بنام خدای بهار آفرین… بهار آفرین را هزار آفرین | تبریک نوروزی سال ۱۳۹۷ توسط کادر گیمفا

سال گذشته برایتان نوشتم “انگار که همین دیروز بود که مقاله نوروزی سال ۱۳۹۵ را برای شما عزیزان می نوشتم و اما امروز مقاله نوروز ۱۳۹۶ را شاهد هستیم که یک بازه یک ساله یعنی ۳۶۵ روز بین این دو مقاله فاصله بوده است اما کیست که بتوانید آن را باور کند و از سرعت […]

سال گذشته برایتان نوشتم “انگار که همین دیروز بود که مقاله نوروزی سال ۱۳۹۵ را برای شما عزیزان می نوشتم و اما امروز مقاله نوروز ۱۳۹۶ را شاهد هستیم که یک بازه یک ساله یعنی ۳۶۵ روز بین این دو مقاله فاصله بوده است اما کیست که بتوانید آن را باور کند و از سرعت گذر زمان و عمر شگفت زده نشود.” چقدر کنایه آمیز است این دنیا و این زندگی. دوباره در این بین ۳۶۵ روز رفت و حالا داریم تبریک نوروزی ۱۳۹۷ را تقدیم حضور می کنیم. این ۳۶۵ ها که می گوییم یعنی آقای… خانم….، شما حالا یک سال بزرگتر شده اید و زندگی و جامعه به چشم فردی یک سال بزرگتر به شما نگاه می کند و شاید این یعنی یک سال از گیم دورتر شدن. البته برای من که هیچ گاه این گونه نشد و از ۸ سالگی که وارد دنیای گیم شدم تا امروز ۲۴ سال است که با وجود این که زندگی کلی تغییر کرده و شرایط عوض شده و بزرگ شده ایم و…. یک موضوع همیشه و همیشه ثابت بوده است و آن هم گیم بوده و بس. شاید دیگر نتوانم مثل تابستان های زمان دانشگاه روزی ۱۶ ساعت دارک سولز و دیمونز سولز بازی کنم ولی هنور شده از خوابم بزنم باید ۳ ساعت حداقل بازی کنم و کنار شما دوستان عزیزم نیز باشم. شمایی که واقعا بیشتر از خانواده ام در طول روز و در همه این ۳۶۵ روزها کنارتان بوده ام و با شما از هر فرد دیگری در دنیا راحت تر هستم. می دانید چرا؟ چون من و شما هم قبیله ایم… ما همه از یک قبیله ایم…قبیله گیم و سرزمین گیمفا همه ما را مثل برادر به هم متصل کرده است و حتی اگر دعوا هم بکنیم باز فراموش کرده و دوباره به هم بر می گردیم. ما زیر پرچم گیم هستیم و گیمفا سرزمینمان است. کاش که سال جدید هم بتوانیم زیر این پرچم باشیم و به سرزمینمان مثل همیشه وفادار باشیم. شمایی که با حضورتان سرزمینی به نام گیمفا را خلق کردید و رونق بحشیدید و اجازه دادید که کسانی مثل من فرصت پیدا کنند تا برای شما کار کنند و به شما خدمت کنند و مطالبشان دیده شود. شما همه چیز گیمفا بوده اید و هستید و انشالله سال جدید هم به ما افتخار دهید و باشید. ما بدون شما نمی توانیم. ما به عشق شما کار می کنیم و می نویسیم. شاید خودتان هم ندانید که چقدر مدیون لطف و محبت شما هستیم و به خاطر شماست که گیمفا زنده و پر قدرت تر از همیشه است.

