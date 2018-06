تمامی اطلاعات و جزئیات منتشر شده از گیمپلی Cyberpunk 2077 که پشت درهای بسته به نمایش در آمد (فلا تایید نشود)

در E3 2018 شاهد رونمایی دوباره از عنوان رویایی و مورد انتظار Cyberpunk 2077 بودیم که با تریلری از محیط و NPCهای بازی همگان را شگفت زده کرد. همگی انتظار یک تریلر تاریک با نورهای نئونی فراوان را داشتیم اما در نهایت شکل و شمایل محیط بازی را در روز مشاهده کردیم. طبق گفته‌های CD Projekt RED تک تک سکانس‌های نمایش داده شده در تریلر E3 معنا و مفهوم خود را دارند و هیچ چیز بی هدف نمایش داده نشد. از طرف دیگر این تریلر تنها یک نمایش هایپ کننده نبود بلکه اکثر مواردی که در آن مشاهده کردید در گیمپلی بازی نیز وجود خواهند داشت.

در این مقاله می‌خواهیم موارد دیگر را بررسی کنیم و پرونده کاملی از Cyberpunk 2077 داشته باشیم. بیشتر صحبت‌ها مربوط به منتقدین و ویراستاران وبسایت‌های بازی‌های ویدیویی مختلف مانند GameSpot و IGN می‌شوند اما جزئیات گیمپلی توسط یوتیوبرهای معتبر که گیمپلی بازی را تجربه کردند منتشر شده است. از طرف دیگر تمامی مصاحبه‌های تیم سازنده ( که شامل طراح مرحله و طراح اصلی بازی مایک پاندسمیث می‌شود) نیز در بخش‌های مختلف بررسی خواهد شد.

سازندگان در مورد بازی چه گفتند؟

چندین مصاحبه بلند توسط چهار عضو CD Projekt RED که در E3 حضور داشتند منتشر شد که تقریبا اطلاعاتی مشابه را منتشر کردند. اول از همه تاکید تیم سازنده بازی این است که Cyberpunk 2077 یک بازی نقش آفرینی با المان‌های شوتر اول شخص می‌باشد پس به هیچ عنوان بازی را یک شوتر اول شخص ندانید. نکته بعدی آن است که بازی به غیر از تیم سازنده هیچ وجه اشتراکی با The Witcher 3 نخواهد داشت که البته یکی از اهداف اصلی استودیو ساختن عنوانی متفاوت نسبت به پروژه قبلی بود. از موارد جالب دیگر این است که در زمان انتشار تیزر اول که 4 سال پیش به نمایش در آمد ساخت بازی در مراحل اولیه پیش تولید قرار داشت و بیشتر تمرکز تیم سازنده بر روی ساخت دو بسته الحاقی برای The Witcher 3 قرار گرفته بود اما پس از اتمام کار DLCهای The Witcher 3 همگی اعضای استودیو به ساخت Cyberpunk 2077 روی آوردند.

همچنین تیم سازنده اعلام کرد که پروسه ساخت بازی تازه در مراحلی قرار دارد که سرعت آن رو به زیاد شدن است و بسیاری از کارهای اصلی انجام شده است پس از این به بعد شاهد غیبت و سکوت طولانی مدت از سوی CD Projekt RED نخواهید بود بلکه اطلاعات و تریلرها به مرور منتشر خواهند شد. یکی از اهداف دیگر تیم سازنده متنوع کردن و تقویت بخش دیالوگ‌ها بود، با توجه به گفته‌ها این بار به غیر از انتخاب‌های روایتی که منظور از آن‌ها همان گفت و گو است، شاهد انتخاب‌های عملی (مثل استفاده از اسلحه در میان یک بحث و ...) بیشتری نسبت به The Witcher 3 خواهید بود.

همان‌طور که می‌دانید بازی Open World است اما سازندگان در مورد این دنیای باز چه حرف‌هایی برای گفتن دارند؟

طبق گفته‌های طراح مرحله و محیط Cyberpunk 2077، این بازی هم به مانند The Witcher 3 دنیای باز بسیار بزرگی خواهد داشت اما این بار قضیه کمی متفاوت است. وقتی از طراح بازی پرسیدند که بازی چقدر بزرگ است او جواب داد:

"مقایس و بزرگ بودن بازی برای ما مهم نیست، مهم این است که بازی برای بازیکن کافی باشد. منظور من این است که بازیکن هیچوقت نگوید که محیط بازی کمبود دارد."

