به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از pushsquare، عنوان God of War دارای درجات سختی متفاوتی خواهد بود که تنها هدفش راضی نگه داشتن طرفداران و آماده ساختن آن‌ها برای بهترین شیوه ورود به سرزمین خدایان نورث است.

سفر شما با "کریتوس" به دو قطب مختلف ختم خواهد شد که در یک سر آن، هدف تنها تجربه داستان بازی است و در سوی دیگر دست و پنجه نرم کردن با دنیایی بی‌رحم. قابل ذکر است که اگر درجه سختی "سخت" را انتخاب کنید، دیگر قادر به تغییر آن نمی‌باشید و بازی حال و هوایی دیگر به خود خواهد گرفت که کارگردان بازی "کوری بارلوگ" توضیحاتی در این باره داده است که در ادامه به آن می پردازیم:

"ما برای ایجاد کردن چالشی جذاب تغییرات بسیاری را در بازی اعمال کرده‌ایم و هدفمان تنها افزایش سختی نسبت به درجه آن نبوده چرا که دشمنان شما به طور کامل دستخوش تغییر شده‌اند و حتی نوع حمله آن‌ها نیز تغییر کرده است."

قابل ذکر است که با اتمام بازی شما می‌توانید به گشت و گذار خود در دنیای God of War ادامه دهید و اینطور که به نظر می‌رسد، بازی دارای مد New Game Plus خواهد بود که قطعا تجربه آن خالی از لطف نیست! خب، نظر شما دوستان در اینباره چیست؟

منبع متن: pardisgame