Fire Keeper اصلی بازی می تواند شما را لول آپ کند و ارتقا دهد.

ادامه راهنما

با شخصیت Eygon of Carim که روی سنگ نشسته است صحبت کنید. حالا او برای برخی باس فایت ها می تواند احضار شود و کمکتان کند و تا زمانی که Irina of Carim زنده است و از او معجزه تاریک نخریده اید، Eygon of Carim دوستتان باقی می ماند. حالا دوباره سمت چپ به کلیسای دارای آسانسور بروید که اولین بار با سیگوارد کنارش صحبت کردیم و با آن بالای برج رفتیم و با غول نیزه انداز صحبت کرده و به سیگوارد هم در کشتن غول آتشین کمک کردیم. اما این بار با این آسانسور به پایین بروید. بعد از پیاده شدن از آسانسور در اتاق بعدی خیلی خیلی مراقب باشید که کار سختی پیش رو دارید. یک شوالیه تغییر شکل داده یخی که Outrider نام دارد در اینجا منتظرتان است و بسیار خطرناک است. این شوالیه های بیچاره در اثر اثرات دیوانه کننده چشم راست پانتیف سالیوان تغییر شکل داده و به دیو تبدیل شده اند.

در مبارزه با او سعی کنید با ستون ها حملاتش را خنثی کنید ولی خب او خیلی سریع است. هر نوع تجهیزات مقاوم در برابر یخ مفید هستند و هر نوع حمله و سلاح آتشین نیز مفید است. یک راه نامردی هم برای کشتن این موجود هست که مدام از دم درب اتاق یک تیر به او بزنید و برگردید و به سمت آسانسور عقب بروید و باز دوباره بعد از مدتی به دم درب اتاق بروید و به او که یک جایی در اتاق در حال گشتن است دوباره تیر بزنید و باز همین مسیر!! حتی اگر او خیلی دنبالتان کرد سوار آسانسور شوید و بالا برگردید!! وقتی خط سلامتی او کم شود وی خیلی هجومی تر و وحشی تر و سریع تر می شود. حتی در برخی ویدئوها یک راه جالب برای کشتن Outrider دیدم که شخصی از این موجود فرار می کرد و با اسانسور بالا می رفت و بالاخره یک بار Outrider که تا نزدیک آسانسور می آمد در چاله آسانسور افتاد و خداحافظ!!

این کار شاید چند بار طول بکشد ولی قابل انجام است. بعد از کشتن این موجود سلاح خیلی خوب Irithyll Straight Sword را می گیرید که یک سلاح یخی مفید است. از وسط اتاق هم یک Ember بردارید. سپس درب را باز کنید و بونفایر Road of Sacrifices bonfire را فعال نمایید. قبل از حرکت به جلو و ادامه مسیر، اگر به سیگوارد در کشتن دیو آتشین کمک کرده اید و آیتم Pale Tongue را گرفته اید (یا از هر طریق دیگر)، می توانید اینجا برگردید به فایرلینک شراین و با Ringfinger Leonhard که در بخش سوم راهنما در مورد برایتان کاملا شرح دادیم، صحبت کنید تا کلید Lift Chamber Key را به شما بدهد. خب حالا با این کلید می دانید چکار می شود کرد؟

در منطقه High Wall of Lothric به بونفایر Tower on the Wall سفر کنید. یادتان هست که الان در بالای یک ساختمان هستید. پایین بروید و در طبقه پایین همان طور که خاطرتان هست یک اساسین و یک شوالیه بودند و باز از آنجا پایین بروید و دشمنان را بکشید و خلاصه تا پایین ترین طبقه زیرین که به کف این بخش می رسد پایین بروید. یادتان است که اینجا یک درب قفل بود که قبلا در قسمت های اول راهنما گفتیم فعلا نمی توان بازش کرد؟ حالا با کلیدی که Ringfinger Leonhard گرفتیم می توانید این درب را باز نمایید.

بعد از باز کردن این درب با کلید، وارد شوید و مسیر را ادامه دهید و از آسانسور پایین بروید و باید با یک Darkwraith که دشمنی دشوار و باهوش و مانند یک بازیباز دیگر است، مبارزه کنید. مبارزه با Darkwraith برای مبارزان غیر نزدیک که بر اساس جادو رشد کرده اند، یک کابوس است ولی خب اینجا هم راه نامردی داریم دقیقا مثل همان راه و روشی که بالاتر برای Outrider گفتیم. یعنی دوباره یک ضربه و تیر به Darkwraith و فرار کردن به عقب و بالا رفتن از آسانسور تا Darkwraith درون گودال آسانور بیافتد و بمیرد. می توانید این کار را چند بار با استراحت کردن در بونفایر مدام امتحان نمایید تا نتیجه بگیرید. یا هم این که مثل مرد با او مبارزه کنید و دخلش را بیاورید (کاری که به شخصه در تمام نبردها کرده ام).

با کشتن او یک Red Eye Orb می گیرید. سپس نزد Leonhard در فایرلینک شراین بازگردید (نکته: Pale Tongue باید همچنیان در لیست آیتم های شما وجود داشته باشد واگر از آن استفاده کنید Ringfinger Leonhard دوباره ظاهر نمی شود) و با او صحبت کنید تا Applause emote را به دست آورید و همچنین یک دعوت برای پیوستن به یکی دیگر از کاوننت های بازی که در توضیحات این شخصیت در قسمت سوم راهنما توضیح داده ام.

حالا از بونفایر فایرلینک شراین به آخرین بونفایری که روشن کردیم یعنی بونفایر Road of Sacrifices bonfire سفر کنید.

در قسمت بعدی راهنما مسیر را از Road of Sacrifices به سمت Halfway Fortress ادامه خواهیم داد.

منبع متن: gamefa