محیط Cyberpunk 2077 با توجه به سبک و ماهیتش بسیار بزرگ خواهد بود. مسلما به مانند The Witcher 3 شاهد محیط‌های وسیع و کوه‌های بلند و مرتفع و دشت نخواهید بود. این بار مسیرهای مدرن تو در تو و ساختمان‌های چند صد طبقه که پر از جزئیات هستند و شهرهایی پر از خیابان و کوچه بازی را بزرگ خواهند کرد. به طور خلاصه این بار تراکم محیط حرف اصلی را می‌زند.

طبق صحبت‌های شخصی دیگر از تیم CD Projekt RED، در Cyberpunk 2077 شاهد سیستمی جدید از جامعه و هوش مصنوعی خواهید بود. همه اتفاقات به صورت رندوم و اتفاقی رخ خواهند داد و هیچ چیز قابل پیشبینی نیست. Cyberpunk 2077 نمی‌خواهد شما را یک قهرمان جلوه دهد بلکه برعکس، هدف آن است که شما حس کنید همانند مردم دیگر شهر هستید و در آن شهر پویا و زنده زندگی می‌کنید.

همچنین سازنده بازی ادعاهای عجیب و غریبی در این رابطه داشته است. طبق مصاحبه با RPS، آن قدر این محیط پویا است که با کمک دید اول شخص شما حس نمی کنید که در گیمپلی قرار دارید بلکه همه چیز سینمایی می‌شود و حس یک میان پرده به شما دست خواهد داد.

همانطور که می‌دانید مدتی بعد از تریلر عده‌ای از طرفداران نسبت به "تاریک" و "سنگین نبودن اتمسفر بازی" با توجه به سبک سایبرپانکی ایراداتی گرفتند که آقای "مایک پاندسمیث" طراح بازی رو میزی Cyberpunk 2020 که منبع اصلی بازی CDP نیز می‌باشد در جواب آن‌ها گفت:

"برای کسانی که امید داشتند یک محیط بارانی و تاریک با نورهای نئونی متعدد ببینند باید بگویم که جواب شما این جمله است: الگوریتم آب و هوا و چرخه روز و شب."

"هر کسی می‌تواند یک محیط نئونی و تاریک و بارانی خلق کند و ما می‌دانستیم به راحتی می‌توانیم این کار را انجام دهیم اما می‌خواستیم ثابت کنیم توانایی ساخت یک محیط سایبرپانکی در روز را هم داریم و این که در روز هم این محیط می‌تواند به اندازه کافی خطرناک باشد."





تصویر منتشر شده توسط یکی از اعضای تیم سازنده بازی از شهر Cyberpunk 2077 در طول نمایش دمو بازی پشت درهای بسته



نقشه بازی از چند قسمت‌هایی تشکیل شده و دسترسی به آن‌ها چگونه است؟

شهر بازی Night City نام دارد و نقشه بازی شامل 6 قسمت می‌شود که هر کدام نام‌های مشخصی دارند که برای دسترسی به هر کدام از آن‌ها با توجه به اهمیتشان نیاز به Street Cred مشخصی خواهند داشت. این واحد در بازی باعث می‌شود شما دسترسی بیشتری به ماطق داشته باشید و یا این که در گفت و گوها گزینه‌های جدید را مشاهده کنید. Street Cred از طریق انجام ماموریت‌ها به خصوص ماموریت‌های جانبی بدست می‌آید.

سخنان CD Projekt RED در مورد انتخاب‌ها، اهمیتشان و تاثیر موارد مختلف بر آن‌ها

در مصاحبه‌های مختلف با سازندگان متوجه شدیم که انتخاب‌ها و سیستم روایتی بازی پیشرفتی بی‌‍نظیری نسبت به The Witcher 3 داشته است. این بار انتخاب‌های عملی بیشتری خواهید داشت و تاثیر انتخاب‌ها هم مهم‌تر از قبل هستند هم تاثیر آنی دارند و هم تاثیر در کل دنیای بازی. به عنوان مثال در زمان پیش برد داستانی اصلی بازی برخی اوقات انتخاب‌هایی می ‌کنید که باعث می‌شود ماموریت یک ساعته در طول چند دقیقه کامل شود و شما از دیدن اتفاقات بسیار زیادی محروم خواهید شد. از طرف دیگر واحد Cool که بعدا بیشتر در مورد آن صحبت خواهیم کرد بر روی این انتخاب‌ها و باز شدن یک سری انتخاب‌های جدید تاثیر زیادی خواهد داشت.

