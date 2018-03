مقایسه فنی و گرافیکی و بررسی فنی بازی‌های مختلف برروی پلتفرم های گوناگون، همیشه جذابیت خاصی برای بازی‌بازان دارد. بررسی عملکرد بازی ها و چگونگی اجرای آن ها برروی پلتفرم های مختلف، نه تنها باعث می‌شود تا جزئیات منحصر به فردی را کشف کنیم، بلکه می‌توانیم با آگاهی فنی بیشتری به تجربه بازی مورد نظر […]

مقایسه فنی و گرافیکی و بررسی فنی بازی‌های مختلف برروی پلتفرم های گوناگون، همیشه جذابیت خاصی برای بازی‌بازان دارد. بررسی عملکرد بازی ها و چگونگی اجرای آن ها برروی پلتفرم های مختلف، نه تنها باعث می‌شود تا جزئیات منحصر به فردی را کشف کنیم، بلکه می‌توانیم با آگاهی فنی بیشتری به تجربه بازی مورد نظر بپردازیم. با قسمتی جدید از سری تحلیل فنی با گیمفا همراه باشید.



در سال ۲۰۱۱، بازی The Witcher 2: Assassins of Kings منتشر شد و خدا می‌داند که دمار از روزگار سخت افزارهای آن زمان درآورد. استودیوی سی دی پراجکت رد با خلق قسمت دوم The Withcer نه تنها نشان داد که تا چه حد به بلوغ رسیده، بلکه به همگان ثابت کرد که چقدر جاه طلب است. جدای از تمام مسائل مختلف دیگر مانند داستان و گیم‌پلی و…، The Witcher 2: Assassins of Kings از نظر فنی و گرافیکی در آن زمان به مانند یک بمب عمل کرد. بازی آن قدر پر تقاضا و سنگین بود که کمر کنسول های نسل هفتی را خیلی کامل و راحت شکست و همچنین بازی‌بازان رایانه های شخصی نیز نتوانستند با سیستم های قدرتمند و گران قیمت خود بازی را با تمام جزئیات و بالاترین کیفیت اجرا کنند. اما هم‌اکنون، ما سخت افزارها و کنسول های قدرتمند تری را در اختیار داریم که می‌توانیم روی آن ها حساب باز کنیم.

همان طور که می‌دانید، بازی The Witcher 2: Assassins of Kings به لطف ویژگی پشتیبانی از بازی های نسل قبل مایکروسافت، برروی کنسول قدرتمند این شرکت، یعنی ایکس‌باکس وان ایکس قابل بازی است. این تجربه تنها به مانند یک پورت معمولی نیست و سی دی پراجکت به نوعی زمان گذاشته و بازی را برای کنسول جدید بازسازی کرده است. همین موضوع سبب شده تا نگاهی به جلوه های بصری بازی The Witcher 2: Assassins of Kings روی ایکس‌باکس وان ایکس داشته باشیم و همچنین آن را با نسخه رایانه های شخصی و البته نسخه قدیمی ایکس‌باکس ۳۶۰ مقایسه نماییم. به قول تحلیلگر دیجیتال فاندری، در این قسمت از تحلیل فنی می‌خواهیم «یک معجزه فناوری را روی یک معجره فناوری دیگر» بررسی نماییم.

