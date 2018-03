کنسول Switch از زمان انتشارش در سال گذشته برای نیتندو یک موفقیت بزرگ بوده است. نه تنها رکوردهای فروش نرم افزار و سخت افزار را برای نیتندو ثبت کرده، بلکه برای عناوین ترد پارتی و مستقل نیز مزیت‌های فراوانی داشته است که سبب شد فروش این عناوین بر روی این کنسول چشم‌گیر باشد.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از gamespot، در طی رویداد تمرکز بر روی عناوین مستقل برای نینتندو که دیروز برگزار شد، لیست 10 بازی مستقل پرفروش برای Switch منتشر شد. درحالیکه نیتندو آمار دقیق از مقدار فروش این عناوین را منتشر نکرد، اما این لیست شامل بسیاری از عناوین محبوب می‌باشد که بر روی این کنسول توانستند خودشان را نشان دهند. لیست زیر بدون ترتیب خاصی می‌باشد:

Celeste

Enter the Gungeon

Fast RMX

Golf Story

Kamiko

NBA Playgrounds

Overcooked Special Edition

Shovel Knight: Treasure Trove

Stardew Valley

SteamWorld Dig 2

بازی‌های مستقل موفقیت خوبی در کنسول Switch داشته‌اند. بسیاری از سازندگان گفته‌اند که فروش بازی‌های آن‌ها در Switch بسیار بهتر از PS4 و Xbox one می‌باشد. برای مثال، بعد از انتشار عنوان Caleste، کارگردان بازی یعنی آقای "مت تورسون" بیان کرد که فروش این بازی بر روی Switch بیشتر از دیگر کنسول‌ها بوده است و یا اینکه سازنده عنوان Super Meat Boy بیان کرد که مقدار فروش این بازی بر روی Switch بصورت عجیبی به مقدار فروش آن بر روی Xbox 360 که در سال 2010 منتشر شد، نزدیک است.

نیتندو بر روی عناوین مستقل تمرکز زیادی کرده است بطوریکه در رویداد عناوین مستقل که اخیرا برگزار شد، ده‌ها عنوان مستقل از جمله نسخه ارتقا یافته و پورت شده بازی‌های Mark of the Ninja، lumines و West of Loathing برای Switch معرفی شدند.

منبع متن: pardisgame