رویداد E3 امسال نیز پس از ماه‌ها هیجان و گمانه‌زنی به پایان رسید و هیجانی‌ترین روزهای بازی‌بازان هم خاتمه یافت. اینک زمان استراحت و تحلیل و بررسی بازی‌ها و عملکرد ناشرین مطرح بازی‌های ویدئویی‌ست. هرچند به عقیده خیلی‌ها، مایکروسافت امسال بهترین کتفرانس خبری این نمایشگاه را ارائه داد اما در نهایت این ارقام هست که پیروز اصلی را مشخص می‌کند. به همین جهت باید سونی را برنده بی‌چون و چرای این رویداد بدانید. تحلیلگران ICO Partners همه مقالاتی که درباره E3 امسال بود را جمع‌آوری کرده‌اند که بر اساس آن بیشترین صحبت‌ها و اشاره‌ها به ترتیب به پلی‌استیشن (به طور دقیق ۱۶٫۲۲۶)، مایکروسافت (۱۵٫۴۱۶) و نینتندو (۱۰٫۱۱۴) اختصاص یافته بودند.

در مجموع پوشش یک ساله رویداد E3 امسال، ۲۵٫۹۰۰ مقاله در جریان هفته برگزاری این نمایشگاه، ۲۷٫۳۹۸ مقاله در طول سال ۲۰۱۷ و ۲۸٫۸۸۳ مقاله در سال ۲۰۱۶ میلادی به انتشار رسید. تعداد کم مقالات منتشر شده امسال در قیاس با سال‌های گذشته، به احتمال زیاد به عدم معرفی سخت‌افزار جدیدی وابسته است. با بررسی ۵ سال گذشته، مشخص می‌شود که دو شرکت مایکروسافت و سونی روند نزولی را در پی گرفته‌اند. تنها نینتندو توانسته بیش از پیش نام خود را بر سر زبان‌ها بیندازد و تعداد مقالات منتشر شده مرتبط با این شرکت ژاپنی در قیاس با سال ۲۰۱۷ میلادی، ۴۱ مقاله بیشتر بوده است.

در نقطه مقابل و در بخش نرم‌افزاری، عطش هواداران Fortnite حتی با وجود نمایشگاه E3 هم کم نشد و هزاران مقاله مرتبط با این بازی بتل رویال که پدیده این روزهای صنعت بازی‌های ویدئویی شناخته می‌شود، منتشر شد. پس از Fortnite نیز دو بازی Fallout 76 و Cyberpunk 2077 در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. نکته شگفت‌انگیز این بخش، عملکرد دو بازی انحصاری سونی یعنی The Last of Us Part II و Death Stranding است که نمایش‌های خارق‌العاده‌ای داشتند ولی نتوانستند طبق انتظارات عمل کنند.

در نهایت و در زمینه بزرگترین ناشرین ترد پارتی بازی‌های ویدئویی، الکترونیک آرتس (Electronic Arts) توانسته جایگاه نخست این جدول را به خود اختصاص دهد. بتسدا (Bethesda) نیز توانسته به لطف بازی Fallout 76 دومین شرکتی باشد که بیش از دیگر ناشرین، مقالات مرتبط با بازی‌هایش منتشر شده است. یوبی‌سافت (Ubisoft) نیز سومین شرکت برتر این زمینه است هرچند که رقابت تنگاتنگی با بتسدا داشته است.

نظر شما در این باره چیست؟ به نظر شما کدام شرکت توانست پیروز E3 2018 شود؟ لطفاً دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

