Mark of the Ninja Remastered برای نینتندو سوئیچ معرفی شد

طی نمایش جدید Nindies از نسخه‌ی بازسازی شده‌ی Mark of the Ninja برای نینتندو سوئیچ رونمایی شده است.

Mark of the Ninja Remastered قرار است در پاییز ۲۰۱۸ برروی نینتندو سوئیچ عرضه گردد.

اگر آشنایی زیادی با Mark of the Ninja، باید بگوییم که با بازی دوبعدی پلتفرمری طرف هستید که در آن باید دشمنانی را که به مکان و اقامت‌گاه شما تجاوز کرده‌اند، از بین ببرید، اما به‌طور مخفیانه و بدون هیچ گونه سر و صدایی. Mark of the Ninja ابتدا در سپتامبر ۲۰۱۲ برای ایکس‌باکس ۳۶۰ منتشر شد و پس از مدتی، به ویندوز، مک و لینوکس راه یافت.

منبع متن: gamefa