اول از همه بگذارید اعلام کنیم که The Witcher 2: Assassins of Kings روی ایکس‌باکس وان ایکس با افزایش «۹ برابری» رزولوشن نسبت به نسخه ایکس‌باکس ۳۶۰ همراه است؛ به این معنی که رزولوشن بازی از طول و عرض، هر کدام ۳ برابر بیشتر شده و تصاویر فوق‌العاده واضح و عالی به نظر می‌رسند (از ۷۲۰p به ۲۱۶۰p). فراموش نکنید که در ابتدای مطلب به پرتقاضا بودن دیوانه وار این بازی اشاره کردیم پس می‌توانید حدس بزنید که این افزایش رزولوشن به چه معنی است. برای مقایسه این نسخه ارتقا یافته از بازی با نسخه رایانه های شخصی، تحلیلگر دیجیتال فاندری در سیستم مورد نظر از یک کارت گرافیک TITAN X Pascal استفاده کرده تا بتواند رزولوشن را روی ۴K و عناصر گرافیکی را روی انتها تنظیم کند. شاید باور نکنید اما بازی روی چنین کارت گرافیک قدرتمندی (که یکی از بهترین ها در دنیا شناخته می‌شود)، نرخ فریم ۳۰ بر ثانیه خروجی می‌دهد و این نرخ فریم گاهی اوقات با افت هم رو به رو می‌شود. با همین موضوع می‌توان به راحتی فهمید بازی تا چه اندازه پر تقاضا است. جالب است بدانید که اگر نسخه بعدی بازی، یعنی The Witcher 3: Wild Hunt را روی همین سیستم و با همین کارت گرافیک اجرا کنیم، با رزولوشن ۴K و تنظیمات گرافیکی نهایی، نرخ فریم ثابت ۶۰ بر ثانیه را به راحتی خروجی می‌گیریم (بدون سیستم Hairwork انویدیا). اما شاید برایتان سوال پیش بیاید که چگونه چنین عنوان پرتقاضا و سنگینی روی کنسول های نسل هفتی، حتی اجرا می‌شد و رم و GPU و حتی CPU نا توان این کنسول ها چگونه می‌توانستند تجربه مناسبی را برای بازی‌بازان فراهم کنند؟ پاسخ به این سوال کمی پیچیده است. نسخه‌های کنسولی The Witcher 2: Assassins of Kings به گونه ای کاملا متفاوت از نسخه رایانه های شخصی ساخته شده‌اند و همین موضوع باعث شده تا نسخه ارتقا یافته ایکس‌باکس وان ایکس نیز تفاوت های عمده ای با نسخه رایانه های شخصی داشته باشد. به عنوان مثال، صحنه افتتاحیه‌ی بازی که گرالت در جنگلی تاریک می‌دود، در نسخه رایانه های شخصی به صورت کاملا Real Time پردازش می‌شود اما در نسخه ایکس‌باکس ۳۶۰ (یا پلی‌استیشن ۳) همه چیز به صورت فیلم و سینمایی و از پیش رندر شده است. این تفاوت ها در نورپردازی یا نوع بافت ها نیز صادق است.

از آن جایی که نسخه ارتقا یافته ایکس‌باکس وان ایکس بازی نیز از ریشه و پایه عوض نشده و با بیلد نسخه ۳۶۰ ساخته شده است، این تفاوت ها در آن نسخه نیز باقی مانده‌اند؛ مثلا همان صحنه افتتاحیه بازی روی وان ایکس نیز به صورت از پیش رندر شده نمایش داده می‌شود و حال فرض کنید همان ویدیوی ۷۲۰p آپ اسکیل شده و به رزولوشن ۲۱۶۰p رسیده است؛ این قطعا تصویر خوب و قابل قبولی به ما نمی‌دهد. اما این عناصر سنگین و فنی فوق‌العاده در The Witcher 2: Assassins of Kings چه هستند که بازی را تا این حد خاص کرده اند و البته آن ها را به طور کامل در نسخه وان ایکس مشاهده نمی‌کنیم؟ با مقایسه صحنه به صحنه‌ی نسخه های وان ایکس و رایانه های شخصی، می‌توان به چند نکته مهم اشاره کرد. اول از همه، کیفیت بافت های فوق‌العاده بازی روی PC به شدت جلب توجه می‌کند. بافت های بازی، آن هم برای عنوانی که در سال ۲۰۱۱ منتشر شده، به نوعی «زیاد از حد» هستند و به شدت ضخیم و عالی به نظر می‌رسند که البته این ویژگی در نسخه وان ایکس وجود ندارد. این نسخه از بازی با این که ارتقای بسیار خوبی نسبت به نسخه قدیمی ۳۶۰ دارد، اما هر چه باشد، از پایه و اساس با استفاده از آن ساخته شده و نمی‌توان آن بافت های ضخیم را در نسخه وان ایکس مشاهده کرد. علاوه بر این، عناصر نورپردازی مانند God Rays در نسخه کنسولی به طور کلی و از ریشه حذف شده‌اند. قضیه به همین جا ختم نمی‌شود؛ یکی از عناصر گرافیکی سنگین و قابل توجه در The Witcher 2: Assassins of Kings، افکت Depth of Field آن بود. نسخه رایانه های شخصی بازی می‌تواند این افکت را به زیباترین حالت ممکن نمایش دهد که در این مورد و تفاوت در Shading در ادامه توضیح خواهیم داد. در آخر این بند بد نیست اشاره کنیم که تقریبا تمام افکت های پسا پردازش یا post processing بازی بین دو نسخه متفاوت است و از ریشه با هم فرق دارند.