چرا اول شخص؟ دلیل سازنده برای این تصمیم چیست؟

تقریبا در تمامی مصاحبه‌ها در مورد اول شخص بودن بازی صحبت شد. با توجه به جواب سازندگان، آن‌ها تمامی جنبه‌ها را در نظر گرفتند و به طور کامل آن‌ها را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که بهترین سبک و زاویه دید برای این عنوان اول شخص است چرا که مهم‌‍ترین ویژگی در یک بازی سایبرپانکی جزئیات و اطلاعات مختلف است و برای دیدن این جزئیات باید زاویه دید بسیار نزدیکی داشته باشید و در حالت سوم شخص بدست آوردن این میزان از جزئیات غیر ممکن است. دستیار کارگردان بازی اعلام کرد که همگی منتقدان زاویه دید اول شخص در زمان دیدن گیمپلی نظرشان عوض خواهد شد. با خواندن جزئیات بخش گیمپلی متوجه منظور سازنده خواهید شد.

توانایی رانندگی چه وسایل نقلیه‌ای را خواهیم داشت، سازندگان در این رابطه چه می‌گویند؟

شما می‌توانید آن اتومبیل زیبای به نمایش در آمده در E3 را کنترل کنید اما در بخش مصاحبه‌ها تیم سازنده رانندگی موتورسیکلت را هم تایید کرد. وقتی در مورد سایر وسایل نقلیه (مانند وسایل نقلیه هوایی) سوال پرسیده شد اکثر اعضای تیم در مصاحبه‌های جداگانه اعلام کردند که اطلاعاتی در مورد سایر اتومبیل‌ها نمی‌توانند منتشر کنند.

یک عنوان نقش آفرینی اول شخص؟ شاهد چه المان‌هایی از یک بازی نقش آفرینی خواهیم بود؟

از آن‌جا که تیم سازنده تاکید ویژه‌ای بر روی نقش‌آفرینی بودن بازی کرده است، باید انتظار داشته باشیم که المان‌های این ژانر به وفور یافت شود. اولین قابلیت شخصی سازی کارکتر و تعیین میزان قدرت می‌باشد. شما در این عنوان می‌توانید جنسیت خود را مشخص کنید و با جزئیات باور نکردنی آن را شخصی سازی کنید. خالکوبی، زخم‌ها،جواهرات، مدل و رنگ مو و ... وجود خواهند داشت. و از طرف دیگر Stat نیز وجود دارد. در ابتدای بازی میزان هوش، نیرو، سرعت‌عمل، خونسردی، طبع و فنی بودن را می‌توانید انتخاب کنید و برای آن‌ها اعدادی مشخص را وارد کنید. جالب است بدانید برخی از این statها از بازی Cyberpunk 2020 الهام گرفته شده است.

موضوع جالب دیگر این است که شما در زمان شروع بازی می‌توانید پیشینه شخصیت خود را مشخص کنید، و هدف او از ورود به Night City باید مشخص گردد. این ویژگی در بازی رو میزی Cyberpunk 2020 نیز وجود داشت اما این بار با توجه به یک بازی ویدیویی کمی پیچیده‌تر خواهد بود. انتخاب این پیشینه در محیط بازی و برخورد با NPCها تاثیر خواهد داشت. با توجه به گیمپلی‌ای که پشت درهای بسته به نمایش در آمد به عنوان مثال یکی از پیشینه‌ها این است که والدین شخصیت اصلی در یک حمله ترورسیتی کشته شدند و یا این که شخصیت اصلی برای یافتن معشوقه خود وارد Night City شده است.

آیا اول شخص بودن بازی باعث می‌شود شخصی سازی به چشم نیاید؟

جواب سازندگان این است که شخصی سازی شما در بخش‌های مختلفی به چشم می‌آید و به هیچ عنوان نگران نباشید. در کات‌سین‌های متعدد و بخش inventory و تاثیر شخصی‌سازی شما در جنگ و شهر همگی و همگی باعث می‌شود شخصی سازی ارزش خود را حفظ کند.

لباس، شخصی‌سازی و جامعه در بازی چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟

از نکات هیجان‌‌انگیز و جالب اعلام شده می‌توان به این مورد اشاره کرد که لباسی که می‌پوشید و شخصی‌سازی که انجام می‌دهید باعث می‌شود دید مردم نسبت به شما عوض شود و در هر محله ستاره منطقه خود باشید، همه توجه‌ها را به خود جلب کنید و در نتیجه یکی از Statهای مهم خود یعنی Cool را بالا ببرید که در نتیجه بالا رفتن آن در موقعیت‌های حساس گزینه‌های انتخابی جدید باز خواهند شد، اسلحه‌فروشی‌ها به شما تخفیف می‌دهند و ... .

