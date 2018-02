استودیوی Ready At Dawn مشغول توسعه یک بازی AAA کاملاً جدید است + استخدام کارکنان سابق هنگار ۱۳

با وجود اینکه صنعت بازی‌های ویدئویی به طور پیوسته از نظر اقتصادی و نقدینگی در حال رشد است و بازارش روز به روز بیشتر نسبت به قبل تثبیت می‌شود، داستان‌های شکست و پیروزی بسیاری را می‌توان در میان توسعه دهندگان بازی‌های ویدئویی شاهد بود. یکی از این داستان‌های غم‌انگیز، اخراج بسیاری از کارکنان هنگار ۱۳ […]

با وجود اینکه صنعت بازی‌های ویدئویی به طور پیوسته از نظر اقتصادی و نقدینگی در حال رشد است و بازارش روز به روز بیشتر نسبت به قبل تثبیت می‌شود، داستان‌های شکست و پیروزی بسیاری را می‌توان در میان توسعه دهندگان بازی‌های ویدئویی شاهد بود. یکی از این داستان‌های غم‌انگیز، اخراج بسیاری از کارکنان هنگار ۱۳ (Hangar 13)، یکی از استودیوهای بازیسازی توکی گیمز (۲K Games) که خود زیرمجموعه شرکت بزرگ تیک-تو اینتراکتیو (Take-Two Interactive) است.

این استودیو در نخستین گام خود، بازی Mafia III را ساخت و روانه بازار کرد که متاسفانه با واکنش نسبتاً متوسط بیشتر منتقدان و طرفداران این سری بازی‌های محبوب روبرو شد؛ گرچه این عنوان عملکرد کاملاً قابل قبولی در بازار داشت و فروش خوبی را تجربه کرد.

به تازگی استودیوی بازیسازی رِدی ات داون (Ready At Dawn) که ساخت بازی‌هایی نظیر God of War: Chains of Olympus، God of War: Ghost of Sparta، نسخه Wii بازی Okami و همچنین The Order: 1886 را در کارنامه کاری خود دارد، توییت جدیدی در شبکه اجتماعی توییتر منتشر کرده است که در جریان آن، ضمن اعلام همبستگی با افرادی که با توجه به تعدیل نیرو در استودیوی هنگار ۱۳ شغل خود را از دست داده‌اند، با یک پیغام عاطفی و به شکلی خلاقانه از این افراد درخواست کرده است تا به این استودیو مستقر در ارواین کالیفرنیا بپیوندند تا موقعیت‌های کاری خالی آن را پر کنند.

موقعیت‌های شغلی خالی این استودیو بیشتر به منظور پر کردن جایگاه‌های خالی تیم‌های توسعه این استودیو است که در حال حاضر بر روی یک بازی سطح بالا (AAA) در سبک سوم شخص است که یک بازی کاملاً جدید (IP) محسوب می‌شود و برای کنسول‌ها توسعه می‌یابد. همچنین ردی ات داون در نظر دارد تا تیم توسعه عنوان VR Echo را هم گسترش دهد تا بتواند راحت‌تر بر روی عرضه بازی Deformers در بازار چین تمرکز کند. عرضه این بازی در این بازار گسترده به واسطه همکاری با شرکت معتبر تنسنت (Tencent) صورت خواهد پذیرفت.

بدون هیچ شک و تردیدی، این بیانیه استودیوی ردی ات داون نه تنها نشان‌دهنده حمایت آن‌ها از آن دسته از افراد خلاقی است که به واسطه تعدیل نیروی هنگار ۱۳ از کار بیکار شده‌اند بلکه به نوعی میزان اشتیاق و هایپ طرفداران این استودیو را هم بسیار بالا می‌برد چراکه مشخص می‌سازد آن‌ها مشغول توسعه یک بازی سطح بالای کاملاً جدید هستند که هنوز هیچ گونه جزئیاتی از آن در دسترس نیست.

توییت مورد بحث استودیوی ردی ات داون به شرح زیر است:

ما از شنیدن درباره تعدیل نیروی استودیوی هنگار ۱۳ کاملاً متاسفیم. باعث افتخار ما خواهد بود تا در کنار توسعه دهندگان با استعداد تاثیر یافته [از این تعدیل نیرو] به ساخت بازی‌های ویدئویی بپردازیم و به آن‌ها به یافتن خانه جدیدی در اینجا و در استودیوی ردی ات داون کمک کنیم. ما به دنبال برنامه‌نویس، طراح هنری و طراح گرافیکی هستیم!

منبع متن: gamefa