سال ۱۳۹۶ را نیز با شما گذراندیم. یک سال دیگر گیمفا افتخار داشت که به شما عزیزان خدمت رسانی کند. شما که برترین و بهترین و دوست داشتنی ترین کاربران و دوستان دنیا هستید و البته وفادارترین ها. سال ۹۶ سال فوق العاده ای در تاریخ گیمفا بود که خوشبختانه در آن همه چیز در بهترین حد خود قرار داشت و همه به خاطر لطف شما و حمایت های شما عزیزان میسر شد. باورم نمی شود سال سوم است که به عنوان سردبیر در خدمت شما عزیزان بوده ام و این را برای خود یک افتخار می دانم که تاکنون به لطف حمایت ها و محبت های شماحدود ۳۶۰ مقاله برایتان در گیمفا نوشته ام. در این یک سال مانند همیشه سعی کرده ام تا از همه نظر کیفیت و کمیت محتوای سایت را بالا ببرم و به آنچه که در خور و شایسته شماست نزدیک شویم که خوشبختانه تا حدود زیادی در این امر موفق عمل کردیم و گیمفا در بهترین دوران خود به سر می برد که این به خاطر لطف شماست. سعی کردم که مقالات سایت رو متنوع تر کنم و در کنار نقد و پیش نمایش ها مقالات جانبی و ۱۰ برتر و تحلیلی نیز داشته باشیم. سعی کردم که هیچ بازی جدید، حتی یک عدد بازی بزرگ و جدید از زمان نقدش رد نشود و همه نقدها را به موقع و گاها زودتر از همه ایران برای شما عزیزان قرار دهیم تا زمانی که داغ و تازه است آن را بخوانید و لذت ببرید و حتی بازی های مهم مستقل را نیز سرسری رد نکردیم. سعی کردم که آرشیو گیمفا را کامل کنیم و بازی های زیادی که در سایت نقد نشده بودند را در قالب روزی روزگاری نقد و بررسی کنیم و این گونه شایدحدود ۲۰۰ نقد به ارشیو گیمفا افزوده شد. سعی کردم به درخواست های شما عزیزان بیشتر اهمیت داده شود و تا حد امکان مقالات درخواستی برایتان بنویسیم. سعی کردم که انتشار مجله گیمفا را منظم کرده و کیفیت آن را خیلی خیلی بالاتر ببریم تا تبدیل به یک مجله با کیفیت بین المللی شود. سعی کردم تا کاربران گیمفا از انواع نقدهای ویدئویی و ۱۰ برترهای ویدئویی بهره مند شوند تا گیمفا کامل تر و با کیفیت تر شود و این نوید را میدهم که سال ۱۳۹۷ سال ویدئو خواهد بود و بیشتر از همیشه برای شما ویدئوهای خوب خواهیم ساخت. هنوز راه زیادی در پیش داریم و در تمامی این مواردی که خدمتتان عرض کردم جای پیشرفت و بهتر شدن خیلی زیادی وجود دارد که بایستی در سال جدید باز هم در جهت بالاتر رفتن کیفیت محتوای سایت تلاش کنیم و به حد شأن و شایستگی شما نزدیک تر شویم. تا زمانی که افتخار خدمت به شما عزیزان را داشته باشم برای سربلندی گیمفا و خوشحال کردن شما عزیزان، دوستان و برادرانم تلاش خواهم کرد و هیچ چیزی نمی تواند من را از این مسیر منحرف نماید. امیدوارم که سال ۱۳۹۷ نیز سال خوبی برای ما گیمرها باشد و شاهد عرضه بازی های خوبی در این سال جدید باشیم که ما گیمرها را شاد و خوشحال کند و تجربه های نابی را برایمان رقم بزند. امیدوار هستیم که در سال جدید برای صنعت بازی در کشورمان نیز اتفاقات خوبی رقم بخورد و صنعت گیم ایران نیز پیشرفت داشته باشد و شاهد پشتیبانی مالی بیشتری هم باشیم تا بازیسازان با استعدادمان از ساخت بازی ناامید نشوند و بتوانند تا هنر خود را بیش از پیش نشان دهند.

تمام صحبت هایی که مطرح شد در حقیقت فقط بهانه ای برای این هستند که سال نو و عید نوروز سال ۱۳۹۷ را خدمت شما تبریک عرض کنیم و بگوییم که فکر نکنید قدر حمایت و ارزش معرفت شما را نمی دانیم.