به غیر از اسلحه و هک کردن باید منتظر چه تجهیزاتی باشیم؟

در بازی تجهیزات مختلفی وجود خواهد داشت، از سلاح‌های گرم و سرد گرفته تا وسایل هک اما نکته جالب این است در بازی محل‌هایی با نام دکتر وجود خواهند داشت که به شما تجهیزات سایبری متصل خواهند کرد. به عنوان مثال دست شما را قطع خواهند کرد و به جای آن یک دست قدرتمند به شما تحویل خواهند داد. شما فقط نتیجه آن را نخواهید دید بلکه در ظاهر نیز دست شما + موارد مختلف دیگری که خریداری کند عوض خواهند شد.

در تریلر E3 مشاهده کردید که شخصی چشم فرد مقابل را از کاسه در میاورد. بله شما در گیمپلی نیز می‌توانید چشم خود را با یک چشم سایبری عوض کنید که در عوض به شما قابلیت زوم، اسکن دشمن و آیتم‌ها و دیدن پشت اشیاء را خواهد داد. سلاح تایید شده دیگر تیغه‌هایی است که بر روی بازو قرار میگیرد و به غیر از این که سلاح هستند می‌توانید با آن‌ها از ساختمان بالا بروید. (دقیقا مانند تیغه‌هایی که در تیزر سال 2014 مشاهده کردید.)

روابط عاشقانه در بازی چگونه خواهد بود + صحبت‌های از درجه سنی بازی

به صورت جداگانه اخباری در مورد این موضوع منتشر شد اما با توجه به مصاحبه‌های مختلف و قرار دادن اطلاعات در کنار یکدیگر متوجه شدیم که روابط در Cyberpunk 2077 الگوریتمی پیچیده‌تر از هر بازی دیگری خواهد داشت. اول از همه شما می‌توانید گرایش جنسی خود را مشخص کنید و بعد از آن روابطی که با شخصی شکل می‌دهید می‌تواند قوی یا ضعیف باشد. به عنوان مثال با فردی رابطه بر قرار می‌کنید اما بسته به تصمیمات و دیالوگ‌های رد و بدل شده شما با او ممکن است شما را ترک کند و دیگر او را نبینید و یا این که برای همیشه او در کنار شما بماند.

همان طور که می‌دانید درجه سنی بازی‌های CD Projekt RED همیشه M یا همان "برای بزرگسالان" بوده است و Cyberpunk 2077 نیز از این قاعده مستثنی نیست. دستیار کارگردان بازی نیز در مصاحبه اعلام کرد که به طور حتم این بازی برای مخاطبین نوجوان ساخته نشده است. البته کسانی که فکر می‌کنند این محتویات بزرگسالانه برای فروش بیشتر بازی بوده است باید بدانند که در سخت در اشتباه هستند. این موضوع در یکی از مصاحبه‌ها تاکید شد که محتوای بزرگسالانه بازی صرفا بخاطر روایت و به تصویر کشاندن مواردی مهم‌تر و واقعگرایانه‌تر تعبیه شده‌اند و به هیچ عنوان برای فروش بیشتر و یا دل طرفداران این محتویات وجود نخواهند داشت. زمانی که بازی را تجربه کنید متوجه منظور خواهید شد. درجه سنی بالای بازی تنها مربوط به صحنه‌های جنسی آن نمی‌شود بلکه خشونت بالای بازی نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. شما می‌توانید دشمنان را تکه تکه کنید، چشم آن‌ها را از کاسه در بیاورید و ... .

