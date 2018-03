هفته‌ی جدید آغاز شده است و همان طور که می‌دانید هفته‌ی جدید به معنای تخفیفات جدید است. Major Nelson از مایکروسافت تخفیفات این هفته‌ی اکس باکس وان و اکس باکس ۳۶۰ را اعلام کرد. بیشتر این تخفیفات برای کاربران گلد اکس باکس اعمال می‌شوند. این هفته هم همچون هفته‌ی های گذشته عناوین مختلفی شامل کاهش […]

هفته‌ی جدید آغاز شده است و همان طور که می‌دانید هفته‌ی جدید به معنای تخفیفات جدید است. Major Nelson از مایکروسافت تخفیفات این هفته‌ی اکس باکس وان و اکس باکس ۳۶۰ را اعلام کرد. بیشتر این تخفیفات برای کاربران گلد اکس باکس اعمال می‌شوند.

این هفته هم همچون هفته‌ی های گذشته عناوین مختلفی شامل کاهش قیمت شده‌اند که بعضی از عناوین محبوب‌تر و مهم‌تر را در ادامه ذکر خواهیم کرد. عنوان Grand Theft Auto: V اکنون با قیمت ۳۰ دلار برای کاربران گلد در دسترس است. نسخه Game of the Year Edition بازی Dragon Age Inquisition نیز از عناوین دیگر لیست تخفیف این هفته است که اکنون با قیمت ۱۰ دلار در دسترس است و دو بازی Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 و Mirror’s Edge Catalyst نیز با قیمت‌های ۸ و ۵ دلار به فروش می‌رسند. عنوان The Surge نیز از عناوین محبوب دیگر این لیست است که قیمت آن اکنون به ۲۰ دلار کاهش یافته است. شایان ذکر است که محتواهای دانلودی و اضافی عناوینی چون The Division،Smite،Grand Theft Auto V و … نیز در لیست تخفیفات این هفته قرار گرفته‌اند و علاقه‌مندان می‌توانند آن‌ها را با قیمتی ارزان‌تر خریداری کنند.

برای کنسول اکس باکس ۳۶۰ نیز تعدادی از عناوین شامل تخفیف شده‌اند. با وجود این که لیست ۳۶۰ بسیار کوتاه‌تر از تخفیفات اکس باکس وان است اما هنوز هم بازی‌های زیبا و خاطره انگیزی چون Skate 3 (با قیمت ۵ دلار)، Dragon Age 2 (با قیمت ۵ دلار)، و Worms (با قیمت ۱.۲۴ دلار) در این لیست حضور دارند.

برای مشاهده‌ی لیست کامل تخفیفات این هفته‌ی گلد اکس باکس لایو به این صفحه در بلاگ رسمی Major Nelson مراجعه کنید.