سعید آقابابایی – سردبیر وبسایت گیمفا

لازم می دانم تا به نوبه خود و به عنوان سردبیر وبسایت گیمفا فرا رسیدن سال ۱۳۹۷ را به همه شما کاربران و همراهان همیشگی و دوست داشتنی گیمفا تبریک و شادباش عرض کرده و آرزوی بهترین ها را برای شما عزیزان در سال ۱۳۹۷ داشته باشم. انشالله که شما در کنار خانواده های محترم و عزیزتان سالی پر از خوبی و برکت و موفقیت و از همه مهتر سلامت داشته باشید و از دنیای بازی ها لذت ببرید. امیدوارم که در سال جدید با گیمفا همراه باشید و باز هم مانند سال گذشته و سال های قبل محبتتان را از ما دریغ نکنید و به سایت خودتان اعتماد داشته باشید. امیدوارم که باز هم شاهد پیشرفت گیمفا با تلاش زیاد کادر آن باشیم و باز هم قله های موفقیت را با همراهی شما در نوردیم. همچنین باید به همه همکارانم در تیم گیمفا اعم از تیم تحریریه و تیم خبری و همین طور مدیریت سایت و طراح گرافیک و مدیریت شبکه های اجتماعی گیمفا تبریک عرض کنم و آرزوی سالی خوب و پر از برکت و سلامتی و موفقیت را برای شما و خانواده های عزیز و محترمتان داشته باشم و باید صمیمانه و صادقانه بگویم که موفقیت گیمفا بدون حضورتان هیچ گاه ممکن نبوده و نخواهد بود. انشالله که سال ۱۳۹۷ یکی از بهترین سال های زندگی همه ما و پر از موفقیت و سلامت باشد. عید نوروز سال ۱۳۹۷ بر همه شما دوستان و یاران عزیز و گرامی و با معرفت گیمفا، مبارک باد.

در ادامه نیز شاهد نظرات کادر گیمفا در مورد سال گذشته و سال جاری و تبریک نوروزی آن ها به شما عزیزان هستیم تا هر کدام به سهم خود وظبفه مان را انجام داده باشیم و عرض تبریک به شما عزیزان داشته باشیم.

کسری نراقی – مدیریت وبسایت گیمفا

با سلام. ضمن تبریک سال جدید و آروزی موفقیت روز افزون برای همه دوستان ، نویسندگان و کاربران وفادار گیمفا امیدوارم که سال بسیار خوبی در پیش داشته باشید

سال ۹۶ با همه خاطرات تلخ و شیرینش به سرعت به پایان رسید و جای خود را به سال جدید داد در سال ۹۶ ما شاهد اتفاقات خوبی برای صنعت گیم ایران بودیم که به نظرم بهترین اتفاق آن TGC2017 بود یک نمایشگاه با استاندارد های بین المللی و حضور شرکت ها و افراد بزرگی که می توان گفت در تاریخ گیم ایران بی سابقه بوده است امیدواریم بنیاد ملی بازی های رایانه ای این روند را در سال جدید هم ادامه داده و بتواند هر چه بیشتر علم و تکنولوژی روز دنیا را به کشور وارد کند تا شاهد پیشرفت این صنعت در کشورمان باشیم.

در پایان امیدوارم که سال جدید سرشار از سلامتی و شادی و همچنین بازی های جذاب و سرگرم کننده برای تمامی مردم ایران بخصوص گیمر های عزیز باشد.

فرهاد یزدان دوست – مدیریت انجمن و شبکه های اجتماعی گیمفا

سلام خدمت تمامی عزیزان گیمفای امیدوارم هر کجا که هستید خوب خوش و سلامت باشید. سال نو را به تک تک شما عزیزان تبریک میگویم و امیدوارم سال پیش رو پر از موفقیت و پر از بازی های جذاب برای شما عزیزان باشد و امیدوارم شما در این سال از شبکه های اجتماعی ما راضی بوده باشید و ما را در سال جدید نیز همراهی کنید.

فرزین سلیمی – طراح گرافیک گیمفا

سال دیگری گذشت و باز هم این افتخار را داشتم که در کنار اعضا و کاربران عزیز گیمفا باشم. سالی در سلامتی و پر از شادی، پیروزی و گیم‌های خفن برای شما آرزومندم. امیدوارم که بتوانم باز هم سالی دیگر در کنار کاربران گیمفا باشم.

جا داره که از توسعه‌دهنده‌های گیم هم تشکر کنم که در تلاش‌اند تا تجربه‌های جدیدی برای ما بیافرینند و این فرصت را به ما بدهند تا پا به دنیاهای جدید و مختلفی بذاریم. همچنین امیدوارم هر چه زودتر نام ایران را در کنار سایر بازی‌سازان بزرگ دنیا ببینم.