در بحث نورپردازی یا Shading، تیم کوچکی از استودیوی سی دی پراجکت رد بخشی از زمان خود در سال را صرف طراحی دوباره آن برای نسخه وان ایکس اختصاص دادند. نورها در نسخه رایانه های شخصی به صورت ۱۶bit پردازش می‌شد اما در نسخه وان ایکس به صورت ۱۰bit طراحی شده‌اند. با این حال، زمانی که بازی را در صحنه های مشابه و به صورت دقیق بررسی می‌کنیم، متوجه تفاوت های اساسی در نورپردازی می‌شویم. Shading در نسخه رایانه های شخصی خیلی روشن تر انجام شده اما در نسخه وان ایکس با توجه به ۱۰bit بودن، بسیار واقع گرایانه تر به نظر می‌رسند و حتی با بررسی دقیق تر، متوجه می‌شویم که رنگ ها در نسخه وان ایکس حالت عریض تری دارند که دو نسخه را از پایه و اساس از هم متمایز می‌کند. با این حال، نمی‌توان انکار کرد که نسخه ایکس‌باکس وان ایکس از دو ویژگی Volumetric lighting و Dust Clouds بی بهره است. این تفاوت های پایه‌ای، افراد فنی و حرفه ای را به یاد عناوین قدیمی می‌اندازد؛ اگر یادتان باشد، در گذشته نسخه های کنسولی از نظر فنی کاملا متفاوت از نسخه PC ساخته می‌‌شدند و حتی توسعه دهندگانی متفاوت داشتند.

بد نیست اشاره کوچکی هم به افکت Depth of Field شگفت انگیز بازی داشته باشیم. این عنصر گرافیکی بازی نیز در زمان خود، بسیار خارق العاده و نو بود همین الآن، در سال ۲۰۱۸ نیز با نگاه کردن به آن حیرت زده می‌شویم. بسیار واضح است که نسخه ایکس‌باکس ۳۶۰ بازی به هیچ عنوان بویی از این افکت نبرده باشد اما قضیه در مورد نسخه ایکس‌باکس وان ایکس چطور است؟ سازندگان در یک اقدام هوشمندانه و با استفاده از یک نوع بلور خاص، سعی کرده‌اند تا آن افکت سنگین Depth of Field را بازسازی یا بازنمایی کنند اما با مقایسه رو در روی دو نسخه به این نتیجه می‌رسیم که این افکت به راحتی بازنمایی نمی‌شود و به صورت اریجینال بسیار زیبا تر است. با این حال تلاش سی دی پراجکت، تحسین برانگیز است.

از بحث مقایسه The Witcher 2: Assassins of Kings بین دو نسخه وان ایکس و رایانه های شخصی که خارج شویم، به موضوع مقایسه فنی این بازی بین دو نسخه ایکس‌باکس ۳۶۰ و ایکس‌باکس وان ایکس می‌رسیم تا ببینیم چه مزیت هایی از نسخه جدید تر دریافت می‌کنیم. تفاوت ها و موارد ارتقا یافته در نسخه وان ایکس بی شمار است و می‌توانیم تا مدت ها در مورد آن ها صحبت کنیم و کار خوب سی دی پراجکت رد را تحسین نماییم اما بد نیست به چند مورد مهم نیز اشاره شود. اول از همه بحث رزولوشن اجرایی به میان می‌آید که از ۷۲۰p به ۲۱۶۰p یا ۴K رسیده‌ایم. علاوه بر این، مولتی سمپلینگ، کیفیت بافت ها، کیفیت سایه ها و عناصر بسیار دیگری ارتقا یافته‌اند و ظاهری عالی به بازی داده‌اند. اما در طرف دیگر، بسیاری از موارد گرافیکی ثابت باقی مانده‌اند که از بین آن ها می‌توان به نوع نورپردازی یا نوع بافت ها اشاره کرد. مورد مهم دیگری که در نسخه ارتقا یافته به چشم می‌خورد، جزئیات هندسی اجزای مختلف محیط است؛ به عنوان مثال، اگر در نسخه قدیمی برای طراحی یک سطح شیبدار روی دیوار خراب شده، از یک سطح کاملا صاف استفاده شده بود، در نسخه ارتقا یافته همان سطح بسیار با جزئیات تر و با گوشه‌های تیز و صیقلی بیشتری دیده می‌شود.

