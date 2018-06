به گزارش پردیس گیم، تریلر گیم پلی عنوان Spyro Reignited Trilogy در جریان نمایشگاه E3 2018 به نمایش درآمد. در این گیم پلی شاهد کیفیت بالای محیط‌ها هستیم، درست مانند Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. البته با اینکه بازی بسیار تغییر کرده و نسل هشتمی شده، باز هم شاهد یک تجربه‌ی نوستالژی برای طرفداران هستیم. Spyro Reignited Trilogy شامل نسخه‌ی بازسازی شده‌ی بازی‌های Spyro The Dragon، Spyro 2: Ripto’s Rage! و Spyro: year of the Dragon می‌شود و در تاریخ 21 سپتامبر (30 شهریور) منتشر می‌شود. شما در زیر می‌توانید گیم پلی این بازی را تماشا کنید:

منبع متن: pardisgame