حسین غزالی – سرپرست تحریریه گیمفا

سال ۹۶ برای بازی های ویدئویی، سالی پربار و موفق بود! سالی که همه نوع بازی و از همه سبکی را می توانستیم در ویترین تماشایی آن بیابیم. و چه چیزی زیباتر از این?

اکنون که دیگر کم کم به پایان سال نزدیک و نزدیکتر می شویم، از طرفی باید از خداوند منان برای تمامی چیزهایی که به ما داد تا درس پس بدهیم، و همه چیزهایی که از ما گرفت تا درس بگیریم تشکر کنیم، و از طرفی از تمامی بازی سازان ایرانی نیز برای زحماتی که در این سال، در جهت رشد و ترقی گیم ایران داشته اند سپاسگزار باشیم. قطعا تمامی امید ما برای داشتن آینده ای بهتر، البته برای گیم در ایران، به این عزیزان است. می توان سالی که گذشت را یکی از زیباترین سال های تاریخ بازی های ویدئویی دانست! سالی که بازی های بزرگ و خوب از راه رسیدند و در عین حال، خبر در راه بودن بازی های بزرگتری را به ما دادند. از تمامی موارد کلی که بگذریم، باز هم به گیمفا می رسیم! گیمفایی که هر سال خودش را سرحال تر و جوان تر می بیند جای اینکه پیر بشود و فرسوده. یک سال دیگر را کنار شما عزیزان دل، و دوستان همیشگی خودمان گذراندیم… . هر روز بدون حتی یک دقیقه تاخیر، راس ساعت ۹ صبح، با هم مقاله ها، خواندیم! دور هم خندیدیم، ناراحت شدیم، نظرات زیبا خواندیم و روزهای به یادماندنی رقم زدیم. اگر چه، لحظات بد هم کم نداشتیم. می خواهم همه شما بدانید که گیمفا، و تمامی دست اندرکارانش چقدر از وجود شما احساس افتخار می کنند و چقدر نظرات زیبای شما باارزش هستند.

البته حالا که تقریبا نیم نگاهی به همه چیز داشتیم، دوست دارم یکم صحبت هایم را شخصی تر کنم، و از سرپرست تحریریه گیمفا، به حسین غزالی خالی کوچ کرده باشم. سخنانی که تنها از دهان حسین غزالی بیرون می آیند و چه زیباست صحبت دوستانه با همه عزیزان گیمفایی. از همان اولین مقاله ای که برای شما نوشتم، احساس کردم که قرار است اینجا ماندنی باشم! می دانستم که حداقل یک سال تحویل را همینجا میهمان شما خواهم بود. باید تشکر کرد، اول، از همه شما کاربرای خوب و عزیز، دوست داشتنی و گلمون که بی منت، یک سال کنار ما بودید، از تمام دستای نازتون که برای ما نظرات قشنگ فرستادن. از اینهمه انرژی مثبت بی نظیر که هیچ جا نمی تونستیم پیداش کنیم. از همه عزیزانی دلی که کمک کردن، ایده دادن، درخواست دادن و منت گذاشتند و روحیه دادن، و صدالبته از دوستانی که با کامنت های بی ربط و بو دارشون، به ما یاد دادن که با هرکس باید چطور رفتار کرد و به ما یاد دادن که چقدر آدم ها بعضا متفاوت و عجیبن. دوم از مدیر محترم سایت، که تمام فکر و ذکرش، روز و شب گیمفا بوده و هست. و از سردبیر خوب که چه عرض کنم، بی نظیر، گل و تک گیمفا که زحماتش غیرقابل تصورن و واقعا هر چی بگیم بازم کمه و از همینجا بازم خسته نباشید می گم بهشون و امیدوارم همیشه سلامت باشن. از تیم تحریریه گیمفا، از تمام بگه هایی که حالا دیکه بینمون نیستند مثل میثم جان عزیز که تا عمر دارم مدیونشم و خیلی چیزها ازش یاد گرفتم، حسین صدری همیشه پایه و رفیق که دمش همیشه گرمه! محمد مطلایی که هرچند دوتا مقاله بیشتر نداد ولی بازم برای من دوست داشتنی و قابل احترام بود و… بقیه دوستان. و حتی دوستان جدیدی که در سال ۹۶ وارد تحریریه گیمفا شدن (حالا برای خودم یکم پارتی بازی می کنم دیگه!!!) مثل هامون معتقدی بی نظیر، مهدی رحیمی گل و حتی مهدی رضایی عزیز که هر روز فوق العاده تر از دیروز میشن و همینجا دستشون رو می فشارم. و تمام عزیزاتی که هر روز برای گیمفا زحمت می کشن و همیشه کنار ما بودن.