گیمپلی، رابط کاربری (HUD) و رابطه این دو با ژانر نقش‌آفرینی

با توجه به صحبت‌ها، گیمپلی طراحی شده برای بازی بسیار متفاوت خواهد بود و با توجه به اول شخص بودن رابط کاربری حرف اول را می‌زند. شما به سلاح گرم، سلاح سایبری، سلاح‌های سرد و اکسنرهای مختلف دسترسی خواهید داشت و در زمان ضربه وارد کردن به دشمن میزان آسیب به آن‌ها به نمایش در خواهد آمد. همان طور که گفتیم محیط بازی با توجه به متراکم بودنش عظیم است حتما این موضوع را درک خواهید کرد که ماموریت‌های جانبی زیادی وجود خواهند داشت که هر کدام نه تنها داستانی بسیار جذاب خواهند داشت بلکه گیمپلی متفاوتی هم دارد. شما در بازی کلاس شخصیت خود را تعیین نمی‌کنید بلکه ویژگی شخصیت شما با توجه به سیستم "کلاس روان" (Fluid Class) تغییر خواهد کرد یعنی با توجه به stat انتخابی در طول بازی می‌توانید یک هکر باشید یا این که مثل یک جنگجو وارد عملیات‌ها شوید یا یک چیز ترکیبی بین این ها را اعمال کنید. علاوه بر این که میزان آسیبی که به دشمن وارد می‌شود قابل دیدن است خط سلامتی و سطح آن دشمن نیز دیده خواهد شد. HUD در زمان رانندگی اول شخص بر روی شیشه جلو ظاهر خواهد شد. بله رانندگی، حالت سوم شخصی نیز خواهد داشت.

از موارد دیگر در گیمپلی باید اشاره کنم که خط سلامتی با اشتشمام کردن موارد مختلف پر می‌شود (مانند اسپری)، قابلیت آهسته کردن زمان مانند بازی مکس پین وجود خواهد داشت که در این عنوان Reflex Booster نام خواهد داشد، HUD به وسیله چشم‌های سایبری ارتقاء می‌یابد، سیستم کاملی برای نبرد ماشینی و تیراندازی از داخل ماشین در نظر گرفته شده است، قابلیت‌هایی مانند پرش با ارتفاع بیشتر، راه رفتن بر روی دیوار و ... به وسیله وسایل سایبری ارتقاء می‌یابد، مبارزه با غول آخر‌ها وجود خواهند داشت و برای از بین بردن آن‌ها نیاز به اسکن دقیق خواهید داشت و باید نقطه ضعف آن‌ها را به وسیله چشم سایبری خود پیدا کنید.

مبارزه با سلاح گرم

بازی شامل سلاح‌های مختلفی خواهد شد از رگبار گرفته تا کلت و شاتگان اما ویژگی خارق‌‎العاده آن این است که این سلاح با ویژگی‌های سایبری شما قابلیت هماهنگی را دارد و از طرف دیگر هر دوی آن‌ها به روز رسانی نیز خواهند شد. به عنوان مثال اگر چشم سایبری شما قابلیت دیدن پشت اشیاء و سنگرها را دارد، شما به راحتی می‌توانید سلاح شاتگان خود را به روز کنید تا تیر شما از اشیاء رد شود و در نهایت ترکیب این دو به شدت بازدهی خواهد داشت.

مبارزه با سلاح سرد

بازی به طور کامل یک سیستم جداگانه مبارزه با سلاح سرد خواهد داشت. شما می‌توانید کل بازی را با استفاده از کاتانا یا تیغه‌های سایبری به اتمام برسانید و با کاتانای خود دشمنان را تکه تکه کنید.

داستان، شخصیت‌ها و تاثیر محیط بر این دو

اطلاعات زیادی از داستان بازی در دسترس نیست و بعید نیست که داستان برای هر فرد به صورت متفاوت رقم بخورد اما به طور کلی شخصیت اصلی V نام دارد که با توجه به پیشینه داستانی که انتخاب می‎کنید وارد شهر Night City شده است. در مورد شخصیت‌های مختلف در بخش صحبت‌های رسانه و یوتیوبرها صحبت خواهیم کرد.

این‌ها صحبت‌های سازندگان بازی بود اما حالا می‌خواهیم جنبه‌های مختلف بازی را از دید کسانی بررسی کنیم که دموی 1 ساعته گیمپلی آن را تجربه کردند.

واکنش منتقدین، ویراستاران، یوتیوبرهای مختلف در مورد گیمپلی بازی چگونه بوده است؟

دلیل را نمی‌دانیم اما CD Projekt RED در جریان E3 از عده خاصی دعوت کرد تا گیمپلی بازی Cyberpunk 2077 را پشت درهای بسته تجربه کنند. همگی این افراد پس از خارج شدن از اتاق مخصوص بازی گیج بودند و چیزهایی که دیده بودند را باور نمی‌کردند.

بیشترین جمله‌‍ای که این افراد در مورد دمو گیمپلی استفاده کردند کلمه Mind-Blowing بود.