همه ما می‌دانیم که اجرای The Witcher 2: Assassins of Kings برای کنسول های نسل هفتمی ایکس‌باکس ۳۶۰ و پلی‌استیشن ۳ کار بسیار سختی به حساب می‌آمد و همان طور که پیش از این توضیح داده شد، سازندگان در آن زمان با استفاده از بیلد متفاوتی نسخه های کنسولی را به اجرا درآوردند. با این حال، این کنسول ها هنوز بازی را با افت فریم های مقطعی و زودگذر اجرا می‌کنند. سی دی پراجکت رد برای جلوگیری از افت فریم در صحنه های پرتقاضا، بازی را طوری تظیم کرده بود که عنصر V-sync را به صورت کامل حذف کند. نسخه های کنسولی از یک نوع V-sync سازگار استفاده می‌کردند اما در زمان هایی، همان هم باید حذف می‌شد تا نرخ فریم تا حد زیادی پایین نیاید. با این که تکنیک سی دی پراجکت به نوعی جواب داد و در نسخه ۳۶۰ افت فریم سنگینی را مشاهده نمی‌کنیم، اما حذف V-sync مساوی است با Screen Tearing یا پارگی تصویر. خوشبختانه این مشکل در نسخه وان ایکس به طور کامل حل شده (البته در همه بازی های پشتیبانی از نسل قبل، این مشکل برطرف می‌شود) و حتی دیگر شاهد افت فریم در آن نیستیم و می‌توانیم بازی را با نرخ فریم ثابت ۳۰ بر ثانیه اجرا کنیم. البته همه چیز به همین جا ختم نمی‌شود. نسخه ایکس‌باکس وان ایکس در بضی از صحنه های نادر، در Frame Pacing مشکل دارد و حدود ۵۰ میلی ثانیه بالا و پایین می‌رود. البته این مشکل خیلی زود گذر است و خیلی حس نمی‌شود.

در آخر قطعا می‌توان گفت که نسخه ارتقا یافته The Witcher 2: Assassins of Kings شما را مجبور می‌کند تا باری دیگر به سراغ این عنوان قدیمی روی کنسول ایکس‌باکس وان ایکس خود بروید. سی دی پراجکت رد بسیار خوب بازی را با ظاهری تازه و به مانند یک عنوان بازسازی شده تحویل بازی‌بازان داده است. شاید نسخه رایانه های شخصی هنوز بهتر از نسخه وان ایکس به نظر برسد اما این را فراموش نکنید که آن کیفیت تصویر، با یکی از سریع ترین و قدرتمند ترین (و البته گران قیمت ترین) کارت های گرافیک کهکشان به دست آمده است. The Witcher 2: Assassins of Kings یک معجزه فنی و گرافیکی است که توانستیم آن را با کنسولی قدرتمند در اوج زیبایی‌اش ببینیم و این اتفاق بسیار خوشحال کننده‌ای است.

امیدوارم از این قسمت از سری تحلیل فنی لذت و نهایت استفاده را از آن برده باشید. شما می‌توانید برای بررسی دقیق و موشکافانه عملکرد بازی The Witcher 2: Assassins of Kings برروی کنسول های ایکس‌باس ۳۶۰، ایکس‌باکس وان ایکس و رایانه های شخصی، ویدیوی تحلیلی زیر را که به وسیله دیجیتال فاندری تهیه شده است، تماشا و دانلود نمایید (واضح است که تنها مشاهده ویدیو با بالاترین کیفیت ممکن باعث فهم دقیق موضوعات فنی این سری می‌شود):

منبع متن: gamefa