تاریخ عرضه State of Decay 2 سرانجام اعلام شد + تیزر جدید

شرکت Microsoft سرانجام تایید کرد که عنوان مورد انتظار State of Decay 2 در تاریخ 22 مِی (سه‌شنبه، ۱ خرداد ۱۳۹۷) برای پلتفرم‌های PC و Xbox One در دسترس قرار خواهد گرفت. این شرکت همچنین اعلام کرد که نسخه استاندارد این عنوان $29.99 قیمت‌گذاری شده و نسخه نهایی (Ultimate) نیز با قیمت $49.99 فروخته خواهد شد. این بازی در روز عرضه بر روی سرویس Xbox Game Pass در دسترس قرار خواهد گرفت.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gematsu، نسخه Ultimate شامل دسترسی زودهنگام به State of Decay 2 و نسخه رایگان State of Decay: Year One Survival Edition برای Xbox One و افزونه‌های Independence Pack و Daybreak Pack برای State of Decay 2 خواهد بود (تاریخ عرضه این دو افزونه هنوز اعلام نشده).

مدیر بازاریابی اکس باکس آقای آرون گرینبرگ در مصاحبه اخیر خود با IGN در مورد عنوان State of Decay 2 گفت: "هدف ما پایه‌گذاری یک رابطه متقابل بلند مدت با جامعه طرفداران State of Decay و خلق تجربه‌های هر چه عمیق‌تر با این فرنچایز است. ما باور داریم که State of Decay 2 پتانسیل این را دارد که این هدف و به طور دقیق غرق کردن طرفداران در کامل‌ترین تجربه زامبی‌محور فانتزی را تحقق بخشد و می‌خواهیم به بازیکنان بیشتری فرصت بدهیم که به ما بپیوندند و این بازی منحصر به فرد را تجربه کنند."

تیزر جدیدی که از گیم‌پلی این عنوان جهان آزاد زامبی‌محور منتشر شده را در ادامه می‌توانید مشاهده کنید. نسخه کامل این تیزر تا ساعاتی دیگر رونمایی خواهد شد.

منبع متن: pardisgame