اگر می‌خواهید به درستی متوجه واکنش‌ها شوید ویدیو زیر را مشاهده کنید:

کیفیت و گرافیک کلی بازی و سطح توسعه بازی با توجه به گیمپلی نمایش داده شده، در حال حاضر چگونه است؟

با توجه به صحبت‎‌های اکثر یوتیوبرها و رسانه‌ها، کیفیت به نمایش در آمده به هیچ وجه به نسل حاضر نمی خورد و به نظر می‌رسد با عنوانی نسل 8ی طرف باشیم. محیط بازی بیش از حد عمیق است و جزئیات به طرز باورنکردنی بالا می‌باشد و اکثر افرادی که گیمپلی را مشاهده کردند در این موضوع وجه اشتراک دارند که کیفیت گرافیکی بازی به طر عجیب غریبی بالا و واقع گرایانه است. هنر چند احتمال دارد در زمان عرضه شاهد کیفیت پایین تری باشیم.

از طرف دیگر با توجه به این که شاهد دمو هستیم باید انتظار باگ و گلیچ باشیم اما با توجه به صحبت‌ها، این دمو هیچ باگ و گلیچی نداشت و به نظر می‌رسد از این نظر ساخت بازی مراحل پایانی خود را طی می‌کند. البته تمامی کیفیت گرافیک خارق العاده و جزئیات بی‌نظیر به لطف دوربین بازی فراهم شد که در نهایت توانست تمامی افراد را از دوربین راضی کند.

اما باید گفت که موارد زیادی همچنان در دست تحقیق، توسعه و تکمیل قرار دارد به عنوان مثال ویژگی Cool و تاثیرش بر محیط و NPCها همچنان در دست طراحی قرار دارد.

در دمو گیمپلی بازی چه چیزهایی به نمایش در آمد و جزئیات جدیدی که از آن متوجه شدیم چیست؟

افرادی که دمو Cyberpunk 2077 را مشاهده کردند به طور حتم کاغذ و قلم به همراه داشتند و نکات را ریز به ریز یاد داشت کردند. بیشتر این نکات را سازنده در مصاحبه‌ها گفته بود اما جزئیات جدیدی هم از این دمو می‌توان دریافت کرد.

اول از همه باید بگویم که این دمو شامل، چند موقعیت تصمیم گیری حیاتی که تاثیر آنی آن را می‌بینیم می‌شد، سیستم تیراندازی به نمایش در آمد و یک ماموریت تکمیل شد. ماموریت از این قرار بود که یک سری از گنگستر محلی دختری را گروگان گرفته بودند و شما می‌بایست او را آزاد کنید. پس از این ماموریت برای اولین بار محیط بازی نمایش داده می‌شود که خیره کننده است سپس باید رانندگی کنید و در تمام مدت یک همراه دارید. در زمان رانندگی تعدادی از گنگسترها به شما حمله می‌کنند و اینجا است که تیراندازی ماشینی و صحنه‌های اکشن دیده می‌شود. در این قسمت شخصیت V جای خود را با همراه عوض می‌کند و این بار تمرکز خود را بر روی تیراندازی می‌گذارد. همچنین در دمو موقعیت دکترها و خرید وسایل سایبری نیز نمایش داده شد که در طول آن یک چشم سایبری و تیغه‌هایی که بر روی بازو نصب می‌شوند به نمایش در آمد در طول مدت اتصال تیغه‌ها یا چشم سایبری HUD کاملا تغییر می‌کند.

از جزئیات دیگر می‌توان اشاره کرد:

استفاده از مواردی که خط سلامتی را پر می‌کند کمی دید شما را گیج و نامفهوم خواهد کرد.

وقتی شخصیتی در بازی بمیرد و یا به شدت زخمی شود به طور خودکار از طریق تراشه‌های مغزی به مرکز بیمارستانی خبر داده خواهد شد و آن‌ها به سرعت خود را به فرد آسیب دیده می‌رسانند اما نمی‌دانیم این مورد در رابطه با شخصیت اصلی نیز کار می‌کند یا خیر. البته یکی از اعضای تیم سازنده بازی اعلام کرد که شخصیت شما در بازی خواهد مرد و موردی خلاقانه یا جدید در این رابطه در کار نیست.

در دموی گیمپلی باس فایت وجود دارد و باید با استفاده از چشم سایبری ابتدا نقطه ضعف آن را پیدا کنید تا بتوانید او را شکست دهید. چشم سایبری Kiroshi Thermo Scanner نام دارد و وسیله سایبری Reflex Booster که زمان را کند می‌کند با نام Kereznikov شناخته خواهد شد.

