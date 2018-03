سونی برای تبریک روز جهانی زنان تم (Theme) جدیدی برای پلی استیشن ۴ منتشر کرد. در این تم جدید از شخصیت‌های زن نام آشنای پلی استیشن استفاده شده است. همان طور که می‌دانید امروز، هشتم مارس، روز جهانی زنان است و سونی این عمل را به نشانه‌ی تبریک و برای جشن گرفتن این روز انجام داده […]

سونی برای تبریک روز جهانی زنان تم (Theme) جدیدی برای پلی استیشن ۴ منتشر کرد. در این تم جدید از شخصیت‌های زن نام آشنای پلی استیشن استفاده شده است.

همان طور که می‌دانید امروز، هشتم مارس، روز جهانی زنان است و سونی این عمل را به نشانه‌ی تبریک و برای جشن گرفتن این روز انجام داده است. این تم برای تمامی کاربران در دسترس خواهد بود. تم منتشر شده روش سونی برای جشن گرفتن این روز بزرگ است و در آن می‌توانید تعدادی از محبوب‌ترین و البته معروف‌ترین شخصیت‌های عناوین انحصاری سونی را مشاهده کنید. شخصیت‌های حاضر در این تم ایلوی (Aloy) از بازی Horizon Zero Dawn، کلوئی (Chloe) و نیدین (Nadine) از Uncharted: The Lost Legacy، کارا (Kara) از عنوان در صف انتشار Detroit: Become Human و در آخر الی (Ellie) از مجموعه‌ی The Last of Us هستند. علاوه بر این شخصیت‌ها یک خرس کوچک صورتی و دوست داشتنی نیز از عنوان Dreams در این تم قرار داده شده است. هنرمند خالق این تم مایا لیسا کلت (Maja-Lisa Kehlet) نام دارد. این تم از طریق پلی استیشن استور قابل دریافت است و همان طور که پیش‌تر به آن اشاره شد برای تمامی کاربران رایگان می‌باشد. در حال حاضرتم روز زنان تنها در برخی مناطق همچون فروشگاه اروپای پلی استیشن قرار گرفته است و تا روز آینده به تدریج، برای تمامی مناطق در دسترس قرار خواهد گرفت. در ادامه می‌توانید تصویری از این تم را مشاهده کنید.

منبع متن: gamefa