امیدوارم سال ۹۷، بهترین سال زندگی همه ما باشه، مخصوصا دوستان خوب گیمفاییمون و از خدای بزرگ می خوایم هر چی اتفاق خوبه یه راست بیفته همین امسال! سال نو، مبارک!

امیرمهدی نامجو – تحریریه گیمفا

سلام به همه کاربران خوب گیمفا؛ سال ۱۳۹۷ بر همه شما مبارک. خوشبختانه سال ۱۳۹۶ تمام شد. سال ۹۶ به جز معدود مواردی، سالی پر از وقایع تلخ و ناراحت کننده بود که حتی تا این آخرین روز ها هم دست بردار نبود و از جامعه علمی جهان قربانی گرفت. به هر حال هر چه که بود گذشت و جای صحبت در مورد این وقایع در این یادداشت نیست.

اما در زمینه گیمینگ سال ۹۶ سال خوبی بود. مهم‌ترین موضوع در این سال شاید کنسول جدید نینتندو یعنی سوییچ باشد. هر چند خود این کنسول در واپسین روزهای سال ۹۵ عرضه شد ولی محک اصلی این کنسول در سال ۹۶ بود و نینتندو نشان داد که از اشتباهات قبلی خود درس گرفته و توانست با جبران اشتباهات و عرضه Breath of the Wild –البته در واپسین روزهای ۹۵- و Super Mario Odyssey و چندین بازی انحصاری خوب دیگر، خود را به عرصه رقابت کنسول‌ها بازگرداند. در مورد دو کنسول دیگر و علی‌الخصوص PS4 هم ۹۶ سال خوبی بود هر چند مهم‌ترین انحصاری ۲۰۱۷ این کنسول یعنی Horizon Zero Dawn در اصل در اواخر ۹۵ عرضه شد ولی طبیعتاً بخش اصلی فروشش و دریافت جوایزش مربوط به سال ۹۶ می‌شود. مایکروسافت هم Forza Motorsport 7 را داشت که مثل سایر عناوین این سری، عنوانی بسیار باکیفیتی است. هر چند شاید عرضه همزمان بازی‌های انحصاری این شرکت روی Xbox One و Windows 10 از نظر فروش به Xbox One کمک چندانی نکند ولی قطعاً گستره بیش‌تری از بازیکنان از این بازی‌ها بهره‌مند می‌شوند. در زمینه سایر بازی‌ها نیز ۹۶ فراز و نشیب‌های خاصی داشت. از طرفی بازی‌ای نظیر Mass Effect: Andromeda عرضه شدند که هر چند عنوان بدی نبود ولی در حد و اندازه نام سری ظاهر نشد و از طرفی نیز سری Assassin’s Creed بعد از یک سال غیبت به میدان بازگشت و هر چند هنوز هم یکسری از نقاط ضعف اساسی تمامی بازی‌های یوبیسافت در آن دیده می‌شود ولی در کل کیفیت قابل قبولی دارد. از طرفی مشکلات Loot Box ها و پرداخت‌های درون برنامه‌ای در بازی‌های ۶۰ دلاری به شدت زیاد شده است و مخصوصاً شرکت بدنامی همچون EA سردمدار این گروه از سازندگان و ناشران است و وجود چنین عناصری به شدت به بازی‌هایی نظیر Star Wars که پتانسیل بیش‌تری داشتند لطمه زده است و حتی شرکت ۲K هم به چنین روندی روی آورده و سطح کیفی NBA2K را به شدت کاهش داده است. خوشبختانه در زمینه بازی‌های مستقل شاهد عناوین بسیار باکیفیتی نظیر Divinity: Origianl Sin 2، Cuphead و Hellblade بودیم و امیدوارم که این روند در سال ۹۷ نیز ادامه پیدا کند.

در پایان سالی سرشار از سلامتی و موفقیت را از خداوند متعال برای شما عزیزان آرزو می‌کنم.