در قسمت شوتینگ بازی با استفاده از یک سلاح سایبری خاص می‌توانید به تیرهای خود انحنا بدهید و پشت سنگر دشمن خود را از پای در بیاورید.

سلاح‌ها انواع مختلفی دارند در انتهای دمو به نمایش در آمده یک تفنگ خاص دیده به Inventory اضافه می‌شود که در قسمت توضیحات از این سلاح به عنوان Epic Weapon نام برده شد. این سلاح ویژگی خاصی داشت که باعث می‌شد هر گلوله شلیک شده (اگر در مسیر مناسب شلیک می‌شد) دشمن را تعقیب کرده و او را از پای در بیاورد؛ در زمان تیراندازی به زیبایی هر چه تمام‌تر این قفل شدن تیر بر روی هدف دیده می‌شود.

در مبارزه آخر دمو شخصی سلاح Jackie (همراه شخصیت اصلی) را هک می‌کند و سلاح او قفل می‌شود و در این لحظه شاهد باس فایت هستیم.

به طور نامشخصی می‌توان با ذهن افراد درگیر شد و وارد ذهن شد که محیطی Retro مانند را به وجود می‌آورد.

از آن‌جایی که شما چشم سایبری دارید، نمایان شدن آسیب وارده به دشمن که قرمز رنگ می‌باشد بسیار راضی کننده است.

دو نوع سیستم تجربه (XP) در بازی وجود دارد Core XP برای ماموریت‌های اصلی و Street Cred برای ماموریت‌های جانبی.

بازی همانند The Witcher 3 درجه‌های سختی مختلف خواهد داشت.

در یکی از مبارزه‌های دمو عده‌ای از دشمنان که از فرقه‌ای خاص هستند به شما حمله می‌کنند و V با هک کردن رئیس آن‌ها سلاح همگی را قفل می‌کند که بعد مشخص می‌شود همه آن‌ها به هم متصل هستند. این گروه آن‌قدر تحت تاثیر سلاح‌ها و آپگریدهای سایبری قرار گرفته‌اند که دیگر شکل و شمایل انسان ندارند.

همانطور که در تریلر E3 مشاهده کردید، در بازی باشگاه‌های پیشرفته سایبرپانکی وجود خواهد داشت.

در بازی می‌توانید انتخاب کنید که برای چه جناحی کار کنید و تا چه میزان با آن‌ها کار کنید. به عنوان مثال هم می‌توانید با پلیس کار کنید و هم با گروه‌های گنگستری و میزان همکاری به خود شما بستگی دارد.

در بازی ربات‌های عنکبوتی وجود خواهد داشت که در کانال‌ها حرکت می‌کنند و قابلیت کنترل آن‌ها را نیز خواهید داشت.

Stat انتخابی در دمو به شکل زیر بود:

-Stregth 2

- Constitution 1

- Inteliligence 6

- Reflex 8

- Tech 2

- Cool 4

این همان گروهی است که بعد زخمی شدن و آسیب جدی مردم به صورت خودکار بعد از اعلام وضعیت خطر وارد صحنه می‌شود و شخص را به حالت عادی باز می‌گرداند.

با توجه به بروشوری که CD Projekt به مخاطبین دمو داده است، مناطق بازی به این شکل نامگذاری شده و ویژگی آن‌ها به شرح زیر است:

Night City شامل 6 منطقه می‌شود. شما کار را با بزرگ‌ترین منطقه یعنی City Center آغاز خواهید کرد. این بخش از شهر محل تمامی شرکت‌های بزرگ است. افراد ثروتمند در این ناحیه سکونت دارند و این بخش از شهر پر از نورهای نئونی می‌باشد. منطقه دوم Watson نام دارد که یک منطقه صنعتی سقوط کرده و محل مهاجران مختلف به خصوص مهاجران آسیایی است. این منطقه از بازارهای زیرزمینی و کوچه‌های تنگ بسیاری تشکیل می‌شود به علاوه محله ژاپنی‌ها.

منطقه سوم Westbrook می‌باشد که مخصوص افرادی است که سخت کار می‌کنند و البته ثروتمند هم هستند. منطقه چهارم با نام Heywood شناخته می‌شود که بیشتر افراد ساکن این محل لاتین هستنند، اگر در HeyWood زندگی می‌کنید پس با موفقیت در حال پیشرفت هستید. این محله در حومه شهر قرار دارد و به طور جدی با مشکلات گنگستری درگیر است. منطقه پنجم Pacifica نام دارد که خطرناک‌ترین قسمت کل شهر می‌باشد. این قسمت ساکنان زیادی ندارد و تقریبا رها شده است اما گروه‌های گنگستری متعدد کل امور این محل را در دست گرفته است. تمام این 5 قسمت توسط Santa Domingo اداره می‌شوند که یک محیط صنعتی به شمار می‌رود.