محمد آریا مقدم – تحریریه گیمفا

تا الان هرچه که گفتیم و نوشتیم در مورد گیم بود. هیچ وقت فرصت نشد که با کاربرای خوب گیمفا صحبت دوستانه ای داشته باشیم، ولی فکر میکنم حالا فرصتش پیش آمده. در سالی که گذشت به اندازه کافی راجع به بازی حرف زدیم، نظر دادیم، نمره دادیم، پیش بینی کردیم و از نظرات هم استفاده کردیم و حالا بیایید برای یک بار هم که شده به صحبت‌هایمان تنوع داده و راجع به خودمان حرف بزنیم.

در این مدتی که در گیمفا مشغول به فعالیت بودم با انواع و اقسام کاربرها برخورد داشتیم. از فن‌های تعصبی گرفته تا منطقی‌ترها، از کاربرای مودب بگیرید تا افرادی که لحن نسبتا تندتری داشتند و در مقالاتی که بنده نوشتم، همه کامنت‌ها تایید می‌شد. در این مدت خیلی کم به کامنت‌ها جواب می‌دادم و سعی هم می‌شد که اگر قرار به پاسخ دادن باشد، با نهایت احترام به نظرات و انتقاداتتون جواب دهیم. خلاصه با همه این حرف‌ها، بازهم اگر کسی بابت لحنی که ما داشته‌ایم ناراحت شده و یا احساس کرده که بهش بی‌احترامی شده، عذرخواهی می‌کنیم. به هر حال پای مقالاتی که در سایت نوشته می‌شوند زحمت زیادی کشیده شده و انتظار نداریم که این زحمات نادیده گرفته شوند. از تمامی کاربرانی هم که در این مدت با کامنت‌هایشان به ما انرژی داده تا هر هفته قوی‌تر از هفته قبل شروع به نوشتن کنیم نهایت تشکر و قدردانی را دارم. در نهایت به نوبه خودم سال نو را به تمامی کاربران گیمفا تبریک عرض کرده و از صمیم قلب امیدوارم که همه ما در سال جدید به موفقیت‌های جدید رسیده و پایان سال را هم بتوانیم به مانند آغاز سال، شاد و پرانرژی جشن بگیریم. در تعطیلات عید بازی کردن را فراموش نکنید و از روزهای تعطیلی خود لذت ببرید.

محمدحسین باجلان – تحریریه گیمفا

سال ۹۶ با تمام خوبی و خوشی های آن تمام شد اما صادقانه امسال افتضاح به تمام عیار بود، از گند جدید EA تا عناوین نصفه و پر باگ. ولی همیشه باید امیدوار بود و شاید امسال بالاخره اتفاق خوبی رخ دهد تا حداقل در بحث اینترنت، مخصوصا حالا دیگر همه رو به بازی های آنلاین آورده اند، زجر نکشیم. البته این ها همه در تخیلات ما است و حقیقت آن است که احتمالا سال آتی سالی پر خرید های درون برنامه ای و احتمالا کلی ریمستر دیگر باشد و وضع اینترنت نیز مجددا به حالت غیر قابل استفاده بازگردد. در هر صورت امیدوارم سال خوبی داشته باشید و از تک تک لحظات آن در کنار خانواده و دوستان لذت ببرید!

رضا توکلی – تحریریه گیمفا

دوباره به پایان رسیدیم و دیگه چیزی تا شروع سال جدید نمانده. در سال گذشته در دنیای بازی‌های ویدیویی اتفاقات بزرگ و کوچکی رخ داد و یک‌جواریی همه‌چیز به سال آینده موکول شد و باید منتظر بود و بازی‌های بزرگی را تجربه کرد. در بین معرفی آی‌پی‌های جدید و ساخت دنباله برای عنوان‌های قدیمی‌تر، توسعه بازی‌های موبایل هم در یکسال هم پیشرفت زیادی داشت. روند بازی‌سازی نشان داد که دیگر طرح ایده نو بسیار واجب‌تر از طراحی پر زرق و برق است و کاربر به دنبال یک بازی نو می‌گردد. نکته دیگر پتانسیل بالا دستگاه‌های موبایل است. با انتشار نسخه رسمی بازی PUBG بر روی اندروید، دیگر مطمئن شدیم که هر سبک و ژانری بر روی این سیستم عمل می‌کند. در حال حاضر، موبایل هم در سبک‌های اکشن ماجراجویی، اکشن اول شخص، بازی حالت جهان‌باز، رانندگی، فوتبال، استراتژی، کارتی و جدیدا بتل‌رویال هم بازی‌های موفقی را به خود دیده و حال با تکمیل تمامی‌ سبک‌های ساخت بازی در این پتلفرم باید شاهد ارتقا سطح کیفیت آنها باشیم.

فکر می‌کنم در دو سال گذشته شرکت‌های بازی‌سازی به خوبی از این پلتفرم کوچک درآمدزایی کرده‌اند و امید است در سال آینده به‌جای بازی‌های تکراری شاهد عناوینی با ایده‌های نو و بدون پرداخت درون‌برنامه‌ای :) باشیم. در پایان امیدوارم که حال همگی خوب باشد. در زمان‌های اضافی در تعطیلات بازی‌های موبایل را هم تجربه کنید. بازی‌های خلاقانه هم کم ندارد و از این عنوان گیمر موبایل نترسید! نیازی به عنوان‌بندی و تقسیم بازی‌بازان نیست، به‌شخصه به این اعتقاد دارم که گیمر کسی است که در همه‌حال به فکر بازی باشد و در هر شرایطی بسته به پلتفرم موجود، خود را با بازی‌های ویدیویی سرگرم کند. امیدوارم سال خوبی برای دوست‌دران گیمفا بوده باشد و در سال ۹۷ هم اتفاقات خوبی برای شما رقم بخورد.

هامون معتقدی – تحریریه گیمفا

یک سال دیگه هم گذشت و این شانس رو داشتیم، که از زیبایی‌های این جهان لذت ببریم. از معلما و استادای زورگویی که زورمون تو دنیای واقعی بهشون نمی‌رسید، انتقام بگیریم. خودمون رو به قبیله ای که طردمون کرده بود، اثبات کنیم و حتی به قهرمانشون تبدیل شیم. بیماران روانپریش رو بیشتر شناخته و تا حدودی درکشون کنیم و تجربیات ارزشمند دیگه‌ای که دنیای بازی‌های ویدئویی در سال ۹۶ بهمون هدیه کرد. نوروز ۹۷ رو خدمت تمامی شما دوستان عزیزم تبریک می‌گم و براتون سلامتی و شادی و عناوین شاهکار آرزو می‌کنم.

مهدی رحیمی – تحریریه گیمفا

با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژِی، هر روز بازی‌های تازه‌تر همراه با تکنولوژِی‌های جدیدتر به بازار عرضه می‌شوند. با عرضه‌ی نینتدو سوییچ، یکی از موفق‌ترین کنسول‌های شرکت نینتندو پا به عرصه گذاشت و با ارائه‌ی بازی‌های شاهکار یکی پس از دیگری، توانست موقعیت خود را تصویب کند. پر بیراه نگفته‌ایم اگر امسال را سال نینتندو تلقی کنیم. از آن‌طرف، مایکروسافت کنسول جدید و شش ترافلاپسی خود را عرضه کرد و شرکت سونی نیز برای عقب نماندن از قافله، تعداد زیادی بازی‌های انحصاری برای کنسول خود معرفی کرد. اکنون، با گذشت سالی پر از بازی‌های فوق‌العاده، چشم به انتظار سالی جدید هستیم. به امید سالی پر از بازی‌های شاهکار، موفقیت‌های هر چه بیشتر برای این سه شرکت دوست داشتنی، و سالی همراه با موفقیت برای شما کاربران عزیز وبسایت گیمفا. سال خوبی پر از بازی‌های مورد علاقه‌ی شما را برایتان آرزومندم.

مهدی رضایی – تحریریه گیمفا

به عنوان یکی از اعضای خانواده بزرگ گیمفا سال نو رو به همه شما هم وطنان بزرگوار تبریک میگم‌ و امیدوارم سالی پر از خوشی، نشاط و برکت رو داشته باشید. سال ۹۶ قطعا یکی از پربارترین سالای صنعت گیم بود و برای من با عناوینی مثل Nier ،Horizon و Hellblade یکی از کم نظیرترین سالای گیمی بود. با امید اینکه سال ۹۷ از لحاظ کیفیت بازی ها از این هم بهتر باشه.