در ادامه این توضیحات آمده است:

یکی از مهم‌ترین المان‌های Cyberpunk 2077 جست و جو تراکمی و عمودی است، به این معنا که شما در ساختمان‌های بلند جستجو خواهید کرد. به عنوان مثال آپارتمان V در یک Megabuilding یا ابرساختمان قرار دارد با طبقه‌ها و NPCهای متعدد که پر از ماموریت‌های جانبی مختلف می‌باشد.

بازیکنان محیط بازی را به وسیله ماشین و موتور تخریب‌پذیر جستجو خواهند کرد.

حال به سراغ جنبه‌های دیگر دمو گیمپلی می‌رویم:

شخصیت‌های به نمایش در آمده و ویژگی‌های آن‌ها

بسیاری از شخصیت‌‎ها و گروه‌های گنگستری یا ستارگان راک Cyberpunk 2077 از Cyberpunk 2020 به این بازی آمده‌اند و البته عده دیگری توسط تیم سازنده خلق شده‌اند. ابتدا می‌خواهم در مورد شخصیت‌های دمو بازی صحبت کنم:

JACKIE WELLES (شخص تنومندی که در تریلر E3 نیز چند صحنه‌ای آن را دیدیم)

یک قاتل برای استخدام. او یک قاتل آموزش دیده و حرفه‌ای است. اگر در غرب وحشی و آن دوره بودیم به طور حتم او یک هفت‌تیرکش و جایزه بگیر بود. در 2077 او یک Cyberpunk است که در لیگ بزرگان قرار ندارد اما واقعا از ته دل می‌خواهد که وارد بازی شود.





DEXTER DEWSHAWN

یک FIXER و ادمی با اعتبار که در بستن قراردادهای غیرقانونی مهارت دارد و در هر موردی مانند زورگیری، قتل، گروگانگیری، قاچاق انسان و ... فعالیت دارد که البته برای انجام این کارها پول میگیرید. او مشتری و انجام‌دهنده کار را به هم متصل می‌کند. در Night City فیکسرهای بسیاری وجود دارد اما Dexter بسیار خاص است، او یک بازیکن با سطح بالاست که همیشه جنگجویان و قراردادهای بسیار خوبی دارد.

در دمو دکترها نیز که Ripper Doctors نام دارند نیز به نمایش در آمدند و به صورت قانونی موارد سایبری مختلفی را به چشم و بازو شخصیت اصلی اضافه کردند.

MEREDITH STOUT

در دنیای جدید سایبری کارفرمایان شرکت‌های مختلف پدیده‌های جدیدی هستند که از بالا شهر را زیر نظر می‌گیرند. Meredith یک دیوانه از خود راضی است که هیچ چیز مانع رسیدن او به اهدافش نمی‌شود. او بسیار موفق است و البته فدا کردن دیگران برای رسیدن به موفقیت برایش مهم نیست.





ROYCE

Night City شهر شرکت‌های بزرگ است اما گنگسترهای خیابانی هم سهم خود را دارند. محله Watson مشکل بزرگی با گنگسترهایی به نام Malestrom دارد. ROYCE رئیس این گروه گنگستری است. او از شرکت‌های بزرگی دزدی می‌کند و تکنولوژی‌های بدست آمده را در خیابان‌ها به فروش می‌رساند. او خونسرد، حسابگر و غیرقابل اعتماد است. مردم او را یک روانی میبینند اما این ممکن است تنها یک پوشش باشد تا دیگران را بترساند.

به غیر از این که این اطلاعات نوید یک بازی انقلابی را می‌دهد، تمامی تجربه‌کنندگان دمو نیز آن را غیرقابل باور و شگفت انگیز خواندند.

این تمام اطلاعات حاصل جمع‌آوری تمامی مصاحبه‌ها و صحبت‌های یوتیوبرهای معتبر شرکت‌کننده در دمو گیمپلی بود. امیدوارم از این مقاله لذت برده باشید.

نظر شما در این مورد چیست؟ آیا CD Projekt RED می‌تواند تمامی این ویژگی‌ها را به بهترین نحو ممکن در Cyberpunk 2077 پیاده‌سازی کند؟

